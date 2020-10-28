腾讯云推出正版图库 1.2亿张图片可用

近日，语音研究领域顶级会议Interspeech2020召开，在本次大会的口音英语语音识别挑战赛上，腾讯云小微&腾讯云智能钛联合团队在口音英语语音识别赛道中以大幅领先的成绩获得冠军。Interspeech是由国际语音通信协会ISCA组织的语音研究领域的顶级会议之一。本次大会上提出，在全球范围内，标准英文ASR系统已经具备较高的识别正确率，但口音英语识别仍然是具有挑战性的课题，也是技术应用中亟待克服的最大挑战。为此，大会特别设置了口