申通快递：8月快递业务收入同比下降10.95%

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申通快递：8月快递业务收入同比下降10.95%

2020-09-18 21:39 · 稿源：站长之家

申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。

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