淘宝首页升级：猜你喜欢上移 焦点图下移改为竖版

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：近日，手淘APP推出了双十一新版本，目前有部分用户的手淘首页已升级迎来了新版本。
在升级后淘宝首页里，猜你喜欢的位置上移，焦点图位置被下移改为竖版、顶部的分类tab取消、新增微详情页。
淘宝方面表示，未来淘宝APP上会持续有新的产品尝试。
此前，阿里巴巴副总裁平畴表示，手淘首页不会全部改成短视频的形式，“猜你喜欢”位置上移是为了让消费者在逛的过程中更有发现的乐趣。
站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：近日，手淘APP推出了双十一新版本，目前有部分用户的手淘首页已升级迎来了新版本。
在升级后淘宝首页里，猜你喜欢的位置上移，焦点图位置被下移改为竖版、顶部的分类tab取消、新增微详情页。
淘宝方面表示，未来淘宝APP上会持续有新的产品尝试。
此前，阿里巴巴副总裁平畴表示，手淘首页不会全部改成短视频的形式，“猜你喜欢”位置上移是为了让消费者在逛的过程中更有发现的乐趣。
直播电商的战火延续了大半年，一片喧嚣过后，行业整体开始回归商业本质。直播电商中的ToB属性变得更加重要。一极是内容平台，抖音和快手加速补课，以期弥补商业能力，提升交易的效率和质量，另一极是电商平台，作为商家直播的第一平台，淘宝扎实的供应链优势已经开始展现。
阿里内贸批发平台 1688 宣布产业带升级计划，针对全国 670 万制造企业推出内循环三大通路，全面打通淘宝特价版，融合加工定制、批发分销和零售三大数字化平台，帮助产业带工厂跨赛道发展。阿里还将在全国 30 个城市建立产业带服务中心，打造超 100 家产业带教育中心和 1000 个产业带直播中心，深度赋能工厂数字化。
在今日的第三届中国农民丰收节上，阿里巴巴公布数据称，目前，淘宝上有1/ 4 的网店都来自淘宝村，过去一年，这些店铺的交易额超过 1 万亿元。截至目前，全国农民们已经在淘宝上开了超过 100 万场直播。目前， 淘宝上的农民主播超过 10 万人，丰收节中淘宝的农产品直播超过 100 万场。
最近在抖音上刷到一条新闻，有家长租公寓按 4300 元的租金从房东那边收房源，再以 2800 元的价格把房子租给租客。
今日，阿里内贸批发平台 1688 宣布产业带升级计划，针对全国 670 万制造企业推出内循环三大通路，全面打通淘宝特价版，融合加工定制、批发分销和零售三大数字化平台，帮助产业带工厂跨赛道发展。阿里巴巴将为采购商提供 1500 亿元免息赊购金融服务，并在全国 30 个城市建立产业带服务中心，打造超 100 家产业带教育中心和 1000 个产业带直播中心，深度赋能工厂数字化。
淘宝直播即将第五次踏入双 11 会场。9 月 14 日，“内容电商双十一玩法发布会”在杭州黄龙饭店召开，淘宝直播正式打响摆兵布阵的第一枪。“本质上，内容这一块在淘系不是一个业务，而是我们整体未来几年发展的核心战略。”阿里巴巴副总裁平畴在淘宝直播MCN机构大会现场说道。
在今日的阿里巴巴2020年度全球投资者大会上，淘宝天猫总裁蒋凡表示，过去一年，阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达到7.42亿，移动月活跃用户增长1.19亿，其中70%的新增用户来自下沉市场，预计未来2至3年依然还有很大上涨空间。
今日，淘系产品和内容生态负责人平畴表示，首页全部短视频是最大的误读，不会做一刀切的决定。升级是为了让消费者在逛的过程中发现更多乐趣，同时解决购前的决策问题。
昨日，圆通发布公告称，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17. 406 元/股向阿里网络转让3. 79 亿股股份，占公司股份总数的12%，总价格约 66 亿元。阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链合计持有22.50%公司股份。
互联网时代，农产品销售和品牌打造离不开平台。阿里丰收节期间，8. 2 亿件农产品从原产地直接到餐桌。手机变成了新农具，直播变成了新农活，数据变成了新资产。
小蛮驴是阿里巴巴达摩院推出的第一款末端物流机器人，目标是提供最后三公里配送，为用户打造更智能的收件体验。据阿里云称，此“驴”其集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。
9月27日，阿里巴巴公布新一轮战略部署：钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合阿里集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。根据新的战略部署，即日起，原钉钉
阿里在近日开始内测网盘服务，不过官方称之为是个人云服务，这个服务和目前的百度网盘十分相似，因此被大家作为对比。阿里云网盘是免费的吗，开通会员的收费标准是什么样打呢，这里我们就来看下阿里网盘的会员价格。
今天，淘宝发布了《淘宝 95 后浓度报告》。报告显示，九成年轻网民都是淘宝用户， 95 后跃升为淘宝第一大用户群体，淘宝成为首个 95 后为主的国民级APP。
据晚点LatePost消息，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。
阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受包括凤凰网科技等的媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。此前，有媒体报道称阿里云正在内测一款“阿里云网盘”产品，用户无需登录即可在线预览或下载。其中，免费用户拥有1TB的免费存储空间、会员拥有6TB的存储空间，下载速度最高可达10MB/s张建锋今日回应称，我们做的不是一个网盘产品，我们的梦想和愿
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，阿里云已经进入2.0版本，由“飞天云平台”和数字原生操作系统共同组成的复合型平台。张建锋介绍，数字原生操作系统包括“云钉一体”和“云端一体”两个方面。其中，云钉一体为应用开发提供一个移动化、数据化、智能化的平台；云端一体，包括IT端、IoT端，以及其他端来组成的边缘计算等，来组成新的云端一体。张建锋说，数字原生操作系
声明：本文来自微信公众号：互联网斗兽场(internet-war)，关注海内外一二级市场的公司动向，分享创投、商业和产品insights，作者：铁林，编辑：柳胖胖。未经授权，不得转载。看点：1、切断外链，是腰尾部商家在抖音的一次机会。2、下沉市场，是抖音电商闭环的优势。3、抖音还处于电商的红利期。4、抖音电商必须依靠强运营获得流量。5、淘宝、快手、抖音，都在学习对方的优点。身高166cm，体重44kg，抖音主播大鱼能在镜头前把每一款
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能。在大钉钉事业部内，新成立“智能协同与视频云事业部“、“行业钉事业部“和“政务中台事业部”。
9月28日，芬香与新锐日化品牌贝纯在北京进行战略签约。双方将在商品推广、品牌营销、用户体验等方面开展深层次的战略合作，将更环保、更健康的洗涤..
摘要:信息量爆发时代,如何利用数据统计工具找到高效、精准的获客渠道,实现爆发增长?个推为你深度解答。对互联网公司而言,获客是永远的主题。但是..
叮~请查收你的十一小长假!放松身心最好方式就是旅游，而且随着生活水平和消费理念的提高，旅游过节已经成为了一种新的"时尚"。尤其今年注定不平凡..
自上周行情迎来单边拉升后,细心的朋友可以发现这一轮拉升伴随的量能释放并不及预期,这和近期Defi死灰复燃、项目更新迭代脱不了关系,市场大部分稳定..
突入而来的疫情，让全球汽车市场陷入空前的困境。但寒冬过后，温暖的阳光就出现了。特别是对于国内汽车市场来说，2020北京车展的开幕，金九银十的..
近日，据网友爆料，手机淘宝延续了近 17 年的“中差评体系”被悄然放弃，取而代之的是“感觉不佳”等分类标签。..
2020年9月29日的下午，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于的成语的，问题是“成语药店飞龙是形容什么？”有两个选项，一个是外貌一个..
今日，PP体育总裁王冬表示，对于英超，一定会全力以赴维护我们的合法权利。9 月 3 日，英超官方和PP体育相继发布声明，宣布解约。..
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