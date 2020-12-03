社区团购战火越烧越烈！刘强东将亲自带队京东社区团购

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社区团购战火越烧越烈！刘强东将亲自带队京东社区团购

2020-12-03 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:要说今年什么最火?除了直播，就是社区团购了。从今年上半年开始，互联网巨头纷纷入局社区团购厮杀。

目前老牌社区团购主流参与包括十 荟团、兴盛优选、食享会、你我您社区购等，新入局互联网巨头包括美团、 拼多多、滴滴、京东、阿里等。

刘强东

据媒体报道，在本周一的京东高管早会上，刘强东提出会亲自下场带队，将带领京东打好社区团购一仗。目前，京东已经集中整合了其社区团购业务友家铺子、蛐蛐购和京东区区购，在京东大商超全渠道事业群下专门设置了社区团购业务部。

此外，京东已将友家铺子、京东区区购这两个品牌合二为一，京东区区购将主打自营式平台，友家铺子将转型为共建平台，以服务商的方式，将自营已经摸索完成的方法论运营手段以及京东供应链，提供给合作的线下连锁便利店，帮助它们进行转型。

地摊，摆摊、生鲜

其实，社区团购并不是今年才火的，早在2018年，社区团购就第一次站上风口，2019年逐步退潮，仅剩下腾讯系的兴盛优选、食享会以及阿里系的十荟团等幸存者。

业界人士认为，生鲜作为社区团购重要品类，在疫情的刺激下发展迅猛，2020年市场规模预计将达720亿元，未来预计保持良好增长态势，到2022年有望达到千亿级别。

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