苏宁易购：零售注册会员数量超6亿

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苏宁易购：零售注册会员数量超6亿

2020-09-22 19:31 · 稿源：站长之家

今日，苏宁表示，上半年，苏宁易购新增注册用户数 4683 万， 6 月活跃用户数同比增长22.37%。截至目前，苏宁易购零售注册会员数量超 6 亿。

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