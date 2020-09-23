百度首支纪录片《二十度》上线：20年，梦想只实现20%

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百度首支纪录片《二十度》上线：20年，梦想只实现20%

2020-09-23 21:08 · 稿源：站长之家

今天，百度发布了创业二十年首支纪录片《二十度》。据介绍，该纪录片揭秘了百度过去二十年鲜为人知的创业历程和成长故事，，包括百度七剑客在北大资源宾馆的创业故事、与谷歌PK的闪电计划、移动互联网时代的转型启示及AI信仰等。另外，百度官方表示， 20 年，梦想只实现20%，将继续远征。

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