百度首支纪录片《二十度》上线：20年，梦想只实现20%

不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等