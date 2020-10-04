消息称5G版iPhone SE将配双镜头摄像头 同时配备更大屏幕

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消息称5G版iPhone SE将配双镜头摄像头 同时配备更大屏幕

2020-10-04 11:02 · 稿源：站长之家

有报道称，显示器专家Ross Young最新爆料称，苹果不会在 2021 年春季发布新的iPhone SE机型，可能要到 2022 年才会发布新款5G版iPhone SE，配备双镜头摄像头，并配备更大屏幕。

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