蚂蚁成港股冻资王 打破申购人数和冻资金额的历史纪录

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蚂蚁成港股冻资王 打破申购人数和冻资金额的历史纪录

2020-10-30 14:55 · 稿源：站长之家

据市场消息，截至今天上午11点，蚂蚁集团港股IPO公开发售部分的申购人数已经超过147万人，冻资金额约1.3万亿港币，双双创下港股史上最高纪录。

目前，公开发售尚未最后截止，但是蚂蚁IPO冻结资金已打破此前农夫山泉创下的6700亿港币冻资纪录，而蚂蚁的认购人数则打破了2006年工商银行在港上市的纪录，当时创下了97.7万人的认购纪录，距今已经14年。

支付宝，蚂蚁金服

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