李佳琦小助理付鹏注销旗下三家公司

9月4日消息，高德地图今日宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线，用户在高德地图搜索“李佳琦”即可下载使用。凭借自带BGM的魔性风格，李佳琦语音上线后一度刷新了高德地图语音包的单日下载记录。举几个例子，大家随意感受下：“所有女生，所有女生，导航开始喽，走它，走它，走它！”“欧买嘎，前方拥堵路段，这个是纯正的姨妈红啊。”“我的天呐！美眉你超速了，减速！减速！减速！” “前方经过村庄，注意安全你就