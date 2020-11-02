小米双十一全渠道销售破40亿 包揽多项第一

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今天上午，小米公司发布双十一战报，宣布截至11月1日24点，小米中国区全渠道销售金额突破40亿，同时包揽了多项第一。
其中，手机品类包揽京东、天猫、苏宁易购三平台安卓手机销量第一;电视品类斩获京东、天猫、苏宁易购销量/销额双第一，喜提4个尺寸段销量/销额双第一;小米AloT一骑绝尘，包揽京东、天猫、苏宁易购105项第一。
数据显示，11月1日，小米3分20秒双11支付金额破2亿;19分58秒破10亿。
站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今天上午，小米公司发布双十一战报，宣布截至11月1日24点，小米中国区全渠道销售金额突破40亿，同时包揽了多项第一。
其中，手机品类包揽京东、天猫、苏宁易购三平台安卓手机销量第一;电视品类斩获京东、天猫、苏宁易购销量/销额双第一，喜提4个尺寸段销量/销额双第一;小米AloT一骑绝尘，包揽京东、天猫、苏宁易购105项第一。
数据显示，11月1日，小米3分20秒双11支付金额破2亿;19分58秒破10亿。
在双十一即将到来之际，小米集团副总裁卢伟冰宣布，将在全渠道拿出10亿补贴，回馈用户。用最大的优惠力度，推动智能生活向大众用户的全面普及，进一步提升小米用户的获得感与幸福感。
2020年双11，比往常都来得早了些。李佳琦、薇娅通过一晚引导GMV近70亿，直播间观看人数双双破亿，日收入预估6-8亿而频频登上各平台热搜。
双十一的列车满载着琳琅满目的商品向我们驶来，各大商家都在绞尽脑汁、使出浑身解数参加双十一的预热活动，积极进行商品活动推广。购物节的氛围已然是热火朝天了!而双十一的浪潮席卷而来，免不了会造成一些非理性消费，大家本着“不买等于亏”的理念大肆购物，甚至很多人不会考虑商品的实用性。那么小编今天本着高实用性、高性价比的原则，为您盘点一下双十一的必入好物。在奔波忙绿的社畜生活中，我们大多数从事办公室工作的人都?
我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评
我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评
苹果iPhone12系列手机在10月23日正式发售，在发售的前几天线下门店十分火爆，甚至在不少苹果直营店都出现了排长队体验的情况。不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双11期间iPhone12会降价吗，苹果官方会推出优惠活动吸引用户吗，我们来一起看下吧。
京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。
苹果iPhone12在10月23日将正式发售上市，今年iPhone12比往年推迟了一个月时间上市，但价格上比往年上涨了一些，于是不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双十一的时候iPhone12会降价吗，降级幅度是多少呢，我们来一起了解下。
如果你苦恼于头戴式耳机的不易携带收纳，担心真无线耳机容易不慎丢失，那么颈挂式蓝牙耳机会是你很好的选择。颈挂式蓝牙耳机在不使用的时候可以自然垂置胸前，它的重量一般基于头戴式和真无线之间，不会给我们的脖颈带来很重的负担。基于颈挂式蓝牙耳机的构造，相对于头戴式和真无线耳机，它的麦克风离嘴巴最近，拾音效果更好，更容易有清晰的通话效果。市面上的颈挂式耳机也非常多，读者整理了多款不错的颈挂式耳机，推荐给大家。
2020年京东双十一活动即将在10月底开始，作为每年一度最重要的购物节，京东今年双十一的满减活动玩法是什么样的呢，这里我们来一起看下京东双十一的满减规则。
小米集团副总裁卢伟冰发微博称，双十一期间，小米将在全渠道拿出10亿补贴，与500款智能好物一起，目标要用最大的优惠力度，推动智能生活的全面普及。
苹果iPhone12手机将在10月14日凌晨发布，其中6.1英寸版本iPhone12可能会率先上市，而之后很快就会迎来每年的双十一购物节，那么今年的双十一iPhone12会降价优惠吗？
2020年天猫双十一活动从10月21日就开始了，今年的双十一比往年增加了三天，其中第一波活动在11月1日-11月3日就开始，可以支付第一波的尾款，第二波尾款支付时间为11月11日，那么今年的预售和双十一当天的活动价格是否一样呢，以下我们来看下今年天猫双十一活动介绍。
自10月21日凌晨，李佳琦和薇娅的“双十一”预售直播开始，一场攸关各大电商平台下半年业绩报表的购物大战正式打响。作为在李佳琦直播间坚守到最后的“打工人”之一，哪怕经过摇铃铛、抓着麦克喊别睡、敲锣等卖力“演出”，钱朵朵依然保持一丝冷静，“不能光给我自己买东西，还得留点预算给女儿买。”
近日，百度旗下电商平台度小店开启「好物新知节」，热度居高不下的iPhone12成为双十一好物大促的开场产品。百度app购物频道直播中，iPhone12原价现货发售，直播间同时发放三种不同金额代金券，消费者最高获得500元优惠券。
对于双十一“买买买”大节来临，除湿机可能列入选购车内。除湿机产品很多，选购时候需要注意很多，如何能快准狠地抢到心仪的产品？不如先看看这份口碑好除湿机指南！欧井OJ－223E除湿机欧井OJ－223E智能除湿机，搭配手机遥控，可远程控制，不再家也能控制屋里湿度。同时叮咚语音控制，只要喊“叮咚，打开除湿机”除湿机便开机除湿，“叮咚，湿度调节至50％”湿度便调至50％，在家不用动手，腾出双手做更有兴趣的事情。不仅智能，此
2020年淘宝天猫双十一狂欢夜将在11月10日晚上举行，今年的双十一晚会的直播时间、直播渠道以及登场表演的嘉宾是什么样呢，以下我们来看下今年的双11晚会详细介绍。
很多人，都在说无线充电、无线充电宝很鸡肋。但现在手机、电脑一大堆，还有耳机，那么多线材，放包里真的很麻烦。线材总是能少就少的，而且无线充电的体验真的非常好，基本用过一次就回不去了。更重要的是现在无线充电宝的价格和普通的充电宝差不多，为何不选择无线充电宝呢?多一种充电方式不好吗?1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝是最近最火爆的充电宝品牌，价格适中，但在质量方面严格把控，把每个看不到的细节都要?
“双十一”狂欢大幕拉开，随着线上线下各家榜单的刷新，今年“双十一”的新趋势也引发热议。 在平板电视领域，超高清、超大屏电视成为追求品质生活人群的首选。10月28日，电商平台京东发布的“特大屏电视榜”显示：海信在ToP10中独占4席，其中既有液晶电视，也有激光电视，两个品类也让海信成为大屏市场上当之无愧的霸主。 中怡康发布的第43周（10月19日至10月25日）周报数据也很好地佐证了这一点。在本年畅销榜单排名TOP10中，海
让文字拥有撬动真金白银的力量，是每一个商业文案人的梦想。今年双十一的购物浪潮已经汹涌来袭，消费者兜里的钱就快要争先恐后地跳出。文案应该怎么写，才能不辜负这场狂欢，把消费者变成一个个“定金人”和“尾款人”呢?
印度电信公司Reliance Jio在公布第二季度业绩的同时，声称自己是中国以外唯一拥有超过4亿用户的电信公司。..
11 月 1 日，智米双 11 狂欢正式开始:老罗推荐的黑科技取暖神器直降 200 元，智米智能马桶盖暖风版上新价仅需 1299 元，还有更多冬日必备好物在智..
11 月 2 日，KMOSE刻米正式对外推出了KMOSE刻米独角兽系列雾化弹和KMOSE MINI雾化杆，这是继去年 9 月份“点亮呼吸”新品发布会后KMOSE刻米新品的..
饮品店咖啡机随着80/ 90 后、甚至千禧一代成为消费主力军，消费不断升级，大街上的各式各样的咖啡奶茶饮品店如雨后春笋一样，一波接一波的扎根在年..
11月2日消息，据国外媒体报道，澳大利亚央行宣布将与联邦银行、澳大利亚国民银行、Perpetual以及ConsenSys公司合作，利用分布式账本技术（DLT）技..
自高通骁龙865升级版移动平台正式亮相之后，不少消费者又将目光投向了更新的移动平台骁龙875身上。11月2日，国外社交平台一个用户@Abhishek Yadav..
5 月 18 日，在“蚂蚁区块链超级产品日——区块链合同发布直播”上，e签宝与蚂蚁区块链共同打造的区块链合同隆重亮相。 发布现场，e签宝创始人兼C..
点燃品牌团队正在服务一家大快消头部品牌客户，他们运用了一个新组合打法:“电商订单+企微+导购裂变玩法”:三个月内的电商订单协助团队成功转化..
苹果iPhone12手机已经有很多人开始收到货，在激活之后就要开始转移数据，那么iPhone12要怎么将自己旧手机上的数据转移到新的iPhone12上呢，我们来..
动物森友会11月份到了，很多玩家还不清楚这次动物森友会南半球11月份的新增生物，比如海洋、虫类、鱼类等在哪捕捉采集，下面就来为大家详细的介绍..
2020年前三季度，中国移动5G套餐用户数目达到1.14亿；截至9月底，中国电信的5G套餐用户数达到6480万户。据国内媒体报道，最近，三大运营商均采取了..
11月2日消息，据国外媒体报道，苹果公司在6月22日开幕的全球开发者大会（WWDC）上，公布了基于ARM架构的自研Mac处理器计划，并宣布首款基于自研处..
11月2日消息，据国外媒体报道，半导体制造设备厂商东京电子日前发布了公司最新的财务数据。东京电子预计2020财年公司营收达1.3万亿日元（约合人民..
早在李佳琦直播间的声声锣响前，商家和机构就已开启了针对“双11”的筹备。各种人找货、货找人的合作消息在微信群中此起彼伏，每一句“无坑位费、..
2020 年DIA中国年会，在苏州，美丽的金鸡湖畔，圆满落下帷幕。“迎接挑战，聚焦创新，强化以患者为中心的公共健康体系”的主题下，数百个精彩演讲..
11 月 1 日16:07，快手辛巴辛有志的直播间，一件鹅绒服以 299 的价格被秒杀 10 万+件后，工作人员低声提示辛有志“十亿了”，辛有志则平静地对着直..
在国家和地方的大力扶持下，目前为止汽车销售都是逆势增长。在新冠疫情最为严重的时刻，大家对于今年的形势判断一度十分悲观，但是目前汽车销量跌..
2020 年 10 月22- 23 日，由上海预践商务咨询有限公司主办的第四届零售银行暨风控大会在上海圆满召开。大会以“零售3. 0 的变与机”为主题，从零售..
随着工作节奏逐渐加快，一直隐藏在职场办公之间的问题显现出来，同时打开多个应用程序后台式机运行“卡卡卡”，想要存储新客户的资料是台式机提示..
11月2日，阿里巴巴正式宣布在湖北武汉启动华中总部项目，园区预计2026年建成。阿里巴巴表示，2020年非同寻常，华中总部安家武汉，意味着阿里巴巴与..