侵犯《流浪地球》等多部电影版权，四人被判刑

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侵犯《流浪地球》等多部电影版权，四人被判刑

2020-09-26 14:35 · 稿源：站长之家

9月25日，扬州市中级人民法院在其微信公众号上发文，被告人马振予、马青松、文劲杰、鲁明犯侵犯著作权罪一案，依法当庭作出判决，该四人复制发行盗版影片 400 余部，非法经营数额共计人民币 777 万余元，其中还包括2019年初春节档十分火爆的《流落地球》也被侵权。

法律，条规、法院

经审理查明，从 2016 年 6 月开始，被告人马振予、马青松以营利为目的，未经著作权人许可，使用高清技术手段复制盗版影片，制作水印进行技术加密，并组织人员向下线影院销售，从中牟取利益。 2017 年初，被告人马振予、马青松拉拢文劲杰、鲁明等人入伙，逐步形成了人数较多、重要成员基本固定的组织。 2018 年 9 月，被告人文劲杰、鲁明分别脱离该组织。被告人文劲杰拉拢他人继续采用前述手段实施复制发行盗版影片的行为。被告人鲁明从文劲杰处获取盗版影片，招募他人销售盗版影片，从中牟取利益。

 2019 年春节前，被告人马振予、马青松、文劲杰等人分别采用前述手段，复制发行《流浪地球》等多部春节档盗版影片，导致上述影片在互联网流传。截止 2019 年 2 月，马振予、马青松复制发行盗版影片 400 余部，非法经营数额共计人民币 777 万余元，马振予违法所得 404 万余元，马青松违法所得 55 万余元。文劲杰复制发行盗版影片 120 余部，非法经营数额 186 万余元，违法所得 103 万余元。鲁明销售盗版影片，非法经营数额 814 万余元，违法所得 536 万余元。

以上四人被判处4-6年不等有期徒刑，并处以相应罚金。《流浪地球》根据刘慈欣同名小说改编，在2019年春节档上映，创造了46. 18 亿人民币的票房成绩，位列中国影史第三名，排名第一的是《战狼2》，第二名是《哪吒之魔童降世》。

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