报告：截至8月，我国固定宽带月户均支出35.3元 同期下降1.4%

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报告：截至8月，我国固定宽带月户均支出35.3元 同期下降1.4%

2020-12-07 16:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:近年来，我国不断加强推进网络提速降费工作，推进资费水平下降并取得了不错的成效。

近日，中国信通院发布了《中国信息消费发展态势报告（2020年）》，报告对我国信息消费情况作出了具体分析。

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报告显示，目前，我国已建成大容量、高速率、高可靠的信息通信网络，所有地级市已实现光纤宽带和4G网络全覆盖，5G基站规模超60万个，全国网民规模突破9亿。

在上网速率方面也有大幅提升，其中我国固定宽带平均下载速率超43Mbps，是2017年的23倍。4G网络平均下载速率超29Mbps，是2017年的1.6倍，处于全球中上水平。

电缆 主机 机房 宽带

资费下降表现为，截至2020年8月，我国固定宽带月户均支出为35.3元，较2017年底下降19.2%，较去年同期下降1.4%;移动流量平均资费水平从2017年底的22.3元/GB下降至4.1元/GB，降幅达81.8%。

报告还指出，传统话音业务快速想数据业务迁移，如今月户均移动数据流量达113GB，是2017年的42倍。数据流量消费占居民通信支出的比重由2017年的70%持续提升至目前的85%。

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