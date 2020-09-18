乐视网原董事长刘淑青被限制高消费 因未履行指定义务

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乐视网原董事长刘淑青被限制高消费 因未履行指定义务

2020-09-18 15:53 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司原法定代表人、原董事长刘淑青收到限制消费令，发布法院为昆明市五华区人民法院，案号为 (2020)云 0102 执 6436 号。

该限制消费令称，本院于 2020 年 07 月 28 日立案执行申请人中国联合网络通信有限公司云南省分公司申请执行你单位合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人刘淑青不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

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