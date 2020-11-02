小米双十一全渠道销售破40亿 包揽多项第一

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小米双十一全渠道销售破40亿 包揽多项第一

2020-11-02 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今天上午，小米公司发布双十一战报，宣布截至11月1日24点，小米中国区全渠道销售金额突破40亿，同时包揽了多项第一。

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其中，手机品类包揽京东、天猫、苏宁易购三平台安卓手机销量第一;电视品类斩获京东、天猫、苏宁易购销量/销额双第一，喜提4个尺寸段销量/销额双第一;小米AloT一骑绝尘，包揽京东、天猫、苏宁易购105项第一。

数据显示，11月1日，小米3分20秒双11支付金额破2亿;19分58秒破10亿。

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