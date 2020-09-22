腾讯地图将上线聚合打车服务 联合滴滴入局

据腾讯科技报道，腾讯地图将上线聚合打车服务。该计划于 2020 年 9 月 22 日起实施。腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。据悉，腾讯地图首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括：首汽约车、曹操专车、嗖虎出行和阳光出行。
据腾讯科技报道，腾讯地图将上线聚合打车服务。该计划于 2020 年 9 月 22 日起实施。腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。据悉，腾讯地图首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括：首汽约车、曹操专车、嗖虎出行和阳光出行。
十一临近，国内疫情基本稳定，一波出行高峰即将到来。腾讯地图在假期来临之际上线9. 0 版本，推出更懂用户的智能首页，实现导航精细化升级，并且开创性的在端内打通QQ音乐，实现流畅、沉浸式的“导航+音乐体验”。腾讯地图还启用了全新LOGO，由工具性地图产品升级成完整的出行和生活服务平台，为用户提供更加贴心、便利、智能的出行服务的同时，也将带来更丰富的本地生活服务。智能首页升级、导航精细化，让导航更懂你腾讯地图9. 0
9月15日消息，今日早间，恒大汽车发布公告称，于9月15日以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。根据公告，认购股份将根据一般授权（ 可配发、发行及处理1,728,000,000股新股份（ 即于股东周年大会日期本公司已发行股本最多20% ））配发及发行。假设配售股份的最高数目（ 即176,580,000股股份 ）根据配售协议获配售，及于本公告日期至认购事项完
今日早间，恒大汽车发布公告称，于 9 月 15 日该公司、配售股东中国恒大(03333)及配售代理订立配售协议，该公司拟按配售价每股22. 65 港元发行1. 77 亿股配售股份，承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约 40 亿港元。
【腾讯回应封号男子坠亡事件】据澎湃新闻今天早些时候报道，8 月 25 日，广东深圳一市民唐仁（化名）反映自己弟弟因微信被封号影响做生意，多次申诉无果从腾讯公司坠楼身亡。坠亡男子家属表示，自己弟弟因为微信被封号影响了做生意，经过多次申诉后，微信号依旧没有被解封，申诉无果后从腾讯公司坠楼身亡。 8 月 27 日，腾讯公司正式对外回应此事表示，该男子因被投诉色情骚扰才被封号。
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
现在很多人在谈营销转型，谈营销人要改变思路，其实都没有切到问题的关键。问题的关键是什么，是营销人都死脑筋，不愿意转型，不愿意做长期营销，只想急功近利吗?
在腾讯通过微信拿到移动互联网船票前，微博曾是腾讯绝不容失败的战场。腾讯也曾倾尽全力扶持微博，甚至用QQ空间为其导流，这也是很多人开通过腾讯微博的原因。
如果不是看到关停公告，你还记得腾讯微博吗?9 月 5 日，腾讯微博团队发布公告称，由于业务调整，腾讯微博将于 2020 年 9 月 28 日停止服务和运营，届时将无法登录。
商业时代下的品牌生存尤为艰难，并不单纯是资本与技术的优势，有时更为重要的是未来发展方向的抉择，这才是大势所趋！譬如说，以“社区运营”而闻名互联网的腾讯品牌，虽起始于末端，却胸怀大志，紧随时代趋势布局于云计算领域，腾讯云便就此应运而生！九月初，执着于云计算未来产业宏图的腾讯云传来捷报，国际知名机构Gartner正式公布，此次成功入围魔力象限的国际商家共有七家，而腾讯云便是其中之一；这意味着从此以后，就全球?
9月20日，腾讯控股有限公司在官网发布公告称，由于美国商务部日前颁布的限制令，该公司旗下产品WeChat可能无法在美国获得新用户，且现有的美国用户在使用及更新时也可能受到负面影响。公告中还表示，腾讯将继续与美国政府及其他利益相关方进行磋商，以达成长远解决方案。
前段时间，腾讯发布了 Q2 财报，并且首次在财报中提到了「私域」这一概念。在“业务回顾与展望”部分，腾讯写道：“我们认为，微信生态正重新定义中国的网络广告，令广告主可在其私域，例如公众号及小程序，与用户建立关系，使其投放可有效维护长远而忠诚的客户关系，而非只是单次交易的广告投放。”
互联网平台上，有时候，青春一旦唤醒就是结束。3 亿人曾经用过的腾讯微博，近日宣告了它的赛博死亡： 9 月 28 日，这个诞生了 10 年的平台将正式停服。
如果评选今年爆款综艺，《乘风破浪的姐姐》(下称“《浪姐》”)必须榜上有名，节目从开播到今天收官，围绕姐姐们的话题热度一波未平一波又起。一荣俱荣，高流量曝光也成了赞助商们的“加分项”。独家冠名商“姐姐都在用的贵妇膏”梵蜜琳趁势而起，至于姐姐们是否真的会涂已经不重要，就像她们平时大概不会用vivo，也几无可能在唯品会上买衣服一样，但丝毫不会影响这些合作品牌乘风破浪，声量大增。不过，?
天眼查信息显示，近日，广州虎牙信息科技有限公司发生股东、企业类型等多项工商变更。其中，原股东广州华多网络科技有限公司、广州沁绿投资咨询有限公司退出，新增股东为林芝腾讯科技有限公司，持股比例为100%。 同时，企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资)。
据企查查APP显示，腾讯科技(深圳)有限公司于 8 月 24 日申请注册敲一敲商标，其中国际分类包含 42 类设计研究、 9 类科学仪器、 41 类教育娱乐。
许多小伙伴或许对腾讯金融有些陌生,其实腾讯金融全称是“腾讯金融科技”,前身是财付通,是腾讯公司提供移动支付和金融服务的一个综合服务的平台。它以微信和QQ两大平台为基础,致力于连接人与金融的美好,构建金融开放生态,联合合作伙伴为全球用户提供基础支付、财富管理、证券投资、企业金融、民生等服务。那么腾讯金融官网上具体有哪些产品?主要是做什么的呢?腾讯金融官网上的产品主要围绕以下5大业务类型进行分布,具体如下:(1)支付
腾讯微博宣布将于2020年9月28日晚23时59分停止服务和运营。9月7日，对于腾讯微博停运，吴晓波表示，当初腾讯微博和新浪微博抢市场之际，马化腾还亲自上台邀请名人为腾讯微博打call，只可惜新浪
腾讯一直在推动中国两大直播平台虎牙和斗鱼的合并事宜，9月18日，腾讯已100%持股虎牙。现在看来，斗鱼与虎牙的合并已经毫无悬念了。腾讯对虎牙的投资早在2017年就已经开始布局，今年4月份，腾
腾讯周二表示，将在新加坡开设新办事处，这将是其东南亚地区中心。此前，腾讯已在马来西亚、印度尼西亚和泰国开设办事处，新加坡总部意味着尽管最近腾讯在印度和美国应用程序被禁止，但该公司仍全球推进。
9 月 10 日，在 2020 腾讯全球数字生态大会智能教育专场上，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生正式宣布，在“腾讯WeLearning智能教育解决方案”的基础上，发布面向教学场景全流程的操作系统——“腾讯教育智脑”，助力教育管理者、学校、机构，实现高效教学和管理。汤道生表示，在疫情的影响下全国 3 亿师生把校园与课堂搬上了云端，经历一场规模空前的“线上迁移”，数字技术首次大规模、长时间地深入课堂，与教?
提到粉象生活你会想到什么？ 优惠、创新电商APP、助农惠农…对于城市的年轻朋友来说，粉象生活就是时下最热的生活方式之一，而对于中国地标地理农..
DNF在最近开启了金秋佳节白银第2套稀有装扮也就是天空套，很多玩家还不清楚这次白银的天空套装扮怎么样，下面就来为大家分享一下。添加时间： 202..
如今，数字化与消费金融的深度融合正在创造更好的消费金融趋势。科技的发展,使得捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）这种优质的消费金融企业..
DNF在22日上线了礼遇特权的第七季挑战希洛克的内容，这个活动大家都很清楚了，那么这赛季的礼遇特权有哪些奖励呢？下面就来为大家分享一下。..
iPhone12 mini配置价格多少钱？日前据美国新闻网站Mashable报道，消息一向靠谱度比较高苹果爆料者 @有没有搞措（L0vetodream）当天在推特上称，今..
据彭博消息，中通快递香港IPO发行指导价格为 218 港元/股。..
今日下午，斗鱼在微博发布致歉声明称，对于此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光：虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载..
平常大家在运营小红书的时候，最怕收到的是不是就是官方的违规提醒了呢?不管是在发布笔记、还是回复私信和评论，如果不注意小红书的官方规范，很..
DNF在9月22日上线了阿拉德探险记的第四赛季的内容，其中可以获得大量的奖励，很多玩家还不清楚此次阿拉德探险记可以获得的宠物以及武器装扮有哪些..
近日，深圳市中级人民法院对腾讯公司诉深圳某公司及赵某不正当竞争纠纷案作出宣判。被告公司及赵某需赔偿原告经济损失人民币2000万元，本案受理费..
2020 年是小米创立十周年，也是小米生态链企划启动之后第七个年头。作为小米生态链唯一的爆品学院，谷仓爆品学院以研究、输出小米爆品方法论为核心..
9月22日消息，趣头条发布2020年第二季度业绩报告，报告显示，趣头条第二季度营收14.41亿元，同比增长4.0%，超出市场预期；净亏损为2.221亿元，去年..
【网络公司老板开饭馆给员工发工资】据@一手Video消息，在浙江衢州，受疫情等因素影响，周寰的网络服务外包公司现金流出现短缺。他的公司承接了一..
对于视频号在微信的地位，在座各位都不能不服。视频号还没全量开放，就迎来了重磅赋能工具「视频号推广」(微信其他小朋友都馋哭了)。..
如果没有正确的目标和优化策略，一些广告活动只是白白烧掉公司的钱罢了。能实现高质量的付费广告目标的一个标准是点击率(CTR)。以下 5 个步骤可以..
DNF在近日开启了男圣职者的三次觉醒活动，只要升级就能获得各种活动奖励，可谓是一举多得，下面就来为大家分享一下这次男圣职者三次觉醒的全部奖励..
昨日，针对“英特尔已获得向华为供货许可”的报道，华为方面表示，去年年底英特尔拿到的许可不受今年两次制裁的影响。同时，英特尔方面表示，已经..
相对于上一代人，这届年轻人的日子是越过越苦了，还是越过越甜了?..
9月22日消息，申通快递对外发布公告称，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间..
9月22日消息，申通快递发布公告称，拟使用2亿-3亿元回购公司数约1224.4898万股股份，占公司总股本的0.8%，本次回购股份价格不超过24.50元/股，主要..