中国电信举办2020天翼智能生态博览会 推出千元5G手机“天翼1号”

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:11月7日，2020天翼智能生态博览会在广州召开。在会上，中国电信发布了四大成功，助力数字经济发展。

成果一:5G SA正式规模商用，发布5G SA定制网，5G建设进程进一步提速。在大会高峰论坛，中国电信宣布覆盖全国300+城市的5G SA正式规模商用，用户开通SA，不换卡、不换号，自11月7日即可在电信营业厅受理，速度更快，范围更广。截至目前，累计开通超过32万个5G站点，覆盖300多个城市，建成全球最大的共建共享5G网络。

成果二:率先发布云网融合战略和云网融合白皮书，深化云改数转夯实新型信息基础设施的底座。作为全球率先提出云网融合发展理念的电信运营商，中国电信此次发布的云网融合战略坚持“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”十六字方针，深入推进云改数转，加快5G、物联网等通信网络基础设施和数据中心等算力基础设施的建设，加强人工智能等新技术基础设施的建设，通过云和网的协同共同实现基础能力的提供，支撑数据存储计算交换处理更加高效便捷，加速数字技术融合应用深度扩散，提升经济社会创新速度。

成果三:中国电信发布云终端计划，推出千元5G云手机，打造云终端新生态。中国电信在高峰论坛发布“云终端CTaaS计划”，表示将积极拓展云终端能力边界，深化核心端云能力自主掌控，参与云终端标准定制，开放核心云能力，打通研发、商品化全链条，构建繁荣新分享生态。中国电信基于对消费趋势变化的把握，将重点规划云手机、云Pad、云摄像头、云路由器、云XR、云电视、云电脑等七类云终端。在本次高峰论坛上，中国电信还宣布，第一款千元级云手机“天翼1号”正式发售。

成果四:发布科技创新行动计划，加快布局量子通信，下好网络安全先手棋。中国电信转型发展与技术演进趋势，明确将围绕云网融合、5G与边缘云、数字化能力基座、网信安全、量子科技等关键核心技术开展攻关，普及网络基础设施、增强自主创新能力、发展信息经济、加强信息基础设施网络安全防护能力，实现自主掌控能力突破。

据了解，中国电信在前沿科技方面加强探索新技术、新应用，在量子科技领域，中国电信与科大国盾量子公司联合成立中电信量子科技有限公司，在通信行业中最先启动量子通信安全产品创新。中国电信在本次高峰论坛正式启动“量子铸盾行动”，将率先为10个城市公共安全提供量子安全云，为100个城市提供量子安全组网方案，为10000个政企客户提供量子安全加密解决方案，为1000万移动终端用户提供量子安全通话服务。

中国电信下一步将联合生态合作伙伴为政务、金融、能源等高等级安全需求提供服务保障，坚持构筑“量子+”产业生态，推动量子安全在大数据、云计算、物联网、人工智能等场景落地和规模推广。