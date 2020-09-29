淘宝首页升级：猜你喜欢上移 焦点图下移改为竖版

直播电商的战火延续了大半年，一片喧嚣过后，行业整体开始回归商业本质。直播电商中的ToB属性变得更加重要。一极是内容平台，抖音和快手加速补课，以期弥补商业能力，提升交易的效率和质量，另一极是电商平台，作为商家直播的第一平台，淘宝扎实的供应链优势已经开始展现。