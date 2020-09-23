百度首支纪录片《二十度》上线：20年，梦想只实现20%

今天，百度发布了创业二十年首支纪录片《二十度》。据介绍，该纪录片揭秘了百度过去二十年鲜为人知的创业历程和成长故事，，包括百度七剑客在北大资源宾馆的创业故事、与谷歌PK的闪电计划、移动互联网时代的转型启示及AI信仰等。另外，百度官方表示， 20 年，梦想只实现20%，将继续远征。
今天，百度发布了创业二十年首支纪录片《二十度》。据介绍，该纪录片揭秘了百度过去二十年鲜为人知的创业历程和成长故事，，包括百度七剑客在北大资源宾馆的创业故事、与谷歌PK的闪电计划、移动互联网时代的转型启示及AI信仰等。另外，百度官方表示， 20 年，梦想只实现20%，将继续远征。
传统企业的人的思维都很固定，都在不断的找他们的目标客户。确实，客源是一个比较大的问题，没有客源就没有办法推进项目。
9月23日，今天百度首支公司创业史纪录片《二十度》正式上线，这部纪录片记录了百度公司的创业史，包括百度创始人、董事长兼CEO李彦宏、百度七剑客成员及现任高管均有出镜。
据金融界消息，今日有消息人士爆料称，百度有意投资笑果文化。对此，百度方面暂未回应。
不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等
今日，针对“百度地图App崩了”一事，百度方面回应称：“ 9 月 17 日凌晨公交服务数据升级时出现故障、导致部分地区地铁查询出现异常，我们已紧急进行数据回滚、修复问题，目前可正常使用，感谢您的关注。”
日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播。入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
近日，百度搜索资源平台发出公告称，新增百度热议资源接入服务。官方将百度热议定义为，聚合全网优质短文本动态内容，满足搜索用户对此类优质资源消费和互动需求。
8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面
记得当百度宣布世界大会将在线上举办时，“百度赢在起跑线上”，成了很多人的第一反应。原因嘛，很简单：“相比于其他大厂的大会直播，李彦宏的颜值太适合上镜了!”
9月19日消息，百度宣布创业20周年首支纪录片《二十度》将在9月23日上线。这部纪录片时长50分钟，纪录片主要以百度创业历程为时间线，讲述百度创业二十年的关键时刻和关键战役故事。纪录片收录了与百度创始人李彦宏3.5小时独家访谈精华，百度七剑客成员及百度现任高管的深度采访，大量内部影像资料均为首次曝光。李彦宏为何在三十岁选择放弃稳定生活追求梦想？对抗谷歌的闪电计划为何大获全胜？李彦宏对移动互联网时代?
今日，百度宣布创业 20 周年首支纪录片《二十度》将在 9 月 23 日上线，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏、百度七剑客成员及现任高管均有出镜。据透露，这部长达 50 分钟的纪录片，收录了与百度创始人李彦宏3. 5 小时独家访谈精华
在今日的中关村论坛上，百度首席技术官王海峰表示，发展到今天，百度翻译每天的翻译量达到了 1000 亿次，百度开放的语音技术，每天的交流量已经超过 150 亿次。
今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。
8月25日消息，在今天举办的百度大脑语言与知识技术峰会上，百度CTO王海峰发表题为“掌握知识、理解语言、拥有智能”的主旨演讲，分享了百度语言与知识技术的十年发展历程、最新突破等等。王海峰表示，语言与知识技术是人工智能认知能力的核心。在百度语言与知识技术的布局和发展中，百度始终在注意把握两个趋势，即技术发展趋势和产业发展趋势，并力争引领趋势，从研究方法、研究对象、研究方向、产业应用等各个层面，
2020 年 8 月以来，百度系和字节系的“明争暗斗”愈演愈烈。双方从原来的硬刚业务升级到了互挖墙脚，甚至是“好奇心”的争夺上。
在百度的众多产品中，百度文库中有很多文章、文档都是要付费才能下载的，网上经常有免费下载文库的网站，现在就惹出祸了，苏州梦西游公司因此被判赔偿百度200万元。据北京海淀法院公众号的消息
因认为苏州梦西游网络科技有限公司(以下简称梦西游公司)利用技术手段提供百度文库需用下载券下载的文档和付费文档的下载服务，北京百度网讯科技有限公司(以下简称百度公司)将梦西游公司诉至法院，要求消除影响并赔偿经济损失及合理开支共计 300 万元。
知乎上关于百度竞价，有个点击量很高的问题，标题是“做医疗竞价2年了，也混了个小主管，感觉就是伤心、伤神、伤身，医疗过于依赖竞价...请问其他行业也这样么?”下面的点赞和评论很多。这也反映了很多人从事百度竞价几年之后的迷茫。
【商标阿京腾百被裁定不予注册】据媒体报道，日前“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为 “在如今的互联网社会环境下，具有明显的傍名牌搭便车意图，易产生不良影响”。此前，“阿京腾百”商标阿里、京东、腾讯和百度联合申诉。
2020年9月23日消息：近日，优酷会员天猫旗舰店放出VIP大促，活动时间： 9 月 22 日 -23 日，会员年卡原价 199 元，限时可领 100 元券（领券地址）..
9月23日，联想在中国市场正式发布了全球首款64核心的工作站产品ThinkStation P620。这是目前第一款、也是唯一一款采用AMD线程撕裂者PRO平台、拥有..
京东方发布公告，计划收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司的部分股权。由此，京东方将得到中电熊猫的南京8.5代液..
一加手机对外公布了即将发布的一加8T新品的屏幕参数，一加8T的120Hz瞳孔屏是一块2.5D AMOLED的柔性直屏，它搭载前后双感光传感器，实现了高达8192..
联想首发亮相全球首款64核工作站联想ThinkStation P620。ThinkStation P620作为联想和AMD携手打造的史诗级工作站产品，在发布之前已备受各界关注。..
2020年9月23日消息，今天，百度文库又推出了新会员活动，百度网盘超级会员+百度文库会员，双会员年卡原价需要459. 9 元，今天限时低至238. 9 元（..
罗永浩在节目中表示，所欠的 6 亿元债务，至今还债 4个 亿。他还预测，如果不出意外，未来一年差不多就能还清。有趣的是，罗永浩还调侃债务还清后..
蚂蚁集团在9月22日提交的注册稿招股书中，对“重大事项提示”部分新增了相互宝的监管内容。招股书中提到，目前，该类互助项目尚不作为保险产品被监..
综艺节目《脱口秀》官微今日放出一段视频，称“总决赛终于等来了@罗永浩 的脱口秀首秀！这是脱口秀大会史上最长最过瘾的开场脱口秀。”根据视频，..
在刚刚结束的创维电视2020年秋季新品发布会上 ，深圳创维-RGB电子有限公司董事长兼总裁王志国正式宣布：创维已经完成5G+8K从前端到终端的端到端布..
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网易《荒野行动》8 月份收入超 7800 万美元，创历史新高，在日本单日吸金高达 740 万美元，带动网易出海月收入环比增长 8.5%，继续刷新最好成绩;莉..
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9月23日晚，联想发布了小新Air 15锐龙版，R5 4600U版售价4299元，R7 4800U售价4699元。该笔记本将于明晚（9月24日）现金预定，10月1日全平台开售。..
因为新冠肺炎疫情，今年有多场大型活动或推迟或取消或改为线上形式举办，其中手机圈盛事MWC就被迫停办一年，令人遗憾。今日，主办方GSMA宣布，MWC..
今日晚间，申通快递发布公告称，阿里网络与德殷投资、德殷德润于2020年9月21日签署了《分立协议》，阿里网络将持有新设公司之一的58.60%的股权，阿..
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从直播带货到脱口秀，罗永浩的主要目的只有一个：还钱。今晚，老罗本人亲口表态，欠银行的部分，不到一个亿，已经还完了。今日，脱口秀官微放出一..
美国当地时间9月22日，亚马逊创始人兼CEO贝索斯宣布第一所贝索斯学院将于今年10 月 19 日开学，位于华盛顿州，也就是亚马逊总部所在的州。这所贝索..