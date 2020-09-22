苏宁易购：零售注册会员数量超6亿

今日，苏宁表示，上半年，苏宁易购新增注册用户数 4683 万， 6 月活跃用户数同比增长22.37%。截至目前，苏宁易购零售注册会员数量超 6 亿。
今日，苏宁表示，上半年，苏宁易购新增注册用户数 4683 万， 6 月活跃用户数同比增长22.37%。截至目前，苏宁易购零售注册会员数量超 6 亿。
近日，一名苏宁易购深圳分公司员工反映，今年 8 月，他所在的深圳分公司某门店负责人转达分公司领导“任务”，强制要求店内 30 多名员工购买价值 299 元的爱仕达炒锅，以此“刷单”，并伴有惩罚性措施。
挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个亿”。对于普通人来说，每个月几千块钱的工资，一个亿那是想都不敢想，即使是“向天再借五百年”，那也还差得远。我女朋友就比较务实，不会逼着我去帮她实现挣一个亿的这个“小目标”，只提了一个小要求:把一个亿的这个“小目标”再缩小为十分之一，只要结婚前在上海全款买套房。心中?
【首批18款App获颁安全认证】据新华网消息， 9 月 20 日，云闪付、苏宁易购、中国移动、百度地图等 10 家企业的 18 款App（移动互联网应用程序）在京获颁安全认证证书，标志着我国App安全认证工作正式开展。
8月31日消息，苏宁易购日前对外公布2020年上半年财报，数据显示，苏宁易购上半年营业收入1184.24亿元，较上年同期减少12.65%，归母净利润为-1.67亿元，较上年同期减少107.79%。报告期内，扣非净利润-7.45亿元，较上年同期增长76.64%。数据显示，上半年苏宁新增注册用户数 4,683 万，6 月活跃用户数同比增长 22.37%， 用户复购频次也有所增加，用户粘性进一步增强。截至 6 月 30 日公司零售注册会员数量为 6.02 亿。 整
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 50 元购物券等。
今日，苏宁易购公布最新5G手机新品策略，向消费者承诺：在新机上市第一时间进行补贴。即日起，凡在苏宁易购APP购买5G新机，不但享受百亿补贴价，办理5G业务时，还将补贴话费。苏宁易购相关负责人透露：“每年10、 11 月手机厂商集中发布旗舰机
昨日，苏宁易购宣布将在9月9日至10月8日推出包含“苏八条”在内的“百千万”计划，即：由“双50计划”构成的100亿元全品类消费补贴、不低于1000场的线上带货直播、不少于10000家门店联动参与其中。
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办公室。从视频来看，张康阳的办公室非常简洁大方，办公桌旁边的展示台上陈列着奖杯模型、汽车模型、球衣，还有照片。墙上还挂着一张国米logo，而张康阳正是国际米兰足球俱乐部主席。2016年6月，苏宁集团官方宣布旗下苏宁体育产业集团以2.7亿欧元的总对价，通过认购新股和?
9月15日-30日，苏宁宣布推出iPhone换电池限时特惠活动，原价159元，活动期间仅99元。官方介绍称，iPhone更换所采用的电池为全新品牌，有品质保证，支持365天质保。笔者查阅商品页面发现，所
今日，苏宁发布2021届校园招聘首场直播，苏宁易购高级副总裁、CHO孟祥胜表示，过去两年苏宁已招聘应届生10000+，未来三年还将引进20000+，加大零售、科技、金融等专业化人才及区域互联网人才的招聘，分布在经营、技术、管理、店长、物流&售后等各个岗位。
本月，我们能看到之前因为疫情掉榜严重的小程序又重新回归，如：猫眼电影。更可喜的是，我们还看到一些优秀的小程序受到了资本的青睐，如：兴盛优选、十荟团、同程生活。社区团购类小程序获得大量资本的青睐，各大厂家纷纷入局社区团购。我们可以看到，疫情后的小程序正在发生着越来越多的暗流涌动。
今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店
8月21日消息，根据苏宁易购官方发布的消息，其于日前推出了“国米夺冠就免单”的活动，将抽取1万个免单送给新老用户。根据活动规则，8月21日0点开始至8月22日24点，在苏宁易购APP下单购买实物商品，成功支付且完成收货的个人用户，有机会获得免单大奖。据悉，苏宁易购此次活动，也是苏宁30周年和818大促的感恩特别返场。根据官方此前发布的数据显示，今年818期间，苏宁易购互联网销售同比增长107%，新增SUPER会员超过1
2020 年被称作电商直播元年，不仅抖音、快手等短视频平台大力开放直播带货入口，苏宁易购、淘宝、京东等电商平台也纷纷开启直播卖货模式;就连央视，也让“段子手”朱广权和“带货一哥”李佳琦来了波联动，用直播的方式推动电商助农。这些变化的出现，让消费者们目不暇接、眼花缭乱、辗转反侧，一方面仍习惯于使用传统电商平台购物，另一方面又忍不住在视频平台的直播间里买买买。相对于在传统电商平台上下单，直播间的娱乐性和购物
DoNews 7月29日消息（记者 程梦玲）据IT之家报道，苏宁易购和微博于7月28日达成深度合作。苏宁易购将和微博在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域深入打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。在苏宁艺人矩阵上，苏宁易购和微博将致力于实现内容+电商的深度融合。基于苏宁易购在3C品类上的优势，以及LPL官方合作伙伴的身份，双方将携手打造苏宁微博电竞专场，推出不同直播的场景。苏宁易购还将向微博输
苏宁易购公告称，公司从 2019 年 11 月 4 日至 2020 年 8 月 6 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1. 01 亿股，占公司总股本的 1.09%，支付的总金额为 10. 1 亿元（不含交易费用）。公司本次回购股份实施完毕。
8月10日，苏宁易购818全面启动。日前，作为电商文体委发力重点的超级秀，玩法同步曝光，明星盲盒、房子“买一赠一”购买资格、免费豪车、五折爆款、一元购iPad等重磅福利首度揭秘。据透露，贾乃亮、江疏影、欧豪、张艺兴等定制款明星盲盒将于8月12日正式上线，涵盖红包、艺人周边、名牌实物大奖、苏宁周边权益等。每名用户每天分享2人助力，即可获得1次开盒机会，截至8月17日，用户可通过助力免费开启6次盲盒。另一方面，用户可通?
8月18日消息，今天0时34分，苏宁易购发布战报，8月17日晚，818超级秀26分钟GMV破亿。7个小时内，苏宁易购、抖音、西瓜视频、PP体育、PP视频、百度、搜狐视频、爱奇艺、新浪微博、360等多平台观看人次破1.4亿。苏宁大数据显示，818超级秀中，首个抢到8.18折购房资格和捷豹车I-PACE 2018款 EV400 S 的五折购买资格的用户，均为女性。同时，华为作为818超级秀冠名商，联合苏宁易购现场免费为观众送出了华为P40和华为智慧?
【TechWeb】8月17日消息，苏宁易购对外发布公告称，公司从2019年11月4日至2020年8月6日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1.01亿股，占公司总股本的1.09%，支付的总金额为10.1亿元（不含交易费用）。公告称，公司实际回购股份情况与公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。苏宁方面?
最近，张艺兴的一段街舞表演，直接让网友们炸翻了天，印象中还是极限挑战里的小绵羊，跳起舞来怎么就变猛男了?!网友纷纷表示，“感觉张艺兴的拳头都砸我脸上了!”“还有表演吗?我还想看!”网友的呼声这么大，立刻就有平台给安排上了，这不“电商文体委员”苏宁易购就邀请到了张艺兴加盟 818 超级秀晚会，为818“剁手节”热场。不过，先别忙着激动，还有更劲爆的!除了欣赏表演，苏宁易购还在晚会现场准备了华为P40 手机、华为智慧屏
周末，索尼开启了最新次世代主机Playstation 5(PS5)的首次预购，但由于预定量较大，各个销售渠道基本上秒售罄，甚至在一些平台还被炒到了数十万元..
在这个世界上有六十亿人，一个人一生大约会遇到两千九百二十万人，两个人相遇的概率是十万分之四，相识的概率是千万分之五。那么如果可以加快让你..
今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和..
宝宝对于每个家庭来说都是小天使，是父母希望的所在，就像一颗小种子，未来父母伴随TA共同成长。父母用爱滋养，用爱孕育，这种爱，充满了生命力，..
9月22日，中国联通在京举办主题为“创新，与智慧同行”的品牌焕新发布会，发布会上联通正式推出全新品牌标语“创新，与智慧同行”， 来自国资委、..
9 月 19 日，遥望网络旗下的三位主播：@瑜大公子、@李宣卓 和 @王耀庆 在快手同一天开播。根据壁虎看看快手版的数据显示，@瑜大公子 当日直播GMV达..
2020年9月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题马上又要更新了，每天蚂蚁庄园的问题都会进行更新，那么9月23日的蚂蚁庄园今日答案是什么呢？下面就..
2020年9月22日，vivo首款智能手表vivo WATCH正式发布。vivo WATCH智能手表全系采用精钢表体和陶瓷表圈设计，有氟橡胶表带和Nappa真皮表带供选择。..
今天，苏宁易购开放平台大家电&消费电子商家大会暨双十一启动会开启。据苏宁方面介绍， 2020 年以来，苏宁全面发力开放平台建设，助力平台商家提升..
据外媒MSPoweruser消息，微软日前宣布，Bing桌面版已经提供Bing语音搜索体验。用户可以使用此功能来搜索或提问，并从Bing快速获得音频回复。..
9月22日消息，顺丰控股对外发布公告称，为了促进公司长远发展，实现产业经营和资本经营的良性互动，公司全资子公司顺丰投资签署了《金丰博润（厦门..
9月22日消息，微博“蔚蓝计划”发布《微博平台针对色情低俗类高粉丝账号整治公告》：本阶段，蔚蓝计划针对为吸引眼球，博取流量，发布大量低俗露骨..
9月22日，在丰收节开幕当天，“江西丰收馆”也在拼多多平台同步上线，覆盖江西省地理标志农产品、特色农产品及农副产品总SKU超过1600款，包括上饶..
9月22日消息，在“三店一体高峰论坛”上，微盟智慧餐饮总裁白昱发表演讲称，三店一体将有效解决目前餐企数据分散、多系统独立运营无法形成合力等问..
9月22日消息，360数科首届技术开放日今天召开，首次对外解析360数科技术实力，以智能获客、智能风控、智能语音机器人、安全技术、基础架构、数据开..
4 年前的上海CBME国际婴童展，带着一众育儿KOL初次直播的刘楠，展露出在直播方面的带货天分——当天卖爆的奶瓶创下了新的销售记录。..
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9 月 22 日早些时候，一加方面宣布，一加8T将于 10 月 15 日在北京正式发布!随后，网友们除了关心这款手机外，还在官微下面留言咨询发布会门票事宜..