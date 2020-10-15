菜鸟驿站推出四大举措：2.8万站点可送货上门

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菜鸟驿站推出四大举措：2.8万站点可送货上门

2020-10-15 17:56 · 稿源：站长之家

针对快递未经许可投放快递柜、不送货上门等快递痛点，菜鸟驿站推出四大举措为消费者提供快递选择权，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前，全国2. 8 万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。

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