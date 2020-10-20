薇娅直播间双11爆款买买买攻略 小姐姐快来一起抄功课

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今天，小编给大家准备了一份双十一薇娅直播间最强攻略，还没有上车的小姐姐快来一起抄功课。

除了贵真的没一点毛病，它家来自深海的海藻提取物，能够深入肌肤底层修复，保湿滋养，即使是大干皮在秋冬用它也完全够!

【调理-美白-保湿修复】一条龙套装。还送面膜和洁面，一整套都齐活!

真的会“爆水”!透明啫喱质地，好推易吸收，不粘稠不厚重。温和舒缓+补水，让肌肤从里到外透出光泽~

添加了玻色因的平价眼霜中的战斗机!50ml大容量，不仅可以做眼霜，还可以做全脸精华使用!





即使是秋冬也要好好防晒，非常适合油皮的防晒，也可以当做隔离来用哦，肤感清爽不油腻，不用担心会闷痘和闭口。

划算疯了这个套装!!!而且3CE向来是平价好用有口碑，开抢的瞬间一定是“血雨腥风”!

阿玛尼的唇釉，无论是颜色还是上唇后的质感，都超绝!送的小气垫简直补妆神器，香水也好闻，心动不需要太多理由~

朋友想要清爽温和的去角质吗?选奶盖水准没错!超温和的LAH辛酰水杨酸搭配角鲨烷和维E，让你又嫩又白~

痘肌小社的挚爱，调理水油和消炎的感觉一级棒~这个名字真的没取错!

它俩加起来简直了，去粉刺，去闭口，改善毛孔、粗糙暗沉一把好手，黄金搭档说的就是你俩吧!这套是先乳再水噢~

三个色号可选（2C0#62、1W1#17、1C1#66），送接近买一送一的量，一万个心动!!

对于混油小社来说，这套比较合适秋冬，消炎祛黄效果不错。赠品送疯了!买一套送一套多!快拉上小姐妹拼单呀!

养肤型粉底液!既滋润又抗氧化，卸妆之后皮肤依然很好!小社油皮，做好妆前不觉得闷，微微出油后妆效一绝~

遮瑕力max!立减还送超多赠品，无情的优惠机器就是你!4.5g原价290，薇娅直播间立减50元，到手价240，赠品总价值约147元!赠品折扣力度约5.5折!!!

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集修护、保湿、抗氧化为一体的贵妇级精华，拥有海洋堇干细胞专利萃取科技，能对抗环境伤害，帮助肌肤修护屏障。

兰蔻看家单品的集合套装:洁面、精华、眼霜，每一件都好用!抢到就是赚到!而且赠品你们看!!!疯了呀!!!王炸组合，这名不虚。

后台超多人想要的天气丹套装，主打美白保湿抗皱。套装里水乳精华面霜都有，而且赠品简直送疯了!!!

秋冬就是要注意保湿修护!芙丽芳丝两件套，送接近买一送一的量!我把秋天的我完完全全交给你了，芙丽芳丝!

一套含洗发水500ml+500ml润发乳，薇娅直播间到手价一套78，二套139。

这款面霜对于肌肤脆弱受损、激素脸、皮炎等皮肤问题都十分的有效。50g*2罐薇娅直播间到手价229，赠品总价值约316，折扣力度约3.2折!

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