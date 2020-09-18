申通快递：8月快递业务收入同比下降10.95%

申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
8月19日消息，申通快递日前对外发布公告称，7月快递服务业务收入16.67亿元，同比下降6.31%；完成业务量7.86亿票，同比增长23.51%。同时，7月份，申通快递服务单票收入2.12元，同比下降24.29%。根据申通快递此前发布的2020年半年度业绩预告，预计上半年净利润盈利 6900 万元- 8900 万元，比上年同期减少91.7%至-89.3%。申通方面表示，本期公司支付银行短期借款及公司债券的利息有所增加，导致财务费用有所增长。本期市?
9月11日消息，申通快递日前对外发布公告称，为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司拟以人民币8245.03万元收购西安融亦申通快递有限公司拥有的中转业务资产组。公告内容显示，本次拟收购的标的资产所有权人，享有标的资产完全的处分权，标的资产范围内并无第三方所有的固定资产、存货、权益和其他资产存在。双方同意，乙方将交易价款支付至甲方书面指定的开户人为甲方的
近日，针对“京东暂停与申通合作”一事，有京东平台的商家回应称，依然可以选择由申通快递发货，不过8月31日之后无法看到申通的物流信息。京东客服表示，在京东平台上，属于京东自营商家默认京东快递，不是自营的商家则自行安排快递。
继拼多多大战特斯拉之后，申通和京东又搞起来了，果然这些老板天天不睡觉，原来都忙着打嘴炮。
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
【京东回应暂停与申通合作】据媒体报道，近日申通快递与京东开放平台合作到期一事引发关注。8 月 18 日，针对京东近日在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调整的通知》，表示将停用申通等物流服务承运商（将无法在系统发货列表中选择），申通方面表示，确实已经接到商家和网点反馈，但还未解决。对此，京东开放平台回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。
近日，京东被指停止与申通快递合作一事引发广泛关注和争议，京东商家无法再使用申通快递发货。对此，京东给出的解释是早在去年6月双方合同就已到期，且未就续约达成一致，而幕后原因是阿里巴巴
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
美联邦航空管理局已批准亚马逊从事无人机物流业务，该业务名为“Amazon Prime Air”，计划在美国境内使用各种无人飞行器执行包裹递送服务。“这表明FAA认可亚马逊的运营及安
据央视报道，近日无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年时间里，贩卖了约6亿条快递单号。今年4月，无锡的林先生在网上购买了一部手机，但却一直收不到货，快递单显示
2020年9月18日消息：近日，天猫喜马拉雅FM旗舰店正在开展会员促销活动，官方售价218年的喜马拉雅FM会员卡，可领 120 元优惠券，实付 98 元到手，到..
长安汽车发布公告称，公司于2020年9月18日收到中国证监会出具的《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2256号..
据国内媒体报道，日前有网友爆料，内蒙古大学创业学院南校区现天价校园网费用，一个宿舍一个月高达1620元。网友称，该校新校区属于信号弱覆盖地带..
索尼PS5和微软Xbox Series主机的外形、配置、价格、发售细节、首波游戏等主要悬念都已悉数揭晓，甚至，PS5已经在限定市场开启了预购。不过，要说还..
据国外媒体报道，知情人士称，大众集团正在就向克罗地亚纯电超跑制造商Rimac Automobili（以下简称Rimac）出售其超跑品牌布加迪（Bugatti ）一事进..
AMD已经官方宣布，将在10月8日正式发布基于Zen 3新架构的下一代锐龙桌面处理器，但时至今日，仍然缺乏确切的架构细节、产品规格。软件工程师Patri..
临近十一假期，很多人都准备旅游出行。今日，央视财经公布的一组调查数据显示，今年国庆出游成本创下5年来新低。飞猪数据显示，今年国庆长假，全国..
据国外媒体报道，美国三大股指周四全线下挫，费城半导体指数基本收平。费城半导体指数表现周四收盘，道琼斯工业指数下跌130.4点，或0.47%，报2790..
据知情人士透露，京东健康已经聘请美国银行和瑞银集团作为香港上市的保荐人，预期最早会在本月提交上市申请。对此，京东健康方面向TechWeb回应称，..
对于索尼来说，即便他们准备有多么充分，PS5上市前首批货源一定是非常稀少的。按照索尼官方的说法，PS5将于11月12日在美国、加拿大、墨西哥、澳大..
海尔空调新品将于9月19日0点首发，新一级能效，1.5匹，适用面积为16-24平，原价5198元，限时5折，到手价为2599元。该空调采用国家新一级能效标准，..
要说当前卖的最火的电动车型，肯定要数特斯拉Model 3。不过，卖得好并不一定代表就不会出现质量问题。而杭州的方先生，就遭遇了这样的烦心事，自己..
红星美凯龙对外发布公告称，公司拟开展商业物业资产证券化业务。公告内容显示，本次拟设立的浙商-红星美凯龙商业物业资产支持专项计划（名称以实际..
上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作 并助..
刚刚与NVIDIA达成400亿美元出售ARM的交易协议后，孙正义马不停蹄，再度回到资本市场清理资产。据外媒报道，软银2014年收购的子公司Brightstar也卖..
据多家外媒报道，字节跳动将在12个月内提交TikTok的上市申请，TikTok的首次公开募股（IPO）地定为纽约。TikTok是字节跳动的子公司，负责运营字节跳..
中颖电子对外发布公告称，公司计划为控股子公司芯颖科技引入投资者进行增资。增资完成后，公司仍为其控股股东，仍纳入合并报表范围。资料显示，芯..
据国外媒体报道，当地时间周五，瑞典电信设备制造商爱立信表示，它已同意以11亿美元的价格收购美国5G方案提供商Cradlepoint。被收购后，Cradlepoi..
据国内媒体报道，9月18日，上交所发布公告，同意蚂蚁集团科创板上市申请。此前，上交所于9月9日表示，科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审..
从今年4月份开始，锤子科技CEO罗永浩开始了人生的直播带货之路。不止罗永浩，搜狐CEO张朝阳、小米CEO雷军、Redmi总经理卢伟冰、携程创始人梁建章等..