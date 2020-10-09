美团点评正式更名为“美团” 已于9月30日生效

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。

早在 9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，中英文名称分别简化为美团和Meituan，股份代号保持 3690 不变。公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。

公告还称，公司名称的简化将有助于对外建立公司统一的品牌形象，增强用户、商户等对公司多业务能力的认知，从而推动公司在聚焦“Food+Platform”战略的同时继续探索新业态，为生态体系中所有参与者以及社会创造更长远的价值。

此前，相关负责人表示，“美团”将作为简化后的公司品牌，此外还有一系列的产品品牌，包括大众点评、美团外卖、美团单车 、美团酒店、美团优选、猫眼等。

据悉， 2015 年 10 月 8 日，大众点评网与美团网联合发布声明，宣布达成战略合作并成立新公司美团大众点评。当时，王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长。

2015 年 11 月，美团点评宣布张涛不再担任新公司联席CEO，转任董事长，退出管理一线。

2019 年 1 月，大众点评的运营主体发生股权变更，张涛、张波、龙伟等原股东全部退出。