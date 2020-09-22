腾讯地图将上线聚合打车服务 联合滴滴入局

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腾讯地图将上线聚合打车服务 联合滴滴入局

2020-09-22 08:32 · 稿源：站长之家

腾讯科技报道，腾讯地图将上线聚合打车服务。该计划于 2020 年 9 月 22 日起实施。腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。据悉，腾讯地图首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括：首汽约车、曹操专车、嗖虎出行和阳光出行。

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