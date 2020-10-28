腾讯云推出正版图库 1.2亿张图片可用

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腾讯云推出正版图库 1.2亿张图片可用

2020-10-28 20:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，腾讯云宣布，正式推出“正版图库直通车”产品，到11月底将有1.2亿张图片入库可以使用。

QQ截图20201028200530.jpg

价格方面，单张付费、包年包月会员购买都支持，包月、包年会员费为69元和699元，可以不限量使用会员库图片。

授权用途包括了：广告、传单、书籍封面等。

同时，腾讯云还推出“松竹行动”，打通正版图库直通车、正版曲库直通车等产品，降低正版素材使用门槛。同时利用腾讯云“至信链”能力，解决原创内容保护难题。

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