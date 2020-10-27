蚂蚁集团A股发行价确定；国家网信办专项整治手机浏览器；暴风集团股票被终止上市

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蚂蚁集团A股发行价确定；国家网信办专项整治手机浏览器；暴风集团股票被终止上市

2020-10-27 08:07 · 稿源：站长之家
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蚂蚁集团A股发行价确定

昨日晚间，蚂蚁集团发布公告称，A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。同时，蚂蚁还在港交所发布公告称，确定港股发行价格每股80港元。

同在昨晚，阿里巴巴发布公告称，将认购蚂蚁7.3亿股A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权。

根据蚂蚁此前招股书显示，蚂蚁集团本次A股初始发行股份数量不超过16.71亿股，不超过A股和H股发行后公司总股本的5.50%，初始战略配售股票数13.4亿股，占初始发行量80%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票。

值得一提的是，根据蚂蚁发行安排，参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中，50% 股份限售期限为12个月，50% 股份限售期限为24个月。

支付宝，蚂蚁金服

国家网信办专项整治手机浏览器

昨日，国家网信办表示，将对手机浏览器进行专项集中整治，推动手机浏览器传播秩序短期内实现实质性好转。

据介绍，此次专项集中整治和督导整改，把影响力较大的8款手机浏览器纳入首批名单进行重点集中整治，即UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

集中整治将多措并举、标本兼治，着力解决三大突出问题:

一是发布“自媒体”违规采编的各类互联网新闻信息，如歪曲解读经济民生政策、散布“小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造“新闻”等;

二是发布“标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等;

三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

360浏览器

暴风集团股票被终止上市

昨日晚间，暴风集团发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2020年10月27日已交易20个交易日，剩余10个交易日。

今年7月，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。

9月18日晚间，暴风集团发布公告称，9月21日起，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。

此前，暴风集团曾表示，目前公司仅剩10余人。

QQ截图20201026175437.jpg

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