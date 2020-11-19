报告：北京人工智能发展拥有17个全国第一

“她毕业于上海音乐学院，是上海大剧院荣誉音乐制作人及演出季主题曲的创作者。她为世界人工智能大会创作的主题曲广为传唱，她为Burberry创作的新系列推广单曲惊艳听众。她曾与朱婧汐、黄龄、黄国伦、朱主爱、马伯骞等著名音乐人合作，也为他们带来了诸多惊喜……”10月23日召开的2020中国数字音乐产业发展峰会上，一位特殊的音乐人被授予“中国音乐科技领军人物奖”，以鼓励她“在音乐产业领域展现出的巨大潜力”。但稍显遗憾的是