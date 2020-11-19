明年起，Chrome扩展将显示所收集的用户数据和使用情况

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:谷歌日前表示，其计划在Chrome Web Store 增加一个“隐私实践（Privacy practices）”部分，列出他们从用户那里收集的数据，以及开发者计划如何处理这些数据。

新的部分将于2021年1月18日生效，并将以“隐私保护”按钮的形式出现在每个扩展的网络商店列表上。

为了帮助实现这一过程，谷歌今天在Web Store页面上增加了一个新的部分，扩展开发人员可以在这里公开他们从用户那里收集了哪些数据以及用于什么目的。

谷歌新的“数据使用”看板将提供一组有限的预设选项，有效地禁止Chrome开发者进行某些数据操作，禁止的行为比如有:

通过确保用户数据的使用或转移来批量销售用户数据是为了用户的主要利益，并符合扩展的既定目的。

使用或转移用户数据用于个性化广告目的。

使用或转移用户数据以获得信誉或任何形式的贷款资格，并将其转让给数据经纪人或其他信息经销商。

谷歌并不是唯一一个采取“数据公开”政策的公司。在今年6月的WWDC2020开发者大会上，苹果宣布，所有应用商店的应用列表将很快被要求包含一个“隐私提示（标签）”，该标签将列出应用从用户那里收集的所有数据点，以及哪些数据点被用于跟踪不同应用的用户。

苹果的隐私标签计划在下个月12月8日上线。

谷歌表示，它计划在Web Store开发人员页面上向所有开发人员显示通知，并提示扩展开发商建立一个“隐私实践（Privacy practices）”部分。