贝佐斯称：蓝色起源计划于2024年将首位女性送上月球

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 蓝色起源最新资讯 > 正文

贝佐斯称：蓝色起源计划于2024年将首位女性送上月球

2020-12-06 12:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:美国国家航空航天局（NASA）此前曾宣布一项登月计划，即2024年将宇航员送上月球，整个任务将耗资280亿美元，包括蓝色起源、SpaceX等商业太空公司都是该计划的重要参与者。

日前，亚马逊创始人杰夫·贝索斯表示，其太空公司蓝色起源（Blue Origin）将于2024年将首位女性送上月球表面。

据悉，本周蓝色起源公司的登月发动机BE-7成功通过了第四次测试。贝索斯在社交媒体上分享了该发动机测试视频，并表示:“BE-7将是将首位女性送上月球表面的发动机。”

贝斯索，亚马逊

今年11月份，蓝色起源透露了在2023年向月球运送货物的计划。这项任务是为了支持最早在2024年将宇航员送上月球的计划。补给任务可能会在2023年向月球表面运送一吨物资。

今年4月份，美国航天局宣布已经与“蓝色起源”公司、动力系统公司（Dynetics）和太空探索技术公司(SpaceX)这3家太空公司签订了价值9.67亿美元的合同，设计载人着陆系统，“其中一家公司研制出的着陆系统会在2024年将第一位女性和一位男性宇航员送到月球表面。”

太空 宇航员

今年8月份，蓝色起源向美国航空航天局（以下简称“NASA”）交付了一个载人登月航天器模型，包括上升段和下降段，总高达40英尺(12.19米)。蓝色起源先进开发中心副总裁布伦特·舍伍德(Brent Sherwood)当时表示，“对载人登月航天器模型进行测试，标志着2024年重返月球计划向前迈出了一步。对全尺寸模型进行测试是无可替代的”。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 蓝色起源公布公司2023年月球货运计划信息

    据外媒报道，蓝色起源(BlueOrigin)是亚马逊CEO杰夫·贝佐斯旗下的一家太空公司。最近，该公司透露了在2023年向月球运送货物的计划。这项任务是为了支持最早在2024年将宇航员送上月球的计划。补给任务可能会在2023年向月球表面运送一吨物资。

    蓝色起源

  • 微信上线新功能“话题”，字体一键变蓝色，还有超多视频看

    上个月，微信在朋友圈上线小功能【标签（话题）】，大家都知道吧?发朋友圈时，输入“#+文字”，文字立马变成可点击的蓝色超链接。如下图所示，哔哥好友发布的“#手工”以蓝色字体的形式出现在朋友圈。

    微信朋友圈 微信话题 微信

  • 马斯克与贝索斯：世界上最有钱的两人展开太空大战

    埃隆·马斯克的火星移民梦又前进了一小步。日前他在推特上透露，Starship SN8原型机最早可能会在美国时间12月2日开始飞行。此前，11月25日，SpaceX升空了第16批星链卫星，并且成功回收了一枚7手运载火箭“猎鹰9号”

    马斯克 贝索斯 太空探索

  • 太空狼人杀火爆的背后 实时游戏语音有哪些技术难点？

    太空版狼人杀游戏《Among Us》在海外的爆红也已延伸到了国内，在国内App Store免费游戏榜，《Among Us》曾一度进入榜单Top5，国产太空版狼人杀游戏《狼人之间》《太空杀》也纷纷杀入App Store免费游戏榜、娱乐应用榜Top10，社交小游戏平台“玩吧”也在平台内推出了“太空杀”小游戏，一时间收到众多用户追捧。相比于传统的线上狼人杀游戏，太空狼人杀嵌入了科幻题材，核心玩法依然是坏人卧底在好人之中，双方通过语音、逻辑和演技?

    实时游戏语音 狼人杀 声网

  • HomePod mini 交付日期迅速推后 尤其是太空灰型号

    苹果已经接受了太多的HomePodmini的预订单，以至于很快就不得不将其在全球范围内的交付日期推后，部分地区和型号甚至长达两个月。尽管被许多行家认为是一款优秀的智能音箱，但最初代的HomePod从未获得巨大成功。然而，新的HomePodmini似乎将成为一个热门商品，在预订开始后的几个小时内，一些全球范围内的交货日期已经延后了数周。

    HomePod

  • 魔兽世界9.0地图全开探索成就攻略 雷文德斯噬渊等地图探索攻略

    魔兽世界9.0中一共是有五张地图的，分别是晋升堡垒、玛卓克萨斯、噬渊、炽蓝仙野以及雷文德斯，其中不少玩家想做探索地图的成就，下面就来为大家分享一下魔兽世界9.0地图全开探索成就攻略。

    魔兽世界9.0

  • HomePodmini 交付日期迅速推后 尤其是太空灰型号

    苹果已经接受了太多的HomePod mini的预订单，以至于很快就不得不将其在全球范围内的交付日期推后，部分地区和型号甚至长达两个月。尽管被许多行家认为是一款优秀的智能音箱，但最初代的HomePod从未获得巨大成功。然而，新的HomePod mini似乎将成为一个热门商品，在预订开始后的几个小时内，一些全球范围内的交货日期已经延后了数周。

    HomePodmini 苹果 智能音箱

  • 英雄联盟蓝色精萃商店限时开启 全部精粹兑换奖励汇总

    英雄联盟在最近宣布开启蓝色精粹商店，其中可以兑换一些奖励，下面就来为大家分享一下英雄联盟的蓝色精粹奖励。

    英雄联盟

  • 数据显示：海蓝色iPhone 12 Pro是苹果今年最受欢迎的机型

    据外媒报道，美国著名研究型风险投资机构Loup Ventures表示，通过iPhone预购发货时间的调查统计发现，iPhone 12 Pro系列应当是2020年苹果最受欢迎的机型。在周五发布的一份简报中，分析师Gene

    iPhone12

  • Skyhand：自在运动无限探索，你的身体自有答案

    Skyhand：自在运动无限探索，你的身体自有答案Skyhand是致力于面料舒适度和科技感的运动品牌，带来愉悦穿着体验的同时，鼓励消费者释放身心，无所拘束地塑造自我。跟随天性自在运动无限探索，你的身体自有答案。品牌创立Skyhand于2005年在上海成立。品牌成立的初衷，是将面料的舒适度和功能的科技感完美结合，为消费者带来真正适合运动穿着的产品。Skyhand着力与运动爱好者分享无所拘束的激情，释放内心的力量，携手并进塑造更加美

    Skyhand 品牌设计

  • 2020年腾讯“科学探索奖”在京颁奖，鼓励50位青年人探索科学“无人区”

    今日（11月14日），2020年“科学探索奖”颁奖典礼在北京钓鱼台国宾馆隆重举行，来自九大领域的50位获奖人依次从饶毅、潘建伟、邬贺铨、程泰宁等发起人手中接过奖杯，继续他们探索基础科学和前沿技术“无人区”的征程。“科学探索奖”是在腾讯成立20周年之际，由腾讯公司董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾，与北京大学教授饶毅，携手杨振宁等十几位知名科学家共同发起的公益性奖项。该奖项面向基础科学和前沿技术领域

    腾讯 2020腾讯科学探索奖

  • 发货日期显示海蓝色iPhone 12 Pro系列似乎是苹果今年最受欢迎的机型

    据外媒AppleInsider报道，根据LoupVentures的数据，周五对iPhone预购发货日期的检查表明，iPhone12Pro/ProMax机型似乎是苹果在2020年最受欢迎的机型。在周五发布的一份简短说明中，GeneMunster和DavidStokman断言，iPhone12mini和iPhone12ProMax的发货日期“基本上反映了”10月份发布的两款2020年iPhone机型的

    iPhone12

  • 腾讯微视“自由生长”的达人：坚持热爱、在探索中成为更好的自己

    引言:与经过专业化、流水线加工的创作形式不同，在腾讯微视上，存在着这样一批“自由”创作达人。他们有的不是正儿八经地拍短视频，在工作之余用闲暇时间来创作;有的不是看中短视频带来的名和利，把热爱化成动力坚持内容输出......近年来，短视频直播行业发展迅猛，经过两年的沉淀与发展，视频化趋势愈发明显，内容视频平台和创作人群体也备受外界关注。但与此同时带来的，也是越多越多PGC内容的兴起，UGC内容难以突破。为了进一步

    腾讯微视 短视频

  • 欧洲航天局将斥资1亿美元清理一块太空垃圾

    根据欧洲航天局最新发布的新闻，该机构已经与一家名为ClearSpace SA的瑞士初创公司签署了一项大规模合同。后者获得了8600万欧元（约合1.02亿美元）的资金，用于从地球轨道上清除一大块太空垃圾。该任务名为“ClearSpace-1”，将于2025年发射，试图击落一名为Vespa有效载荷适配器。

    太空垃圾 太空探索 卫星

  • 发货日期显示海蓝色iPhone12 Pro系列似乎是苹果今年最受欢迎的机型

    据外媒AppleInsider报道，根据Loup Ventures的数据，周五对iPhone预购发货日期的检查表明，iPhone12Pro/Pro Max机型似乎是苹果在2020年最受欢迎的机型。在周五发布的一份简短说明中，Gene Munster和David Stokman断言，iPhone12mini和iPhone12Pro Max的发货日期 “基本上反映了”10月份发布的两款2020年iPhone机型的受欢迎程度。

    iPhone12Pro 苹果 iPhone12

  • 智能博弈挑战赛复赛启动 探索未来战场的AI优势

    日前， 2020 年度全国“谋略方寸·联合智胜”智能博弈挑战赛的复赛开幕式暨集中培训会在中电莱斯举办，标志着复赛阶段的正式启动，来自全国 24 支晋级队伍将共同投入紧张激烈的AI竞赛中，探索未来战场的AI优势。军事AI演练顶级赛事复赛启动由中央军委装备发展部主办，中国电子科技集团有限公司联合中国人民解放军国防科技大学、中国航天科工集团有限公司承办的 2020 年度全国“谋略方寸·联合智胜”智能博弈挑战赛的战场态势高度复

    智能博弈挑战赛 AI技术

  • 宝姿PORTS 2021春夏系列发布，成就都仕探索

    宝姿PORTS正式发布 2021 春夏“都仕探索者”系列。宝姿PORTS2021 春夏系列以品牌诞生地加拿大为灵感源，始自 1961 年的环球都市精神，秉持着对精良面料与高端工艺地永恒追求，为周游世界的都市精英男士度身打造。宝姿PORTS2021 春夏系列从加拿大自然之美中汲取色彩灵感，饱含自然韵律的天空蓝、枫叶红、松木绿、枫糖色、岩石灰以及经典的黑白、卡其色共同构成这一季的主色调，呈现个性不失品位的春夏配色。本季印花主角以融合品牌?

    宝姿

  • 京东正式成立京东探索研究院 做AI、量子等六大领域

    今天JDDiscovery-2020京东全球科技探索者大会上，京东宣布正式成立京东探索研究院，未来将面向全世界延揽人才。

    京东 京东探索研究院 阿里达摩院

  • 探索未来新趋势 共筑5G+终端繁荣新生态

    11月20日，中国移动"云集精彩 共赢5G未来"产品创新开放合作论坛在穗召开。11月20日，中国移动"云集精彩 共赢5G未来"产品创新开放合作论坛在穗召开，中国移动副总经理简勤，市场经营部总经理张冬、客户服务部总经理赵芳，终端公司总经理顾健华、副总经理汪恒江等共同出席了本次会议。会上，顾健华总经理参加了"筑梦2021行动计划"发布;汪恒江副总经理主持启动了"5G业务与终端联合实验室"并发表"创新融智谋发展 开放融通赢未来"主题演

    5G终端

  • 简单拆解：罗马仕PWG10，突破“视”界、探索性能未来

    随着快充技术的普及，人们对于充电宝素质的要求也是越来越高。今天就为大家带来一款充电宝领域的老字号罗马仕推出的一款双向快充充电宝PWG10的全面评测。外观设计白色的外包装盒上印着PGW10的实拍照片，一个大大的数字“10000”注明了这款充电宝的容量。上方的logo和下方的一行小字“22.5w罗马仕双向快充移动电源”，给人一种简洁大方之感。打开包装可以看到，除了充电宝主体，还包括一条A to C的快充充电线，线材是常见的黑色，不

    罗马仕 罗马仕PWG10
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
手机cpu性能天梯图 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM