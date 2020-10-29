字节跳动推出新品牌大力教育 原今日头条CEO陈林出任CEO

10月16日，针对今日头条起诉今日油条一事，今日油条发布致歉信称，对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。今日油条表示：“曾经，卫龙的“苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。”