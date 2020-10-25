蚂蚁集团发布公告：网上路演时间为10月27日

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蚂蚁集团发布公告：网上路演时间为10月27日

2020-10-25 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:蚂蚁集团（688688）发布了《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，公告称，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00。

据悉，本次参加人员包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。

公告称，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

支付宝，蚂蚁金服

公告还称，本次A股初始发行股份数量不超过1，670，706，000股，不超过A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前）的5.50%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（不超过250，605，500股），若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过1，921，311，500股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

注:网上路演网址为上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com。

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