菜鸟驿站推出四大举措：2.8万站点可送货上门

针对快递未经许可投放快递柜、不送货上门等快递痛点，菜鸟驿站推出四大举措为消费者提供快递选择权，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前，全国2. 8 万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。
针对快递未经许可投放快递柜、不送货上门等快递痛点，菜鸟驿站推出四大举措为消费者提供快递选择权，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前，全国2. 8 万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。
今日，菜鸟驿站公布国庆数据称，国庆期间共为 1700 万人免费保管快递超过 3 天，还帮助 530 万人免费保管超过 5 天，帮助近 130 万人保管快递超过一周。
据国内媒体报道，在今天的阿里巴巴2020云栖大会上，阿里巴巴发布第一款机器人“小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。小蛮驴机器人集成了达摩院最前沿的人工智能和自
近日，菜鸟驿站在上海部分区域陆续展开新功能测试，消费者可在包裹送达前自主选择是否由驿站代为免费保管，让消费者有知情选择权。
DoNews10月14日消息（记者 翟继茹）14日，菜鸟宣布联合14家快递公司启动2020年天猫双11全球狂欢节物流备战。菜鸟双11物流总指挥孙建表示，“今年的天猫双11，将是一届物流全要素、全链路数字化的双11。”今年将首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区，让消费者支付尾款后立即收货。数字显示，菜鸟连接快递物流合作伙伴的300万物流人、20多万辆车和20多万站点，其中快递转运中心近100%已实现自动化。双11期间，菜鸟通过对全网
昨日，菜鸟裹裹CEO李江华宣布推出“ 1234 计划”，包括未来一年实现 100 城寄快递按需送达上门、代寄点拓展至 20 万个、在 30 个主要城市上线环保袋，以及服务全国 4 亿用户。
9月 20日，在菜鸟裹裹2020发布会上，菜鸟裹裹CEO李江华宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4亿用户。他表示，“中国快递量占全球一半以上，是快递上的国家，我们希望用更创新的方式，让更多消费者从会寄到好寄，享受到数字化快递的便利。”发布会上，菜鸟裹裹同时宣布品牌升级，邓伦化身菜鸟裹裹“首席寄术官”，为“我的快递，想寄就寄
9月20日消息，菜鸟裹裹2020发布会上，菜鸟裹裹CEO李江华宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4亿用户。菜鸟透露，过去一年，菜鸟裹裹寄快递用户翻番已超过2亿人，明年4亿意味着再度翻番。目前，菜鸟裹裹已覆盖全国2800多个区县，成为最大在线寄快递平台；同时，随着5月寄全球服务上线，5-10天可送达20多个国家和地区。菜鸟裹裹CEO李江华在会上表示，?
9月20日消息，菜鸟裹裹CEO李江华今天对外宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4亿用户。李江华表示，“中国快递量占全球一半以上，是快递上的国家，我们希望用更创新的方式，让更多消费者从会寄到好寄，享受到数字化快递的便利。”官方数据显示，菜鸟裹裹用户中90后占一半，已成为年轻人生活方式。当前，超过1亿人用菜鸟裹裹寄过礼物，有6000多万人寄?
菜鸟裹裹 2020 发布会上，菜鸟裹裹宣布未来一年将服务 4 亿用户，用户数量翻番。与此同时，菜鸟裹裹CEO李江华在会上宣布了“ 1234 计划”：未来一年， 100 城寄快递可按需送达上门，寄件更方便快速且安全。未来满足人们更多元的寄件需求，菜鸟裹裹将在未来一年在全国覆盖 20 万寄件点，投入 10 万个寄件机。
近日，国家发改委经济贸易司发起公众建言献策活动，向社会各界特别是物流从业人员征集“十四五”现代物流高质量发展相关的意见和建议。现代物流业是支撑国民经济发展的重要基础性、战略性、先导性产业。“十三五”期间，国内物流行业规模持续扩大，货运量、快递业务量均实现高速增长，跃居全球前列。随着物联网、云计算和人工智能等新兴技术的应用，物流行业内催生的新业态、新模式层出不穷，社会物流综合成本明显下降。农牧物流作
丢了一次快递，上班族付雨琪才意识到送货到家的必要性，“如果快递员直接给我送到家，应该就不会发生这样的事情了。”
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋发布了物流机器人“小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。“物流配送需求正在极速爆发，预计在不久的将来，中国每天将产生10亿个配送订单。”张建锋在发布现场说，末端物流是整个物流体系中成本最高、效率最低的环节，物流机器人是阿里提供的解决方案。未来，小蛮驴机器人将率先在菜鸟驿站大规模投用。阿里巴巴介绍，达摩院自
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
【双节假期快递业务量增长超5成】据国家邮政局统计数据显示， 10 月 1 日至 8 日，全国邮政快递业共揽收快递包裹18. 2 亿件，同比增长53.42%，投递快递包裹 18 亿件，同比增长62.51%。
今日，中通快递正式在香港二次上市，开盘价 244 港元，较 218 港元的发行价上涨 11.9%，股份代码为 “2057”。截至发稿，中通快递港股股价报237. 4 港元，总市值 1968 亿港元。
9月29日，中通快递正式在港交所挂牌发行，成功二次上市。此次发行价为每股218港元，开盘大涨11.93%，股价达244港元/股，市值2070亿港元。由此，中国快递成为国内首家同时在美国、香港两地上市
快递行业的竞争愈演愈烈，不断加剧的价格战使得快递员更忙了，快递员为什么反而收入降了？据央视报道，许多快递员对派费下降叫苦不迭。一位快递员在网上吐槽说，今年7月，到手派件费已降至0.4
天猫平台 10 月 10 日发布关于《天猫物流时效管理规范》规则变更的公示通知(以下简称公告)。
【TechWeb】能和自动驾驶技术，具有类人认知智能，大脑应急反应速度达到人类7倍。充4度电就能跑100多公里，每天最多能送500个快递，雷暴闪电、高温雨雪以及车库、隧道等极端环境均不影响其性能。小蛮驴在无GPS
【TechWeb】10月15日消息，在2020中国国际信息通信展览会“数字经济领导者论坛”上，华为公司战略部总裁张文林先生，发表了题为《拥抱数字化机遇，..
10月15日，据媒体报道，在美团大学一周年的活动现场，国内首批外卖运营师获得认证。报道称，据第三方数据显示，许多餐饮企业在经过外卖运营师的专..
【TechWeb】10月15日消息，在ICT领袖论坛上，华为运营商BG总裁、常务董事丁耘发表了题为《共同打造最成功的5G》的主题演讲。丁耘提到，目前中国已..
在还没有为将来发展铺平道路的时候，易果生鲜这座大厦已经毁于无数细小的漏洞之中了。..
10月15日晚，国家互联网信息办公室发布关于《互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿提出，..
10月15日，中芯国际宣布上调截至9月30日的Q3季度业绩指引，营收以及毛利率都有大幅提升。根据中芯国际公告，本公司谨此知会本公司股东及有意投资人..
10.1双节长假已经过去一周了，中消协今天发布了十一”消费维权舆情分析报告，谈到了10.1期间的多个维权热点，其中就有海底捞收费插队一事。根..
iPhone12在台湾的需求特别旺盛,其中有一家运营商表示他们在45分钟内就卖光了预售配额。Digitimes报道，包括中华电信(CHT)、远传电信(FET)和台湾移..
UL Benchmark官方宣布了GPU图形性能基准测试软件“3DMark Wild Life”，跨平台同步支持Windows、iOS、Android三大系统，测试结果可以直..
Arm近日宣布从2022年开始，所有面向市场的Cortex-A大核都将仅支持64位。Arm及其合作伙伴鼓励中国开发者尽快将其应用程序迁移至64位。相比于32位处..
随着iPhone 12的发布，2020年各大厂商的旗舰机发的差不多了，索尼今晚也推出了新旗舰Xperia 1 II 5G手机，骁龙865+4K OLED屏，还有微单级的相机操..
10月15日晚，索尼正式发布了新款手机“Xperia 5 II”，这是索尼首款支持120Hz高刷新率的手机。同时，它还支持240Hz动态模糊抑制技术、2..
Gartner的初步统计结果显示，全球个人电脑（PC）在2020年第三季度的出货量总计达7140万台，较2019年第三季度增长3.6%。疫情期间的家庭娱乐和远程学..
国家网信办官网发布关于《互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，《征求意见稿》提出，公众账号信息服..
10月15日，据外媒报道，俄罗斯“联盟MS”飞船14日成功将3名宇航员送往国际空间站，并且此次创造了“联盟MS”飞船与空间站的最..
当前国内最火的新能源汽车非特斯拉Model 3莫属，不过Model 3也迎来了一大批挑战者，而小鹏P7则是造车新势力中，最能让特斯拉Model 3倍感竞争压力的..
索尼刚刚召开线上发布会，正式在中国推出Xperia 1 II和Xperia 5 II两款旗舰手机，售价分别为7999元和5999元。Xperia 1 II采用6.5英寸4K HDR OLED屏..
10 月 15 日，KESION科汛上线科汛网校V8. 0 版本，推出适用于在线教育行业线上课堂链接线下教学的商业模式和网校运营的产品矩阵，同时为机构提供集..
机载激光雷达，作为激光雷达与无人机相结合的一种应用系统，能够直接有效地测量三维现实世界，并且具有全天候作业、数据精度高、层次细节丰富等优..
近日，广州公共资源交易中心发布公告，号称人工智能“国家队”的云从科技中标《广州市南沙区卫生健康局中山大学附属第一（南沙）医院信息基础设施..