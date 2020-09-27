李佳琦小助理付鹏注销旗下三家公司

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李佳琦小助理付鹏注销旗下三家公司

2020-09-27 14:48 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，李佳琦助理付鹏陆续注销旗下上海惜誓品牌策划工作室、上海蔲鸿品牌策划工作室、上海耐喔文化传媒工作室三家公司，以上 3 家公司均由付鹏全资控股。

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