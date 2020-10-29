字节跳动推出新品牌大力教育 原今日头条CEO陈林出任CEO

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字节跳动推出新品牌大力教育 原今日头条CEO陈林出任CEO

2020-10-29 15:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日，字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”，原今日头条CEO陈林出任大力教育CEO。同时，大力教育还发布了首款教育创新硬件产品“大力智能作业灯”。

字节跳动、今日头条

据悉，大力教育品牌发布后，字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。

陈林表示，“大力教育”将专注于“大教育”领域，深耕教育服务的所有场景、赋能教育生态中所有参与者，并始终关注人的成长。

目前，字节跳动旗下教育产品包括了：清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai学等。

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