站长必读！毁掉网站着陆页5个常踩的坑

在网站运营过程中，能否提高用户留存和转化率，着陆页设计起着非常关键的作用。让人感到郁闷的是，现在要找到一个做得很好的着陆页怎么这么难呢?

如今，很多站长、产品设计师有着不错的设计能力，但每个人似乎忘记了一件最简单的事情:着陆页的主要目的是销售产品或展示想法。

知道了这一点，大家在设计着陆页时应该有一个非常严格的目标清单。这不是关于好看或者创意的竞争，而是:

页面应该是独特的;

展示的信息应该是直接了当的;

整体的视觉风格要与产品的特点相匹配;

对目标群体具有吸引力;

购物体验本身应该尽可能快、简单和愉快。

下面是我最近看到的着陆页面最常出现的问题，大家不妨一起来品一品:

盲目跟随“设计趋势”

如果必须选择一个扼杀了产品设计行业做法，那就是是盲目的“跟随趋势”。

虽然我们不应该反对潮流本身，但设计师或产品负责人做的最糟糕的事情，就是复制设计行业中每个人目前所“痴迷”的视觉创意。

应该对自己的网站要有清醒的认知，着陆页面是关于销售产品的，而不是从其他设计师那里获得成千上万的赞。

比如现在很多人会在着陆页使用3D插图，但实际上并不一定能带来大量的销售，甚至会起到反作用。

从一开始，跟风融入流行趋势似乎就是错误的——这很容易让你的网站看起来跟别人的一样，变得毫无辨识度。着陆页面的样子应该由目标群体决定，而不是由现在流行的内容决定。

想想产品的特点，什么样的风格、颜色和意象最适合它?

文字过多

无论你的产品有多好，在向别人介绍产品时，务必要记住:

大多数人并不喜欢阅读“长篇大论”的内容。

这就是为什么你应该想方设法，用一个简单有力的句子来描述产品的想法或者主要好处。你需要在开始的几秒钟内吸引访问者的注意力和兴趣。

访问页面的人很可能会滚动着浏览内容，而不是浏览每一个简单的段落，如果页面上文字太多，那么反而可能会导致他们快速离开页面。

要记住，在文字展示时候:不要用大段大段的文字，尽量用简短易懂的句子来表达最重要的东西。又或者将较长的部分切割成多个部分展示。

这里建议，页面上的文本和图像的整体比例至少是1:1。文本内容应该配以图像或可视化的数据，否则会显得过于单调和沉重。

泛滥的CTA

“less is more（少即是多）”规则同样也适用于CTA。

这里说明一下，CTA是Call to action的缩写，中文译名行动呼唤或者行为召唤。Call To Action 是设计师想要引导用户作出的动作呼唤。

与流行的观点相反，频繁的在页面上放置CTA按钮，或者在着陆页面的每个部分重复出现的话，并不一定会带来更高的转化率，还很可能会让访客感到“恶心”。

元素的重复性越高，引起的关注就越少。人们往往会忽略那些不够独特的东西。

与其在页面上放置相同的15个CTA按钮，不如换个形式展示，比如当用户向下滚动页面时，同一个CTA按钮都保持在页面顶部。这样一来，这个就会是持续可见的，容易访问，同时也不会让访客感到厌烦。

如下图，不管页面滚动到那个位置，页面保持清爽的同时，用户都可以看到注册和客服的位置。

复杂的导航模式

作为设计师应该遵循的主要规则之一是:

不要试图重新发明新的东西。如果某样东西本身很有效，那为什么要把它复杂化?

使用非标准导航的着陆页面也是一个很大的坑。用户已经习惯了向下滚动，这已经成为了大家习惯的一部分。

比如访客进入页面向下滚动，却发现页面毫无反应，这种体验无疑是非常差的。这让他们没法专注了解产品，还要费脑的搞懂页面的导航模式。有的页面会采用横向导航或者点击某个链接才能显示出新的内容，这无疑是在设置浏览难度，容易把访客搞懵了。

当涉及到着陆页面导航时，选择向下滚动浏览模式是最好的选择。不要为了让你的网站更有创意或更个性化而改变用户体验模式。

人们习惯于在进入页面后自动向下滚动，不要自以为是的扰乱这种浏览习惯。

不做任何用户测试

除非多做用户测试，否则就不知道着陆页面是否做得好。比如，页面改版后，产品销售额仍旧很低，那可能是一个指标。

要清楚着陆页表现如何需要持续的关注。

有时仅仅是改变CTA的颜色或标签就能产生奇迹，也可能严重影响转化率。

这时候，可以使用一些网站访客行为分析工具（这里就不多做介绍了，网上搜索一下有很多产品），了解用户是如何与网站互动的。找出用户不友好的设计，从而提高网站的销售和访客整体的满意度。

当然，发布网站只是一个开始，工作永远不会结束。确保着陆页面要展示出产品的核心特点，让它足够与众不同，从一开始就能吸引注意力，并且对访客友好。

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注：文章经站长之家编译自uxdesign，原文标题《5 simple things that are killing your landing page》。