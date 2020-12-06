贝佐斯称：蓝色起源计划于2024年将首位女性送上月球

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:美国国家航空航天局（NASA）此前曾宣布一项登月计划，即2024年将宇航员送上月球，整个任务将耗资280亿美元，包括蓝色起源、SpaceX等商业太空公司都是该计划的重要参与者。

日前，亚马逊创始人杰夫·贝索斯表示，其太空公司蓝色起源（Blue Origin）将于2024年将首位女性送上月球表面。

据悉，本周蓝色起源公司的登月发动机BE-7成功通过了第四次测试。贝索斯在社交媒体上分享了该发动机测试视频，并表示:“BE-7将是将首位女性送上月球表面的发动机。”

今年11月份，蓝色起源透露了在2023年向月球运送货物的计划。这项任务是为了支持最早在2024年将宇航员送上月球的计划。补给任务可能会在2023年向月球表面运送一吨物资。

今年4月份，美国航天局宣布已经与“蓝色起源”公司、动力系统公司（Dynetics）和太空探索技术公司(SpaceX)这3家太空公司签订了价值9.67亿美元的合同，设计载人着陆系统，“其中一家公司研制出的着陆系统会在2024年将第一位女性和一位男性宇航员送到月球表面。”

今年8月份，蓝色起源向美国航空航天局（以下简称“NASA”）交付了一个载人登月航天器模型，包括上升段和下降段，总高达40英尺(12.19米)。蓝色起源先进开发中心副总裁布伦特·舍伍德(Brent Sherwood)当时表示，“对载人登月航天器模型进行测试，标志着2024年重返月球计划向前迈出了一步。对全尺寸模型进行测试是无可替代的”。