数字消费券助力澳门商家业绩提升135% 今起全面开关进一步加速澳门游回暖

继八月份珠海到广东逐步开放澳门旅游签注后，今起内地居民赴澳门旅游签注全面恢复办理。此前已尝试过用数字消费券“吸客”的澳门当地商家们，开始做好准备迎接国庆高峰客流。

作为第一家澳门本土牛杂店，开了12年的锦华牛杂在今年疫情期间营业额下滑了80%，但并没有因此短斤少两。靠着熟客帮衬生意和参与数字消费券促销，第二代掌门人陈绮珊守住了老手艺。她表示，手机支付可以不摸现金无接触付款，支付宝上还能领消费券省钱，所以成了如今到店顾客的消费首选。

(图说)今天起，内地居民赴澳门旅游签注全面恢复办理。此前，支付宝数字消费券已拉动当地消费增长135%，澳门商家对于国庆“开门红”更有信心了。

最新数据显示：自 8 月12日起澳门向珠海及广东游客逐步有序开放以来，在数字消费券的拉动下，澳门商家通过支付宝、支付宝澳门钱包、港版“支付宝”AlipayHK，接受手机支付的笔数环比增长了80%、交易金额环比增长了135%。

创立于1935年的咀香园，是游客到澳门必经的手信打卡点，杏仁饼、凤凰卷、核桃酥是这里的招牌。工作了6年的店员吴思容说，今年受疫情影响，全澳门的手信店关门的不少;还坚守着的老字号，如何吸引顾客是头等大事。“手机上的消费券， 8 月初支付宝最早发起。包括我们咀香园在内，全澳门差不多有两万多商家都第一时间响应。现在顾客扫码结账前，都会先问一句有没有消费券，我们也会主动推荐。今天澳门终于对全国游客开放了，相信接下来的国庆门店销售，还能稳稳地涨上去。”

(图说)今年受疫情影响，全澳门的手信店关门的不少。像咀香园这样还还坚守着的老字号，如何吸引顾客成了头等大事，其中支付宝数字消费券给了很大助力。

锦华牛杂的陈绮珊也表示：“内地和澳门的疫情控制得都很好，这样的逐步开放旅游，大家都放心。全国开关后即将迎来国庆黄金周，内地游客会来更多，生意也能很快恢复。澳门牛杂的老味道没变，我们很有信心!”

据澳门特区政府统计暨普查局21日公布的数据显示，随着持各类签注来澳的内地旅客人数增加，8月入境旅客较7月环比上升了2.1倍，达22.7万人次。业内人士预计，国庆黄金周赴澳旅游人数有望持续增加，澳门本地旅游业也有望迎来今年疫情后的第一波客流高峰。

(图说) 9 月 23 日澳门全面开关，此前已试过用数字消费券吸引顾客的澳门当地商家，今天又做好了迎接更大客流的准备。