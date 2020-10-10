常程跳槽小米裁决结果公布：常程支付违约金525万元

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：据新浪科技援引消息人士报道，近日，“前联想副总裁常程跳槽小米”裁决结果公开，常程将继续履行竞业限制义务，并支付违反竞业限制义务违约金525万元。

去年 12 月底，联想集团宣布，由于常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因常程提出离职。

1 月 2 日，小米董事长雷军在微博宣布原联想集团副总裁常程加入小米，担任小米集团副总裁负责手机产品规划。

随后，联想集团表示，公司与所有高管均签有竞业禁止条款，如确有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决。

今年 6 月，联想集团开始就常程违法竞业限制一事提起仲裁。之后，常程方面一直否认该协议上的签名为其本人签署。

9月17日，联想集团内部人士透露，经仲裁庭指派的鉴定机构确认，常程于 2017 年 7 月 24 日在《联想限制性协议》上的签名为其本人签署。

9 月 21 日，联想集团再次回应称，自 2017 年限制性协议签署之日起，在常程离职前 24 个月内，联想共计向常程支付了竞业限制的股权对价 500 余万元。常程离职后，联想亦向其支付了竞业限制经济补偿。目前，联想已向仲裁庭要求常程返还股权激励金额、支付违反竞业限制义务违约金、并继续履行竞业限制义务。