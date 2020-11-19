报告：北京人工智能发展拥有17个全国第一

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今天，北京智源人工智能研究院公布《2020北京人工智能发展报告》。报告显示，北京作为首个国家新一代人工智能创新发展试验区，在人工智能领域拿下了17个中国“第一”。
AI学科排名全国第一
根据全球计算机科学学术机构排行榜CSRankings的统计，2010至2020年AI学科总和排名中，我国有3所高校院所入围top10，均位于北京。
AI科研平台领先
北京AI领域国家重点实验室、省部级实验室等科研平台数量居全国首位。
AI学者数量居全国首位
我国AI领域学者数量共1.74万人，其中北京学者有4167人，占比近四分之一。
AI高层次学者数量占全国近一半
北京拥有AI高层次学者79位，占国内AI高层次学者的45%。
对AI产业人才的吸引力全国第一
京津冀AI产业人才总需求占比达到全国的38%，人才意向列居首位，达到31.7%。
AI产业核心人才规模全国第一
北京AI专业技术人才规模超过4万人，居全国首位。
创业人才贡献度全国第一
超过50%的AI创业人才毕业于北京高校。约40%的创业人才有在京企业工作经历。
AI论文发表量全国第一
2010年以来，北京学者在AI领域国际顶刊和顶会上发表的论文总量约7800篇，占我国的31%。
AI专利申请全国第一
北京人工智能专利申请量位列中国第一。
拥有国内最大的开发者群体
据了解，北京市中国最大的开发者聚集地，开发者数量约占全国的20%，开发者对开源社区的认同度高，参与贡献度高。
开源深度学习框架数量全国第一
同时，北京也是国内拥有开源深度学习框架最多的地区，主要框架包括百度飞桨、旷视天元、小米MACE、一流科技oneflow、清华计图、清华珠算等。
北京AI企业数量位居全国第一
北京人工智能相关企业数量约1500家，占国内人工智能企业总量的28%，居全国首位。
据不完全统计，2019年北京人工智能相关产值规模达1700亿元，同比增长13.3%。2020年上半年，虽然受疫情影响，北京AI依然逆风增长，人工智能相关产值规模达950亿元，同比增长5.7%