李佳琦小助理付鹏注销旗下三家公司

据天眼查App显示，近日，李佳琦助理付鹏陆续注销旗下上海惜誓品牌策划工作室、上海蔲鸿品牌策划工作室、上海耐喔文化传媒工作室三家公司，以上 3 家公司均由付鹏全资控股。
今日下午，李佳琦小助理付鹏发布微博表示，自己将告别李佳琦选品团队，全力以赴发展自己的兴趣和事业。有很多想做的事，也会有新的形式很快会跟大家见面。
9月23日晚上，曾经以李佳琦小助理身份出现的付鹏在其微博上宣布，将告别选品团队，全力以赴发展自己的兴趣和事业。付鹏在微博上表示自己有很多想做的事，也会有新的形式很快会跟大家见面。
【付鹏告别李佳琦选品团队】今天中午，李佳琦直播间原来的小助理付鹏微博发文宣布未来将彻底退出李佳琦团队。付鹏表示，现在李佳琦直播间已经越来越规范和专业，自己将告别选品团队，未来会全力以赴发展自己的兴趣和事业，还会用新的形式和大家见面。
在昨日晚间的直播中，李佳琦小助理付鹏谈及与李佳琦关系时表示，如果把社会上的关系比作标签的话，自己和李佳琦的标签会越来越多。最早是通过工作的关系认识了李佳琦，相识了之后成为了好朋友都在一个圈子里，之后通过一个机会来到了上海成为了“沪漂”。
9月4日消息，高德地图今日宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线，用户在高德地图搜索“李佳琦”即可下载使用。凭借自带BGM的魔性风格，李佳琦语音上线后一度刷新了高德地图语音包的单日下载记录。举几个例子，大家随意感受下：“所有女生，所有女生，导航开始喽，走它，走它，走它！”“欧买嘎，前方拥堵路段，这个是纯正的姨妈红啊。”“我的天呐！美眉你超速了，减速！减速！减速！” “前方经过村庄，注意安全你就
一方面，不管是独占鳌头的淘宝直播，还是新晋的抖音、快手、小红书，都在加大电商直播的投入力度;另一方面，不同身份、不同行业的大佬、企业家、网红、明星等等也被簇拥着走上了直播带货的道路，一时间相互竞逐，热闹非凡。
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。
直播江湖纷乱，各门各派齐上阵，都为争夺武林盟主之位，侠客若想在江湖上立足，自然需要超高功法。但主播拜入哪家便只能习哪家武林秘籍，各大门派究竟有何绝学?“淘宝派”两大巨头李佳琦、薇娅为何能在直播江湖中脱颖而出?刘涛、汪涵又为何坚决加入“淘宝派”?
随着辛选投资团队持有起步股份(603557.SH)的10%股份，A股今年终于集齐了三大头部直播电商主播的概念股。先是 1 月，李佳琦与新文化(300336.SZ)，再是 5 月，梦洁股份(002397.SZ)与薇娅战略合作，现如今辛巴又与起步股份(603557.SH)股权合作。
据 21 世纪经济报道， 9 月 8 日，杭州是萧山区法院对“李佳琦人格权纠纷案”做出一审判决，佳琦影视文化发展(杭州)有限公司、美腕(杭州)电子商务有限公司被判赔偿 16 万元。
如今，互联网红利消退，电商的获客成本持续攀升，整个市场陷入流量短缺的焦虑之中。此外，富裕年代成长起来的年轻群体强势崛起，他们的文化和精神追求，在消费中的权重越来越大。
当网红不一定需要上市来完成业务目标，甚至反向影响资本市场时，他们的资本游戏变得耐人寻味——9 月 16 日，辛巴入股上市公司起步，随后该公司股票连续两天开盘涨停;
近一个月，数千条淘宝短视频订单涌入这家MCN机构，与以往的订单数相比几乎翻了 10 倍。公司要求每个剪辑师一天剪 20 条，“复杂点的(短视频)也得十五六条”。再往前一天，张路剪完第二十条片子时已是凌晨两点半，喝了一杯咖啡和三罐红牛才熬下来，刚买的眼药水已经用了一半，而这几乎已成为他的工作常态。
9 月 23 日，前“小助理”付鹏宣布告别李佳琦的选品团队，正式单飞。而李佳琦也大方给出了自己的祝福。消息一出，喜提微博热搜第一。今年 5 月，付鹏就宣布退出李佳琦直播间、转到幕后合伙人， 4 个月后，正式宣布单飞。对此，网友态度不一。有人惋惜：“你们在一起才是1+ 1 大于2，分开之后真的差点没有了看下去的欲望。”而付鹏的粉丝们则大多表示支持和期待。
“直播电商+X”，已然称得上 2020 年最火模式。传统艺能和互联网卖货的边界逐渐被打破，明星到访直播间，主播亮相热门综艺，总裁躬身入局带货……主播在出圈，明星大佬也在入侵直播带货。
互联网时代，信息流转速度越来越快，为了最大程度触及内容消费者，跨平台运营成了越来越多内容生产者的“被迫”选择。目前来看，账号跨平台运营有两套运作流程。
最新日常周榜和明星月榜新鲜出炉!本期的主播榜也有了一些新的变动。与上个月的达人榜对比，薇娅、李佳琦、烈儿宝贝依然占据榜单前三名，排在第四位的，则是雪梨-Cherie。
人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?
昨日晚间，有网友在微博发文称李佳琦直播间人数暴涨，预计要破 5000 万。对此，李佳琦在直播间耿直回应称：“今天人很多，假的!应该没有这么多人”。
李佳琦又上了热搜。日前，一段视频在微博上广泛流传，视频中，李佳琦在线下参加某活动，随行保安将一位在低头看手机的男子推开，此举引发网友热议。昨晚，就保安推
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