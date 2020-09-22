腾讯地图将上线聚合打车服务 联合滴滴入局

商业时代下的品牌生存尤为艰难，并不单纯是资本与技术的优势，有时更为重要的是未来发展方向的抉择，这才是大势所趋！譬如说，以“社区运营”而闻名互联网的腾讯品牌，虽起始于末端，却胸怀大志，紧随时代趋势布局于云计算领域，腾讯云便就此应运而生！九月初，执着于云计算未来产业宏图的腾讯云传来捷报，国际知名机构Gartner正式公布，此次成功入围魔力象限的国际商家共有七家，而腾讯云便是其中之一；这意味着从此以后，就全球?