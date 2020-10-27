上海地铁将禁手机外放 12月1日起正式实施

10 月13 日，万众瞩目的 iPhone12 系列发布。但令人惊讶的是，终于支持5G 的 iPhone12 不仅缩减了电池容量，更是依旧只支持最高20W 的充电功率，同时还以环保之名省去了包装里附带的电源适配器。这也意味着如果用户想要达到20W 的充电速度，就得额外花钱购买电源适配器，而苹果原装20W 电源适配器的价格为149 元。与之相对的是，国内厂商更加重视用户体验，为了有效缓解用户续航焦虑而不断发力快充领域。以 OPPO Find X2 Pro 为例?