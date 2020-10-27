财富2020年全球最具影响力女性榜：柳青、董明珠上榜

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:近日，《财富》杂志发布“2020年全球最具影响力女性”榜单，其中，中国平安集团联席CEO陈心颖、格力电器董事长董明珠、滴滴出行总裁柳青、阿里巴巴CFO武卫等上榜。

财富杂志对董明珠的评价为:疫情期间，对线下零售商造成了沉重打击，格力在2020年上半年的销售额大幅下滑，总收入同比下降28%，主打产品空调收入同比下降48%。格力董事长兼总裁董明珠被认为是中国最有实力的商业领袖之一，格力的3万家实体经销商在面临被关闭的情况下，董明珠通过举办直播活动来销售产品，以适应时代的需要。

此外，财富对柳青的评价为:疫情时期，滴滴在柳青的领导下，启动了一个3，000万美元的基金，为司机提供保护用品和资金援助。同时，柳青还牵头滴滴的科技投资，包括今年6月在上海推出的无人驾驶出租车试点服务，以及在美国和中国进行的无人驾驶汽车测试。在柳青的领导下，滴滴正在继续在国际上发展。

据悉，该榜单的第一名为制药公司葛兰素史克CEO艾玛·沃尔姆斯利，财富评价称，艾玛·沃尔姆斯利在疫情期间投入了许多资源到对抗新冠肺炎的斗争中，该公司与sanofi共同开发的新冠肺炎疫苗已于9月份进入临床试验阶段。