2020上半年生鲜电商交易额达1821.2亿元 同比增长137.6%

据Fastdata极数数据显示， 2020 年上半年，生鲜电商交易额达1821. 2 亿元，同比增长137.6%。生鲜电商月活用户超 7100 万，同比增长75.4%。
据Fastdata极数数据显示， 2020 年上半年，生鲜电商交易额达1821. 2 亿元，同比增长137.6%。生鲜电商月活用户超 7100 万，同比增长75.4%。
你平时买菜会怎么买呢?可能来自大多数 35 岁以上年龄的人会告诉我，小区楼下下的菜市场很便宜，是他们的不二选择。
今日，艾瑞咨询发布报告称， 2019 年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796. 2 亿元，较上一年增长36.7%。 2020 年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的需求急速增长，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到 2023 年
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
【女子投诉生鲜快递被放丰巢30小时】据媒体报道，近日，武汉一女子网购生鲜食品被放丰巢 30 小时怀疑已变质。快递人员称，该快件未贴生鲜面单故投丰巢。报道称，冯女士认为自己所购买的东西均是需要冷冻的食品，在没有电话通知的情况下就被直接放进丰巢快递柜里，这一点让她“无法想象”。她说，没有接到快递的电话，丰巢发了快递短信，但是自己没有注意看。
2020 年开年的疫情，让大家认识到“新零售”确实在逐渐改变生活，利用各大生鲜电商平台进行线上购菜一度成为了刚需。就目前的北京而言，大家熟知的生鲜电商平台有盒马鲜生、7FRESH、京东到家、美团买菜、每日优鲜、叮咚买菜等等。除此外，饿了么、美团外卖以及超市线上自营平台也能满足用户买菜的需求。
亚马逊公司宣布将在洛杉矶伍德兰希尔斯附近开设第一家亚马逊实体生鲜商店，本周将对本地邀请的客户开放。
2020 年是扶贫攻坚收官之年，为了打赢打好脱贫攻坚战， 9 月 15 日，在丰收节到来之际，京东“京心助农”联合哈尔滨市农业农村局、当地农业企业、合作社举办战略合作签约仪式，同时，京东宣布在一年内在全国包销 2 亿元扶贫明星产品京东“跑山猪”。“铁猪三项冠军”出圈，让“跑山猪”销售跑上高速贫困地区农业基础设施薄弱，传统农业供应链不健全、品牌化意识不强，即便产品优良，但“酒香也怕巷子深”，无法突破地域限制、不了?
无巧不成书，继P2P网络金融风险之后。各行各业刮起了一股银行存管风， 7 月 21 日，知名找房平台贝壳宣布启动“阳光交易贝安心”的资金存管业务；同年 8 月，共享汽车集团联动云也为用户押金做足了安全准备，拟接入银行存管。银行存管似乎已经成为平台型企业规范经营的基础设施建设。95%的电商平台资金存在隐患平台违规从事清结算业务，即从事资金“二清”业务；平台内部形成“资金池”，威胁交易资金安全；平台缺乏对客户支付信息
在北京东四环外的广渠路，百子湾地铁站东北口出来，沿街向西，拥有 4000 多户人家的广华新城就坐落于此。往左转入小区内步行 500 米左右，能看到一栋独立 2 层沿街商业楼，T11 生鲜超市独有的红色和醒目的外立招牌已赫然可见。独栋门店 更大更丰富的想象空间据悉，这是T11 生鲜超市的第二家门店，将于 8 月 28 日正式运营。与首家门店不同，T11 二店并没有入驻商业综合体，而是选择了独栋建筑，在购物环境设计和运营创新上，显然独
【TechWeb】8月27日消息，日前，返利网对外宣布，获得2020虎啸“年度媒体公司”、“营销综合-公益类优秀奖”。与此同时，返利网全国营销总经理谭佳玮指出，“受疫情影响，消费加速向线上迁移，#宅经济#的外延进一步拓展，包括在线教育、生鲜外卖、在线问诊、居家办公等场景需求井喷，及时和便利成为了大家密切关注的决策点。”根据艾瑞数据，2020年3月到5月，相较社会零售总额的同比下滑，网上零售额同比逆势增长7.3%。“宅家”加
8月29日，芬香X京东生鲜水果品鉴会暨芬香会员日活动在芬香总部成功举行，芬香联合创始人张卫锋、芬香外卖业务负责人马宇冉、芬香团队长宋冰、Lily姐及60余名芬香推手参与了本次活动。此次活动分为【芬香利好政策解读】和【芬香好水果品鉴】两个环节，旨在通过不同环节的制定，让芬香推手伙伴深入了解芬香的同时也实际感受到芬香对产品品质的严格把控。解读芬香利好政策活动中，芬香联合创始人张卫锋详细为大家介绍了芬香战略发展方
我 2015 年踏入生鲜市场时，当时的中国处在商品房疯狂涨价前的前夜，我当时就有一种判断：未来，社区经济会迅速崛起，在生鲜领域，谁先抢占了社区，谁就有可能成功!
以为是风口，满怀信心地就进来了!我今年 40 岁，昨天在地铁上看见有人用手机看许鞍华的电影《男人四十》，我在旁边瞥了几眼，突然就哭出了声!
有太多人想做电商平台了，而且是全类目的电商平台。但真正能做的，屈指可数，绝大多数创业者，其实都是炮灰。
近年来，电商创业掀起一片浪潮，电商时代的到来为一大波如应届生、宝妈、失业者和创业者们开启创业大门。的确，电商创业的好处与实体创业有着千差万别。开店最主要的是流量，实体店的人流每天有限，并且需要前期大量的投资，但电商创业统统把这些弊端发展成优势。做好了，流量暴增，全国都可以有你的客户，这就是电商创业的优势!随着电商创业潮的到来，也孕育了一批新型企业生长。电商教育就有着非常好的发展趋势，宝钻教育就是这?
2020年，"直播带货"成为互联网最炙手可热的关键词，电商行业迎来新的增长。在即将到来的双十一大促前夕，商家们早已开始积极布局，迎接这场购物狂欢。抖音作为DAU（日活跃用户数量）超过6亿（含抖音火山版）的平台，自然是一众商家的首选。早入局者可以有更充足的时间进行备战。为促进服务商快速成长，抖音电商推出全新的激励政策——海量流量及扶持基金，配合抖音平台其他活动及产品工具，助力服务商高效掘金。本次抖音推出的9-10
一想到家·智能生鲜无人售货机是由点为集团自助研发的一款新型售货机，点为集团是国内领先的无人自助售货机生产商和服务商。专注研发、制造、生产、运营为一体的科技型企业，拥有雄厚的技术实力和强大的生产能力，致力打造国内科技制造先锋企业。截至目前，一想到家(北京)农业科技有限公司获得了多项国家发明专利、实用新型专利、外观专利，同时申请 PCT国际专利，并通过了欧盟的CE标准认证，产品已远销全球 30 多个国家和地区。一
从即日起至 10 月 9 日，留给尚未开通抖音小店商家的考虑时间，仅剩 41 天。“抖音断了直播外链，我抖音账号上的 100 万粉丝怎么办?!” 8 月 26 日，智能家居商家高宇得知， 10 月 9 日开始，抖音不再支持第三方平台来源商品进入达人直播间的购物车，“大平台之间打架，凭什么要我成了炮灰。”
时隔 3 个月，快手电商与京东零售的战略合作再迎新进展。9 月 9 日- 10 日，快手将联合京东再次推出“9. 9 双百亿补贴”专场。茅台、五粮液、剑南春、鲁花、伊利、三只松鼠、蓝月亮等海量京东超市品牌好物将登陆快手，涵盖生活日用吃穿住行。在快手京东双重补贴以及王耀庆、赵露思等明星达人直播推荐下，快手用户将享受更实惠的价格和更优质的购物体验。9 月 9 日和 10 日两天，用户在快手搜索“快手小店”或“京东超市”即可到达?
6月5日，OPPO举行了Reno4 NIGHT——OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会，正式发布全新的Reno4系列新机，包括OPPO Reno4 Pro和OPPO Reno4两款。进..
9月20日消息，菜鸟裹裹CEO李江华今天对外宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4..
提起苹果的产品，可能一些读者还惯性地停留在Assembled In China，事实证明，这已是过时的刻板印象。来自国外的最新报道称，对苹果供应链的最新考..
9月16日凌晨，苹果秋季新品发布会如约而至，推出了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad第八代、iPad Air第四代等多款产品。其中比较引人关..
拼多多宣布与中国邮政集团有限公司达成战略合作。拼多多介绍，中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接..
伴随着忙碌的服务，很多门店老板经常在收银、下单的忙碌中迷失自己，即使招聘员工，也会有慌乱的时候;管理上的缺失也使得很多门店错失发展的机遇。..
近日，有媒体爆料称，小米显示器有望今年双11推出一款24.5英寸的电竞显示屏，采用友达24.5寸电竞屏，零售价有望定为999元。据爆料，该显示器所采用..
据外媒报道，今年夏天接受调查的大多数IT管理人员都表示，每年两次的Windows10 功能升级并没有什么用或者说几乎没什么用--考虑到微软在更新上投入..
9月19日，第二届全球激光显示技术与产业发展论坛在北京举行，激光显示分标委秘书长单位海信电视参加会议。海信集团董事长周厚健透露，海信将于明年..
本周三，苹果发布了 iOS 14 的正式版本，其中最值得关注的变化就是第三方应用可以替代 Safari 和 Apple Mail 成为系统默认的浏览器和电子邮件处理..
本周四，苹果向注册开发人员推送了 iOS 14.2 Beta 1 更新，预计修复了 iOS 14.1 上的一些 bug 和带来了某些功能改进。鉴于苹果尚未发布更新日志，..
快手扶贫大V杨淑亭登上《新闻联播》..
移动电源这个概念就是随着数码产品的普及和快速增长而发展起来的，其定义就是方便易携带的随身电源，可以实现于室外随时随地为多种数码产品移动充..
PS5今年直接将起步容量做到825GB，而且还是PCIe 4.0的SSD。不过，索尼这么做显然也是有所考虑，你不妨来看看PS5游戏的容量。两款随PS5发售的独占游..
9 月 19 日来自国内微博数码博主@长安数码君爆料，一直以来备受行业瞩目以及用户关心的华为Mate40 系列发布筹备阶段已经进入收尾阶段，目前已经开..
据外媒报道，高通5nm旗舰处理器骁龙 875 将首次采用Cortex X1 超大核心。消息称高通骁龙 875 采用“1+3+4”八核心设计，其中“1”为超大核心Corte..
董明珠又带货了，这次是在桂林，直播带货销售额达到了11.8亿。据格力电器表示，9月19日晚，格力电器全国巡回直播第三站以“中国风·甲..
微软Surface家族覆盖了二合一、笔记本等多种PC形态，其中Surface Laptop是传统笔记本形态。当前微软Surface Laptop 3 13.5英寸国行版在微软商城起..
Note 20系列发布之后，三星手机部门的主要精力就将转移到明年的开年旗舰——全新的Galaxy S21系列上。据来自韩媒的最新报道称，全新的S21系列仍将..
9月19日消息，华为终端官方微博预告，华为MateBook 13 2020锐龙版和华为MateBook 14 2020锐龙版将于9月20日开启预售。售价方面，华为MateBook 13 ..