消息称5G版iPhone SE将配双镜头摄像头 同时配备更大屏幕

有报道称，显示器专家Ross Young最新爆料称，苹果不会在 2021 年春季发布新的iPhone SE机型，可能要到 2022 年才会发布新款5G版iPhone SE，配备双镜头摄像头，并配备更大屏幕。
有报道称，显示器专家Ross Young最新爆料称，苹果不会在 2021 年春季发布新的iPhone SE机型，可能要到 2022 年才会发布新款5G版iPhone SE，配备双镜头摄像头，并配备更大屏幕。
智能手机颇为耗电是令很多小伙伴都非常头疼的一个问题，苹果手机也是比较耗电的，为了方便人们外出，解决手机没电的情况，现在很多厂家都推出充电宝。苹果手机支持的是PD的快充协议，最大的快充功率为18W有线快充，同时iPhone8及以上机型均支持10W的无线充电了。今天，给大家分享几款适合苹果手机的无线充电宝吧，都是支持苹果快充协议的型号！1、Nank南卡无线充电宝POW2NANK/南卡无线快充充电宝POW-2 超薄便携可上飞机移动电源大?
一般来说，电子产品买新不买旧。考虑到iPhone 12很可能在这两个月内发布上市，按理说，在旧款没有大幅调价的情况下，销量应该走弱，但事实却并非如此。JP Morgan（摩根大通，小摩）基于中国信
目前，多方消息指向，iPhone12 系列将于 10 月 13 日正式发布。除了5G、5nm A14 以及拍照方面的更新外，iPhone12 最大的关注点莫过于全新的外观设计，一改过去几代产品圆润的风格，重新回归iPhone4 的平直边框。
1、推荐范围目前所有的苹果/iPhone手机都是支持PD快充，所以今天这里的这篇，充电宝电池容量在10000毫安~20000毫安，因为对于普通人来说10000毫安的充电宝日常通勤也够用的了，日常出门带太大的充电宝就太重了！还有一点就是，iPhone8及以上手机机型均已支持无线充电，本文也着重为大家推荐几款适合iPhone手机的无线充电宝。在选择充电宝的时候多一个选择，多一种充电方式，难道不好吗？2、苹果/iPhone手机充电功率范围苹果/iPhone
苹果手机录屏功能在哪里？很多使用iPhone的小伙伴并不清楚手机怎么录屏。其实苹果手机的录屏可玩性很强。除了手机自带的录屏方法，还有适用于iPhone的专业录屏软件。今天就从iPhone的自带和专业录屏软件两个角度，分享下具体的录屏方法吧！一、iPhone专业录屏软件有很多适用于iPhone的专业录屏软件，如果你还不知道，那就一起来看看吧！使用“嗨格式录屏大师”的ios版本，可以直接通过官网跳转App Store，或者直接在App Store中搜?
苹果手机如何彻底清除微信记录?确保清除后任何恢复软件都再也无法恢复。我们都知道，随手在手机微信里删除的聊天记录删除后，通过一些专业的恢复软件就可以将我们删除的聊天记录复原回来，那么如何操作才能保证删除后再也恢复不回来呢?今天小编就为大家分享三种删除聊天记录的方法，确保删除后通过恢复软件再也无法恢复。方法一:通过微信来删除苹果手机如何彻底清除微信记录?首先我们可以使用微信本身自带的删除工具来进行删除。具
苹果手机是很多年轻人都非常钟爱的一款手机，但是苹果手机的电池耐用性也一直饱受人们的诟病，相信电脑前的你如果使用过苹果手机也会有同感，此时我们就需要用到苹果手机充电宝来以备不时之需了。考虑到苹果手机都是支持PD快充协议的，最大的充电功率是18W。所以，今天给大家分享几款支持PD快充的充电宝。推荐一、Nank南卡无线移动电源POW2产品售价：169快充协议：PD+QC快充功率：10W无线快充+18W有线双向快充推荐理由：南卡POW2支
大家都知道苹果手机的电池电量很低，和同期的安卓相比续航能力很弱。即便是目前苹果手机中屏幕最大的iPhoneXS MAX电池容量也仅仅3174mAh，这个电池容量相比安卓来说太小了。所以，很多苹果手机用户都会给自己配一个充电宝，那么苹果手机充电用什么充电宝好呢？今天为大家整理了网友票选的苹果手机充电宝口碑榜，欢迎查阅。1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝是最近超火的无线充电宝，为改变传统充电宝厚、重、大、丑、以
苹果手机的微信记录如何恢复?我们在使用微信软件的时候,会源源不断的产生一些大量的聊天记录,如果不小心把一些重要的聊天记录丢失掉了,怎么快速找回? 你是不是现在也在苦恼于如何恢复微信记录的方法中?那么今天我们就带着这样的问题来学习一下苹果手机恢复微信记录的方法,有需要的朋友抓紧收藏～ 方法一:故障修复法 苹果手机的微信记录如何恢复?当我们在使用微信的时候,微信出现闪退或者卡顿等造成了微信记录丢失,可以通过微信设?
苹果手机微信聊天记录怎么彻底删除?在互联网高度发达的今天，各种通讯APP成了人们沟通交流的首要选择，其中最受欢迎的非微信莫属，我们用它来沟通感情，分配工作任务、财务往来等等。微信在给人们提供方便的同时，也有很多的用户担心其隐私安全的问题，毕竟微信聊天记录对个人来说，是极其隐私的数据!那苹果手机微信聊天记录怎么彻底删除呢?据说这三种方法就够了:方法一:还原出厂设置法苹果手机微信聊天记录怎么彻底删除?数据在丢?
智能手机目前有四大CPU处理器公司，分别是高通、联发科、华为海思以及苹果，这几家公司的处理器产品基本上占据了智能手机处理器的绝大部分市场份额，它们的处理器性能具体如何呢，我们来一起看下手机处理器的性能排行榜吧。
2020年的智能手机已经发布了大半，在今年顶级旗舰iPhone12、华为Mate40、三星Note20系列外，还有很多的顶级旗舰手机也值得大家关注，在对比手机性能的时候，主要看的是处理器的型号，这里我们来一起看下安卓以及苹果手机处理器的天梯图。
投资银行摩根大通(JP Morgan)在近日发布的一份研究报告中指出：随着三星近日发布了旗舰新品、以及消费者对即将发布的 iPhone 12 系列期望甚高，预计苹果在美手机销量将出现较大的降幅。Apple Insider 亦援引分析师 Samik Chatterjee 的话称，基于 Wave7 Research 的近期调查，可知各家运营商的智能机销售趋势，结果表明 iPhone 销售正在放缓或趋于平稳。
有爆料者称苹果可能会更改iPhone12的命名，非Pro机型分别叫作iPhone12和iPhone12 mini。另外两款iPhone12机型，仍被命名为iPhone12 pro和iPhone12 pro max。而以往，苹果发布的iPhone后缀为Max或Plus。如果消息属实，iPhone12mini将是首款使用mini名称的iPhone。
很快，苹果就要发布有史以来最大的iPhone了，其屏幕将升级至6.7英寸，而它到底是怎么样的呢？有爆料人士也是第一时间送出了6.7英寸版iPhone 12的手机壳，为了让大家更为直观的了解它的大，加入
今天凌晨的苹果新品发布会发布了Apple Watch6、入门款Apple Watch SE、史上最便宜的iPad 8以及5nm搭载A14的iPad Air 4。但iPhone 12的缺席，让很多熬夜的小伙伴大呼不值。与此同时，受iPhone
长达一个小时的发布会上亮相了多款产品。两款手表：Apple Watch Series 6 、Apple Watch SE;两款iPad：第八代iPad和新iPad Air。此外还有两项新服务：健身订阅服务 Fitness+ 以及订阅包服务 Apple One，即日起推送至IOS14 。
【库克称苹果关注政策而不是政治】据彭博报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克称苹果关注政策问题，而不是政治问题。在人力培训方面与美国政府合作。此外，他表示苹果用尽一切办法提供新冠疫情援助。此外，库克还表示苹果不是垄断企业，公司处于竞争激烈的市场。
提起Facebook及其CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)，人们通常首先想到的就是用户隐私、个人信息泄露、受到质疑的商业行为等问题，但日前在接受YouTube网红马奎斯·布朗利（Marques Brownlee）采访时，扎克伯格少见地谈论了对VR和AR技术的看法，解释了它们将在未来取代以苹果iPhone为代表的智能手机的原因，并暗示这正是Facebook的目标。根据扎克伯
今天晚上也就是北京时间9月16日凌晨1点，苹果将举办期待已久的2020年秋季新品发布会，最大悬念当属iPhone 12是否会正式发布？虽然整个行业都在期待，但是种种迹象表明，iPhone 12今晚发布的概
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最近，因假吃、催吐等浪费粮食的行为，“大胃王吃播”成为舆论讨伐焦点。有媒体报道，截止今年八月底，国家网信办宣布已查处违规的吃播、“大胃王..
10月4日国产动画电影《木兰：横空出世》正式宣布撤档。该片 10 月 3 日正式上映，截至发稿时，票房仅 600 多万，豆瓣评分3. 4 分 。 10 月 4 日上..
根据Sensor Tower公布最新数据显示，第三季度全球消费者在苹果应用商店上的应用内购买、订阅和高端应用支出攀升了31%，达到 190 亿美元，高于去年..
日前，便利蜂方面发布了《2020年“双节”首日消费情况及趋势报告》（以下简称“《报告》”）。结合全国20个城市近1600家门店的进店人数及消费数据..
近日，Appleinsider援引知情人士的话称，，苹果将在 10 月 13 日举办发布会，发布iPhone12 系列，并在发布会结束的当周周五( 10 月 16 日)开放预购..
消息人士透露，苹果将于 10 月 13 日举办发布会，发布iPhone12 系列。苹果新机共有 4 款，分别命名为iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和..
苹果的iPhone12系列手机将在10月发布和上市，现在有越来越多有关iPhone12的爆料消息出炉，准确性也可以说是比较高。最新的爆料消息显示，iPhone12..
根据灯塔专业版数据统计，截至 10 月 4 日 13 时，《我和我的家乡》累计票房达9. 3 亿，助徐峥主演电影票房超 100 亿。..
9 月底，王兴做了一个重大决定：在上海建立美团总部。这意味着，王兴终于要结束和大家挤在一个公共区域办公的历史了，大胆推测的话，新的美团总部..
当地时间周五晚，在距离发射倒计时仅剩大约两秒时，SpaceX中止了一颗美国军用GPS卫星的发射计划。发射计划定于下午 6 点 43 分，直到发射前两秒，..
Intel11 代酷睿将分为三步走，Tiger Lake-U轻薄本系列已经登场，Rocket Lake-S桌面系列明年见，此外还有针对游戏本的Tiger Lake-H，预计也是明年上..
10 月 4 日，中国电信官方微博展示了一个名为“旋转档夹”的老物件，它相当于 114 电话查询的前身，全中国仅剩最后一套。目前，这件旋转档夹收藏于..
聚合打车不是新鲜事物，却在国庆假期成为互联网巨头博弈的焦点。据《 2020 十一长假旅游性价比报告》显示， 2020 年国庆假期全国有超过 1500 家景..
近期，特斯拉公布2020年第三季度汽车生产和交付数据。第三季度，特斯拉共生产了超145,000辆电动车，交付量约为140,000辆。特斯拉官方介绍，在存货..
中国银联 10 月 3 日公布的数据显示，国庆假期前两天，银联网络交易金额达 6287 亿元，较去年同期增长 11.8%。10 月 1 日当天，银联网络交易金额超..
美国科技巨头Facebook、谷歌和Twitter的首席执行官已自愿于 10 月 28 日出席参议院反垄断委员会组织的听证会。这将是今年科技巨头高管第二次在国会..
苹果的iPhoneSE机型一直是作为入门款机型定位的，目前为止发布的两代iPhoneSE定价都在3000元档位左右，是很多人选择加入苹果iOS阵营一个比较优惠的..
在 2019 年 11 月 27 日，中国电信、中国移动、中国联通这三大运营商开始正式提供“携号转网”服务，用户可以在保持号码不变的情况下选择电信、移..
韩国汽车研究院在10月4日发布的统计数据显示，现代起亚汽车2020年1- 7 月在全球销售电动汽车6. 0707 万辆，同比增长25%，销量位居全球第四。汽车研..