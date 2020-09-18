乐视网原董事长刘淑青被限制高消费 因未履行指定义务

据天眼查App显示，近日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司原法定代表人、原董事长刘淑青收到限制消费令，发布法院为昆明市五华区人民法院，案号为 (2020)云 0102 执 6436 号。
该限制消费令称，本院于 2020 年 07 月 28 日立案执行申请人中国联合网络通信有限公司云南省分公司申请执行你单位合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人刘淑青不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
据天眼查App显示，近日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司原法定代表人、原董事长刘淑青收到限制消费令，发布法院为昆明市五华区人民法院，案号为 (2020)云 0102 执 6436 号。
该限制消费令称，本院于 2020 年 07 月 28 日立案执行申请人中国联合网络通信有限公司云南省分公司申请执行你单位合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人刘淑青不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
【TechWeb】8月23日消息，据中国执行信息公开网消息，近日，北京市朝阳区人民法院下发(2020)京0105执18829号限制消费令，乐视网董事长刘延峰被限制消费。法院文件显示，法院于2020年07月23日立案执行申请人华强方特(深圳)动漫有限公司申请执行乐视网信息技术(北京)股份有限公司知识产权合同纠纷一案，因乐视网信息技术(北京)股份有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定，对乐视网信息
根据北京市朝阳区人民法院 8 月 20 日下发的(2020)京 0105 执 18829 号限制消费令显示，法院于 2020 年 07 月 23 日立案执行申请人华强方特(深圳)动漫有限公司申请执行乐视网信息技术(北京)股份有限公司知识产权合同纠纷一案，因乐视网信息技术(北京)股份有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定，对乐视网信息技术(北京)股份有限公司采取限制消费措施，限制乐视网信息技术(北京)股份有
天眼查APP显示，近日，乐视网信息技术 (北京)股份有限公司的法定代表人、董事长刘延峰再次收到“限制消费令”，发布法院为北京市朝阳区人民法院，发布日期为8月21日，案号为(2020)京0105执19241号。该限制消费令称，本院于2020年07月27日立案执行申请人人汉华易美（天津）图像技术有限公司申请执行你单位知识产权合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对你单
乐视网退市已经是既定事实，现在官方给出公告称，证监会对公司涉嫌欺诈发行案调查完。今天，乐视退新三板公告称，证监会对公司涉嫌欺诈发行案调查完毕，对公司责令改正，给予警告并处以60万元
近日，乐视网信息技术 (北京)股份有限公司的法定代表人、董事长刘延峰再次收到“限制消费令”，发布法院为北京市朝阳区人民法院，发布日期为8月21日，案号为(2020)京0105执19241号。
8月26日消息，继上周之后，乐视网及法定代表人刘延峰月内第二次收到限制消费令。据天眼查APP显示，北京市朝阳区人民法院8月21日下发的(2020)京0105执18829号限制消费令显示，法院于2020年07月27日立案执行申请人汉华易美（天津）图像技术有限公司申请执行乐视网信息技术（北京）股份有限公司知识产权合同纠纷一案，因乐视网信息技术（北京）股份有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院
近日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司的法定代表人、董事长刘延峰再度收到“限制消费令”，发布法院为北京市朝阳区人民法院，案号为(2020)京 0105 执 19489 号。
昨日，字节跳动宣布将于美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)起诉特朗普政府。字节跳动在文中表示：“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。
北京时间9月8日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注股市动态：证监会2.4亿重罚乐视网欺诈发行乐视网公告历经近一年半的调查，乐视网（400084，目前简称“乐视退”）欺诈发行一案的处理结果最终落槌。9月7日晚间，乐视网在全国股转系统发布公告称，公司涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由证监会调查完毕，证监会决定对公司处以募集资金5%即2.4亿元罚款。此次立案调查还要追溯至2019年4月30
【甘薇北京房产成交价2420万元】 贾跃亭前妻甘薇一套位于北京市辛庄一街的豪宅拍卖已结束，起拍价为 1545 万元，成交价达 2420 万元。据阿里拍卖消息， 8 月 31 日上午 10 点 00 分，位于北京市朝阳区辛庄一街 26 号院 2 号楼 10 层 1 单元 1101 室的房产和 7 幢- 1 层 1240 号车位顺利成交。该房产起拍价为 1545 万元，最终以 2420 万元的价格成交。
据天眼查APP显示，近日，无锡爱美神影视文化有限公司新增一条开庭公告，原告为乐视影业(北京)有限公司，被告为无锡爱美神影视文化有限公司、范冰冰，案号为(2020)京 0105 民初 3116 号，受理法院为北京市朝阳区人民法院，案由为演出合同纠纷，开庭日期为2020-09-14 9：00。
乐视在9月7日发布公告，乐视网于近日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由中国证监会调查完毕。中国证监会拟决定：对乐视网责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；对乐视网责处以募集资金百分之五即2. 4 亿元罚款。
8 月 31 日，无锡爱美神影视文化有限公司于近日新增开庭公告，原告为乐视影业（北京）有限公司，被告为无锡爱美神影视文化有限公司、范冰冰。该案件受理法院为北京市朝阳区人民法院，将于 9 月 14 日上午 9 点开庭，涉及案由为演出合同纠纷。
今日，乐视网发布公告称，近日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由中国证监会调查完毕。
9月7日消息，乐视退发布公告称，证监会对公司涉嫌欺诈发行案调查完毕，对公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款；责处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款。5月14日，深交所决定终止乐视网股票上市交易。7月20日，乐视网股票已于退市整理期交易满三十个交易日， 退市整理期已结束。7月21日，乐视网股票被深交所予以摘牌。
8月31日消息，中国审判公开网显示，无锡爱美神影视文化有限公司于近日新增开庭公告，原告为乐视影业(北京)有限公司，被告为无锡爱美神影视文化有限公司，范冰冰；受理法院为北京市朝阳区人民法院
【范冰冰被乐视告上法庭】 据媒体报道， 8 月 31 日有消息称，乐视将范冰冰告上法庭。据天眼查数据显示，近日，无锡爱美神影视文化有限公司新增开庭公告。原告为乐视影业(北京)有限公司，被告为无锡爱美神影视文化有限公司和范冰冰。该案受理法院为北京市朝阳区人民法院，将于 9 月 14 日上午 9 点开庭，涉及案由为演出合同纠纷。
昨日，“中国锦鲤”信小呆在微博宣布将以一元转让“中国锦鲤”，并将在9月8日9点开奖。信小呆在文中表示，在成为“中国锦鲤”的两年中，看遍了各式各样的风景，同时积累了一定的财富，也收获了意外的爱情。但自己还年轻，应该趁着年轻去迎接更多的未知的挑战。转让“中国锦鲤”之后自己要去开启新的事业，面对全新的人生和全新的挑战。
7月20日晚间，“乐视退”发布关于整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告，宣告乐视网正式退市，一个时代结束了。5月14日，乐视网收到深交所下发的《关于乐视网信息技术（北京）
凤凰网科技讯 北京时间7月21日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾： 先关注股市动态： 乐视网：7月21日公司股票将被深圳证券交易所予以摘牌图1：乐视乐视网(现股票简称“乐视退”)昨晚发布公告称，截止2020年7月20日，公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2020年7月21日被深圳证券交易所予以摘牌。(金融界)蚂蚁集团计划在科创板和港交所上市 估值2000亿美金支付宝母公?
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