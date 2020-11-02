小米双十一全渠道销售破40亿 包揽多项第一

如果你苦恼于头戴式耳机的不易携带收纳，担心真无线耳机容易不慎丢失，那么颈挂式蓝牙耳机会是你很好的选择。颈挂式蓝牙耳机在不使用的时候可以自然垂置胸前，它的重量一般基于头戴式和真无线之间，不会给我们的脖颈带来很重的负担。基于颈挂式蓝牙耳机的构造，相对于头戴式和真无线耳机，它的麦克风离嘴巴最近，拾音效果更好，更容易有清晰的通话效果。市面上的颈挂式耳机也非常多，读者整理了多款不错的颈挂式耳机，推荐给大家。