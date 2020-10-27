上海地铁将禁手机外放 12月1日起正式实施

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:据上海市交通委员会官网显示，新修订的《上海市轨道交通乘客守则》将于12月1日起正式实施。
其中，使用电子设备时外放声音、擅自设摊、停放车辆、堆放杂物、大声喧哗、吸烟、点燃明火、随地吐痰等行为将被禁止。
以下为具体禁止行为：
（一）拦截列车;
（二）擅自进入驾驶室、轨道、隧道或者车站内其他有禁行标志的区域;
（三）攀爬或者跨越列车、围墙、栅栏、闸机、站台门;
（四）强行上、下车，扒门和吊门;
（五）吸烟、点燃明火，随地吐痰、便溺、乱吐口香糖，乱扔果皮、纸屑等杂物;
（六）擅自涂写、刻画或者悬挂、张贴物品;
（七）擅自设摊、停放车辆、堆放杂物、卖艺、散发宣传品或者从事营销活动，大声喧哗、吵闹，使用电子设备时外放声音;
（八）乞讨、躺卧、收捡废旧物品;
（九）携带活禽以及猫、狗(导盲犬、军警犬除外)等动物;
（十）携带自行车(含折叠式自行车)，使用平衡车、滑板、踏板车、溜冰鞋等助力代步工具(残疾人轮椅车、婴童车除外);
（十一）携带易燃、易爆、有毒、有害、放射性、腐蚀性以及其他有可能危及人身和财产安全的危险物品;携带有严重异味、刺激性气味的物品，以及未经安全包装的易碎、尖锐物品;携带充气气球;
（十二）擅自操作有警示标志的按钮、开关装置，非紧急状态下动用紧急或者安全装置。
（十三）损坏车辆、站台门、自动售检票等设备，干扰通信信号、视频监控设备等系统;
（十四）向轨道交通线路、列车以及其他设施抛掷物品;
（十五）损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备;
（十六）在运行的自动扶梯上逆行、推挤、嬉戏打闹;
（十七）影响运营安全和滋扰乘客的其他行为。