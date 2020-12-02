Libra 更名为 Diem，预计 2021 年发行挂钩美元的「稳定币」

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日消息:据The Verge报道，社交媒体巨头 Facebook 倡导的稳定币项目 Libra 的管理组织 Libra 协会宣布，其将更名为 Diem，并准备 2021 年推出与美元挂钩的稳定币。现在访问 Libra 官网将会由 libra.org 跳转到 diem.com。

Libra 项目最初受到了广泛的反击，因为是它是从 Facebook 中产生的，而且其雄心勃勃的目标似乎威胁到了传统的政府管理的金融系统。运营该项目的独立组织 Libra 协会现在将被称为 Diem 协会。

此次更名将再次弱化该组织同社交媒体巨头 Facebook 之间的关系，此前 Facebook 参与数字钱包开发的子公司 Calibra 已经更名为 Novi。与 Facebook 的解耦被认为是新的 Diem 协会寻求监管方面认可的重要一步。

Diem 协会首席执行官 Stuart Levey 表示，「我们很高兴能给大家介绍 Diem，这个新名字标志着这个项目的成熟和独立。」该组织表示，这个新的名字是拉丁语中的「Day」的含义，希望该组织在更名之后能够进入新的阶段。其表示，「Diem 协会将继续追求建立一个安全、可靠、合规的支付系统，让世界各地的人和企业都能够使用。」

Facebook 于 2019 年 6 月推出了 Libra 项目。当时该项目设想建立一个由一篮子法定货币支撑的稳定货币，这种货币可以在全球范围内作为一种交换手段。

此前消息称，Facebook 牵头的数字货币项目 Libra 最快将在 2020 年 1 月发布，但大幅缩小了最初愿景的范围。Libra 代币的确切发行日期将根据瑞士金融市场监管局何时批准它作为一种支付服务运营而定。