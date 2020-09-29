淘宝首页升级：猜你喜欢上移 焦点图下移改为竖版

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淘宝首页升级：猜你喜欢上移 焦点图下移改为竖版

2020-09-29 11:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：近日，手淘APP推出了双十一新版本，目前有部分用户的手淘首页已升级迎来了新版本。

在升级后淘宝首页里，猜你喜欢的位置上移，焦点图位置被下移改为竖版、顶部的分类tab取消、新增微详情页。

QQ截图20200929113634.jpg

淘宝方面表示，未来淘宝APP上会持续有新的产品尝试。

此前，阿里巴巴副总裁平畴表示，手淘首页不会全部改成短视频的形式，“猜你喜欢”位置上移是为了让消费者在逛的过程中更有发现的乐趣。

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