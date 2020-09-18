乐视网原董事长刘淑青被限制高消费 因未履行指定义务

昨日，“中国锦鲤”信小呆在微博宣布将以一元转让“中国锦鲤”，并将在9月8日9点开奖。信小呆在文中表示，在成为“中国锦鲤”的两年中，看遍了各式各样的风景，同时积累了一定的财富，也收获了意外的爱情。但自己还年轻，应该趁着年轻去迎接更多的未知的挑战。转让“中国锦鲤”之后自己要去开启新的事业，面对全新的人生和全新的挑战。