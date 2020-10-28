苹果12手机价格下降，跌破官网首发价

苹果iPhone12和iPhone12Pro两款机型在10月23日发售，在发售当天就出现了黄牛加价的现象，但如今随着货源的增加以及首批抢购热情的褪去，iPhone12的价格也开始回跌，网络上出现一张目前线下渠道iPhone12的价格表，显示目前已有部分型号价格比官网首发更便宜。



根据线下渠道的价格表显示，目前iPhone12 64GB版本从官网的首发价 6299 跌到 6230 元，原价 6799 元128GB版本现在已经跌到 6700 元左右。其中价格比较高、卖的较好的颜色是白色和绿色版本，今年苹果主推的蓝色却没有获得消费者的欢迎，价格较低。

在iPhone12Pro这边，目前看来还是有更多人选购，价格要比官网上的标价贵一些，大多数版本价格要贵出了600-1000元左右，其中今年新颜色蓝色版本最受欢迎，价格最高。

不过随着苹果追加了200万台iPhone12的订单，以及产业链产能的提升，未来1-2周时间iPhone12的价格有可能进一步下降。当然，在11月6日iPhone12mini和iPhone12Pro Max将会开始发售，届时很多人可能会转而选购这两个型号，所以到时候iPhone12又可能出现新的一波消费热情。

业界预测，iPhone12系列第四季度可能出货达到8000万-8500万部，2021全年可能销量超过2亿部，成为iPhone6之后最热销的一代iPhone产品。