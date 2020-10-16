​全国近41%成年人从银行贷过款 人均6张银行卡

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​全国近41%成年人从银行贷过款 人均6张银行卡

2020-10-16 09:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：昨日，央行发布了《中国普惠金融指标分析报告(2019年)》。报告显示，截至 2019 年末，全国人均拥有 8.06 个银行账户，同比增长 11.63%; 人均持有 6.01 张银行卡，同比增长 10.48%(其中人均持有 信用卡和借贷合一卡 0.53 张)。

个人信贷使用情况方面，报告显示，全国成年人人均未偿还贷款笔数为 0.56 笔，其中农村地区成年人 未偿还贷款笔数为 0.46 笔，均与上年基本持平。全国成年 人在银行获得过贷款的比例为 40.74%，比上年同期高 0.86 个百分点，农村地区为 36.06%，比上年同期高 1.44 个百分 点;在银行以外的机构、平台获得过借款的成年人比例为 24.16%，比上年同期高 1.31 个百分点，农村地区为 22.68%， 比上年同期高 1.6 个百分点。

投资，金钱，融资

截至 2019 年末，全国人均个人消费贷款余额为 3.14 万元，同比增长 15.96%。

移动支付方面，2019 年，全国银行业 金融机构共办理非现金支付业务3310. 19 亿笔，金额3779.49 万亿元，同比分别增长 50.25%和 0.29%。银行业金融机构共 处理网上支付业务 781.85 亿笔，金额 2134.84 万亿元，同 比分别增长 37.14%和 0.4%;移动支付业务 1014.31 亿笔， 金额 347.11 万亿元，同比分别增长 67.57% 和 25.13%。非 银行支付机构发生网络支付业务 7199.98 亿笔，金额 249.88 万亿元，同比分别增长 35.69%和 20.10%。

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