蚂蚁集团董事长井贤栋公开信：将坚持对科技投入

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蚂蚁集团董事长井贤栋公开信：将坚持对科技投入

2020-10-22 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:昨日，蚂蚁集团董事长井贤栋公布了致投资者信，在信中，井贤栋表示，蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。蚂蚁集团一直致力于为消费者和小微企业解决真实的问题。

同时，井贤栋表示，蚂蚁集团会继续将每年营业收入的千分之三投入到公益事业中，并会坚持对科技的投入，让科技带有温度，让二维码、人工智能、云计算、区块链……这些技术从实验室里走到田间地头。

昨日晚间，蚂蚁集团更新招股书并公布上市发行方案。招股书显示，蚂蚁集团A股代码为688688，初始战略配售股票数13.4亿股，发行的新股数量不超过16.7亿股。据悉，阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票。

蚂蚁集团称，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。申购代码为787688。

井贤栋，蚂蚁金服，支付宝

井贤栋致投资者信全文:

因为相信，所以看见

各位尊敬的投资人:

您正在关注的蚂蚁集团，不是一家金融机构，也不仅是一家移动支付公司，而是一家决心用今天最好的技术和资源，去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

十六年前，蚂蚁集团始于一个梦想:未来的世界，金融服务将不是少数人的专属，而是每一位普通消费者都可以随时随刻获得的服务。十六年后的今天，我们可以骄傲地说，因为相信，所以看见，今天10亿的国内消费者和8000万的小微商家正在享受金融科技带来的便利，使得他们可以在生活上、创业之路上轻装上阵。

这个成绩激励着我们，我们相信，这只是未来的序章。

过去两百年工业时代的金融体系，服务了20%的人群和机构;正在开启的数字时代，要把剩下的80%服务好，这个时代才刚刚开始。我们将和志同道合的合作伙伴一起，在不远的将来，把“人找钱”“企业找钱”，用技术变成“钱找人”“钱找企业”，让全世界的每一位消费者、每一家小微企业都会从金融科技中获益。

这是蚂蚁集团的责任，也是蚂蚁集团邀请您加入，要一起奔赴的未来。

我们因“小”而“美”

今天，蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。面向更远的未来，我们还在不断地进化。

亿万的消费者、小微企业，他们对美好生活点点滴滴的追求，是蚂蚁存在的意义。蚂蚁相信，只要我们能让每一个普通人都能拥有和银行行长享受同样服务的权利;只要我们能让每一个街边的夫妻店、小摊主也能和大企业一样轻松得到贷款，获得同等的发展机会……那么蚂蚁集团一定是属于未来的公司。

我们不追求大，不追求强，我们追求的是我们服务的消费者、小微企业越来越好，越来越强。我们追求的是我们能够成为健康成长102年的好公司。我们期待通过努力，让每一个个体可以享受到普惠、绿色的金融服务;让每一家小微企业拥有平等的发展机会;通过开放合作，让数字生活触手可及。

我们死磕信任这一难题

我们是一家解决问题的公司，一直致力于为消费者和小微企业解决真实的问题。

十六年前的担保交易，解决了陌生人在互联网上交易的难题;十年前的快捷支付，解决了网上支付成功率不高的问题;七年前的余额宝，让普通人一元钱就可以理财;三年多前的收钱码，让每一个路边摊享受移动支付带来的便捷。我们不受机会驱使，而是使命和愿景驱动。

为了更好的实现“让天下没有难做的生意”的使命，我们死磕信任问题，因为信任成本是生意中最大的障碍和成本。

通过创新担保交易模式打破信任壁垒，到依靠技术和数据能力为小微企业提供纯信用贷款，现在，蚂蚁链正在探索用区块链技术解决数字时代多方协作的信任问题。十六年来，如果说我们解决的最核心问题，那就是建立信任。

我们总是问自己，如果有一天，公司不在了，我们要为世界留下什么?我们希望留下的是信任体系。

我们坚信数字普惠的未来

我们正经历着一场全领域、全产业链条的数字化变革。

它不是科技企业的专利，只有所有行业、所有企业都参与其中，数字化的时代才算真正到来。

包括金融服务业在内的现代服务业正在成为提振内需、解决就业的主要出路，服务业的发展离不开数字化的基础建设，这也是广大消费者对美好数字生活的期待。

我们会立足于此，推动包括金融服务业在内的现代服务业的数字化升级，让每一个小微企业都可以共享数字红利，让每一个个体都能享受到触手可及的服务。

独行快，众行远，我们会与合作伙伴携手同行，共同迎接数字化的未来。

我们用技术去开拓服务小微企业和长尾用户的增量市场，我们选择和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和游戏分存量蛋糕。我们相信，只要通过科技创新去不断解决问题，一定会创造出更大的市场和机会。

今天，更多发展中国家和地区的人们，也迫切需要更普惠的服务，那里的小企业，也迫切需要拥有更多的发展机会。我们会竭尽所能帮助他们，而帮助他们，就是帮助自己，就是帮助这个世界变得更美好。

科技必须是这个时代最大的“公益”

我们一直坚持做别人不愿做，做不到或者做不好的事情，是科技给予我们这样的能力和机遇。是科技让普惠成为一种可持续的商业模式，发挥出最大的公益属性。

我们会坚持对科技的投入，让科技带有温度，让二维码、人工智能、云计算、区块链……这些技术从实验室里走到田间地头，走进每一个老百姓充满烟火气的市井生活，走到每一张因为改变而绽放的笑脸身边。

我们会继续将每年营业收入的千分之三投入到公益事业中。

除此之外，我们还会不断加大投入在绿色发展上，过去四年，我们和5.5亿的蚂蚁森林用户一起种了2亿多棵树。而在未来十年内，我们要再种10亿棵树。让地球多一点绿水青山，少一点风沙肆虐。我们会一如既往支持女性的发展，让贫困地区的女孩子能有机会读书，都能拥有选择的权利。

我们知道，前行的道路上依旧会有无数的困难和挑战，但我们无畏前行，我们邀请您一起加入这场希望的旅程。

就如同在十六年前我们开始的时候一样，不是因为看见，才选择相信，而是因为相信，所以看见。

井贤栋

蚂蚁集团董事长

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