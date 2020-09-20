2020上半年生鲜电商交易额达1821.2亿元 同比增长137.6%

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2020上半年生鲜电商交易额达1821.2亿元 同比增长137.6%

2020-09-20 16:01 · 稿源：站长之家

据Fastdata极数数据显示， 2020 年上半年，生鲜电商交易额达1821. 2 亿元，同比增长137.6%。生鲜电商月活用户超 7100 万，同比增长75.4%。

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