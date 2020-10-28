腾讯云推出正版图库 1.2亿张图片可用

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，腾讯云宣布，正式推出“正版图库直通车”产品，到11月底将有1.2亿张图片入库可以使用。
价格方面，单张付费、包年包月会员购买都支持，包月、包年会员费为69元和699元，可以不限量使用会员库图片。
授权用途包括了：广告、传单、书籍封面等。
同时，腾讯云还推出“松竹行动”，打通正版图库直通车、正版曲库直通车等产品，降低正版素材使用门槛。同时利用腾讯云“至信链”能力，解决原创内容保护难题。
站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，腾讯云宣布，正式推出“正版图库直通车”产品，到11月底将有1.2亿张图片入库可以使用。
价格方面，单张付费、包年包月会员购买都支持，包月、包年会员费为69元和699元，可以不限量使用会员库图片。
授权用途包括了：广告、传单、书籍封面等。
同时，腾讯云还推出“松竹行动”，打通正版图库直通车、正版曲库直通车等产品，降低正版素材使用门槛。同时利用腾讯云“至信链”能力，解决原创内容保护难题。
近日，语音研究领域顶级会议Interspeech2020召开，在本次大会的口音英语语音识别挑战赛上，腾讯云小微&腾讯云智能钛联合团队在口音英语语音识别赛道中以大幅领先的成绩获得冠军。Interspeech是由国际语音通信协会ISCA组织的语音研究领域的顶级会议之一。本次大会上提出，在全球范围内，标准英文ASR系统已经具备较高的识别正确率，但口音英语识别仍然是具有挑战性的课题，也是技术应用中亟待克服的最大挑战。为此，大会特别设置了口
2020年腾讯云双11钜惠活动已提前预热开启，作为一年一度最优惠双11活动，正是上云最佳时机。和往年不同的是，今年双十一活动，腾讯云新用户和老用户均可88元购买一台腾讯云服务器，还有2核4G3M、4核8G、8核16G等云服务器配置可选，不仅仅是新用户爆款秒杀、腾讯云代金券领取等。
腾讯端游《英雄联盟》，依然稳坐PC网游第一位置，不过一直以来只能在Windows平台玩，让Mac小伙伴羡慕不已。现在，腾讯START云游戏已开启macOS不限量测试，多款热门游戏，现已加入Mac设备豪华套
腾讯云服务器在最近开启了双十一的预热活动——云上盛惠，其中可以领取到超大额的代金券大礼包，有个人券和企业券，一些小伙伴还不清楚腾讯云服务器的这些代金券在哪领取，下面就来为大家分享一下。
每日一淘是由腾讯投资的独角兽企业每日优鲜孵化，每日一淘 MAU 已达千万级，付费用户逾百万，主要集中在3-6线城市，且主要以女性消费者为主，且仍处于市场的快速扩张期。
双十一的话题从不缺少热度，是海量交易额的历史纪录刷新，是年末业绩增幅的百米冲刺，还是一次诸多品牌与商家的群雄逐鹿，更是本年度最为火爆的购物狂欢盛典。其中，自然也包括腾讯云。“腾讯云的双 11 优惠活动早已蓄势待发，11. 11 云上盛惠的诸多内容与细节，绝对值得期待！”腾讯云优惠网（www.tengxunyun.net.cn）负责人表示。据了解， 2020 年腾讯云双11活动的主题仅有四个字——“云上盛惠”！云上盛惠，顾名思义，云上产业
现在距离双十一购物狂欢节越来越近了，腾讯云服务器在最近开启的云上盛惠的优惠活动还在继续，很多朋友还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
长期以来，作为中国互联网行业最头部的两位选手，阿里、腾讯一直被拿来比较。外界喜欢拿着不同的标准、从不同角度观察、衡量这两家明星企业。
在微信生态内研究新玩法时，必定会绕不开微商。发展至今，无论我们如何看待，每逢微信生态内新趋势、新机会出现时，都在或多或少借鉴他们的策略。如过去的社群、朋友圈带货、社交电商，及今天仍处红利期的直播卖货。腾讯直播总监刘硕裴近期就在关注这一话题。见实也因此邀请刘硕裴于见实 2020 大会的私享会环节就此做深度分享。
字节跳动做游戏已经不是什么新鲜的事情。作为流量变现的重要方式之一，只要手握用户，游戏早晚会是一条通往财富的公开秘径。
有赞昨日宣布联手腾讯广告启动“烽火计划3.0”，从昨日起至11月30日，面向全国招募社交电商营销实践者。
说到腾讯，相信大家并不陌生。但是说到腾讯金融科技，或许还有很多小伙伴会觉得有点迷茫，不知道这个腾讯金融科技是什么，更不知道腾讯金融官网上都有哪些业务。跟着小编一起来了解下吧。1、 腾讯金融是什么?腾讯金融全称为“腾讯金融科技”(Tencent Financial Technology简称“FiT”)，是腾讯公司提供移动支付与金融服务的综合业务平台。前身为于 2005 年成立的“财付通”， 2015 年 9 月正式升级为腾讯金融科技。秉承合规、精品?
12日，虎牙直播和斗鱼直播联合宣布已经与Tiger Company和Nectarine Investment Limited签署最终的合并协议。合并完成后，虎牙、斗鱼将分别持有合并后公司约50%的股份，腾讯将拥有新公司67.5%投票权，成为控股股东。此外，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将担任合并后新公司的联席CEO。如果过程一切顺利，交易最终将在2021年上半年完成，随后，斗鱼将从纳斯达克退市。（完）
10年了，腾讯终于还是走出了这一步，正式宣布放弃微博业务。今天，腾讯正式宣布，旗下微博官网宣布已于2020年9月28日晚23时59分停止服务和运营，目前用户无法登陆，不过大家可进行个人微博内容
2020年11月马上就到了，腾讯云服务器双十一开启了云上盛惠的活动，其中发放了很多优惠代金券，下面就来为大家分享一下最新的腾讯云双十一优惠券领取地址。
随着 5G商用网络的全面布局和人工智能的高速发展。智能产业俨然成为增长最快的风口产业。站在时代的风口，抓住机遇就等于抓住了未来。智能门锁作为智能产业中“入口级”产品，自然是智能生态领域不可或缺的应用工具。杨格作为专注于智能门锁20年的行业领袖标杆，以“一生做好一件事，专心做好智能锁”为核心理念，为人类构建美好智能生活为奋斗愿景，定位全球智控门锁专家，一直以前瞻战略眼光布局未来，早在今年4月，杨格就与腾讯
DoNews10月10日消息（记者 程梦玲）10月10日，虎牙公司与腾讯云、腾讯安全共同宣布成立安全联合实验室。双方将融合腾讯在云服务器底层算力、内容风险识别、反欺诈和威胁情报等方面的技术能力优势与虎牙公司在内容风控、安全攻防和直播业务场景的实战积累，围绕AI安全应用、黑产打击、安全攻防、数据标注、人工审核等多个领域展开技术交流与业务合作，共同建设AI智能审核平台及安全攻防机制，并以AI安全能力的应用扩容，在虎牙直播?
昨日，腾讯宣布启动“11·11加油站-万元好礼”活动，联合27家品牌在官方小程序集合放利。
据彭博援引知情人士报道，腾讯控股计划在选择权 1 月份到期之前增持10%的环球音乐股权。腾讯可能会在年底之前行动。
“腾讯既是社交场、内容场，更是交易场”。当腾讯公司高级副总裁林璟骅在“2020 Tencent IN 腾讯智慧营销峰会”上提到“交易场”概念的时候，似乎并没有人能够立即跟得上他的思路。
盒马最新回应称，已下架被检出批次的产品..
“最小、最薄、最轻的5G手机”，这是苹果给iPhone 12 mini的宣传语。今年4月，苹果发布了iPhone SE（第二代），这部价格亲民的iPhone吸..
10月22日，华为全球发布Mate 40系列新旗舰，而国行发布会将于10月30日下午14点30分开启。今天，华为官方放出了一段关于华为消费者业务CEO余承东的..
双十一将至，抖音全面的布局是否能够在此次购物节中崭露头角，我们拭目以待。..
NVIDIA RTX 30系列这段时间风头正盛，而一贯处于弱势的AMD显卡似乎不可能翻盘。今天晚上正式发布的RX 6000系列究竟会怎样呢？可以说，会超出几乎所..
欧盟反垄断负责人玛格丽特·维斯塔格（MargretheVestager）表示，拆分苹果和谷歌等科技巨头可能会产生意想不到的后果和法律影响。随着欧盟继续计划..
来自联合国的报告显示，全球就业适龄妇女进入劳动力市场的比例不足50%，并且该数据在过去的25年间几乎没有变化，但现在似乎这一局面正在改变。据媒..
佳明今天发布了专为孩子打造的健身追踪设备GarminFit JR3。GarminFit JR3彩色显示屏幕上可显示应用图标和角色图像，全新正方形表盘使孩子们感觉能..
10月28日消息，中兴通讯发布2020年第三季度报告。财报显示，2020年1-9月，中兴通讯实现营业收入741.3亿元人民币，同比增长15.4%；归属于上市公司普..
【TechWeb】10月28日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的需求下滑影响，研究机构及外媒在今年上半年曾下调全球5G智能手机今年的出货量预期，大部分..
【TechWeb】10月28日消息，寒武纪发布2020年第三季度报告，前三季度，寒武纪实现营业收入1.58亿元，去年同期为1.1亿元，同比增长42.97%；归属于上..
【TechWeb】10月28日消息，特斯拉供应商、上交所上市公司宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）发布了2020年第三季度报告。报告显示，..
DoNews10月28日消息（记者程梦玲）10月28日，B站宣布推出为中国年轻人创造的百大产品榜单——“China-Z 100”。11月6日，B站将举办首届国货颁奖礼..
在吉利学院2020级新生开学典礼上，吉利控股集团董事长李书福表示，到学校里面来不要只为了拿毕业证书，要学真本领。李书福说：“因为你的理想..
10月30日，华为将于航海举行Mate40系列国内发布会。今日华为终端官方放出了一段华为消费者业务CEO余承东的访谈视频。视频中，余承东首次回应自己&..
10月28日消息，Redmi G游戏本双11到手价4999元（i5-10200H/GTX 1650Ti），11月1日正式发售。Redmi G是Redmi首款游戏本，它采用16.1英寸100%sRGB全..
11月1日是京东图书十周岁生日。数据显示，京东图书十年累计购买图书用户超2亿。其中到底哪本书成为了“国民最爱”？你以为是《时间简史..
让人想不到的是，旗下车型总销量，甚至还不如丰田一款车销量的特斯拉，竟然超越了丰田，成为全球市值最高的车企。而看到特斯拉的股价继续直线攀升..
10月28日消息，新石实验室总裁吴德周宣布，字节跳动教育品牌发布会将于10月29日举行。从海报不难看出，字节跳动这次发布会与教育有关，具体细节官..
现在AI人工智能这么发达，小编们每天都在担心AI会把写文章这事给取代了，没想到现在真的可以了（误），B站UP主爆肝100天就开发出了一个能写高考作..