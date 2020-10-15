菜鸟驿站推出四大举措：2.8万站点可送货上门

9月 20日，在菜鸟裹裹2020发布会上，菜鸟裹裹CEO李江华宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4亿用户。他表示，“中国快递量占全球一半以上，是快递上的国家，我们希望用更创新的方式，让更多消费者从会寄到好寄，享受到数字化快递的便利。”发布会上，菜鸟裹裹同时宣布品牌升级，邓伦化身菜鸟裹裹“首席寄术官”，为“我的快递，想寄就寄