蚂蚁集团计划最早下周寻求获得港交所上市批准

据IFR援引消息人士消息，蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
据IFR援引消息人士消息，蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
全球最大独角兽、中国最大移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团已正式启动A+H上市计划，预计共募集300亿美元，有望成全球史上规模最大的IPO。蚂蚁此次赴港上市，将由花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司组成的“豪华战队”联合保荐。蚂蚁集团与大多数中国人的生活息息相关，其公司质地自然不用赘述。但蚂蚁真的只是做支付的公司吗？是否值得打新蚂蚁呢？1.蚂蚁集团，不只是你熟悉的支付宝提起支付宝，大家都不陌生。大多数人?
早先，蚂蚁集团上市的消息就已经传出，并且在着手提交相关材料。据悉，蚂蚁集团已经向上交所以及港交所同步进行了上市招股文件的提交，从而开启上市之旅。在这次招股书里面可以看到，蚂蚁集团将在A+H发行的新股数量合计将不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股（绿鞋前）。对于此次发行A股，将引入绿鞋机制，超额配售权不超过15%。另外，本次蚂蚁集团计划在港融资 100 亿美元，在A股IPO拟融资 480 亿人民币。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
摘要：百胜中国、蚂蚁集团上市迎新进展，艾德账号记得提前准备好! 继中国最大的移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团上市迎来新进展，向港交所递交初步招股文件之后，又一家企业传出上市新动态。 据港交所披露，百胜中国(09987.HK)已通过上市聆讯，据招股书显示，拟发售 4190 万股普通股，每股发行价将参考 9 月 4 日美股收盘价，最高定价为 468 港元/股，预计本周启动招股。 这也意味着，百胜中国将成为京东(09618.HK)、网易(
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
证监会官网显示， 9 月 7 日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
9月9日消息，日前，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营
据财联社报道，蚂蚁集团计划在 9 月底左右寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。
据财联社报道，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，香港上市集资额或达 100 亿美元。
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
9月8日消息，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。数据显示，截至2020年6月30日，蚂蚁集团首创的“310”纯信用无抵押贷款模式在过去一年内服务了超过2000万小微经营者，其中近80%是首次获得经营性贷
7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板（A+H）寻求同步发行上市的计划。最新消息显示，蚂蚁集团在两地上市计划中目标估值为2250亿美元
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创新为契机，催生新的发展动能，共同建立“共生、共享、平等、开放”的普惠金融及产业互联网合作新生态。中信集团董事长朱鹤新表示，阿里巴巴集团是全球领先的互联网科技企业，在多个领域形成了立体化产业布局，引领带动着行业发展。未来，中信集团将继续发挥金融与实业并?
9月3日消息，有消息称，蚂蚁集团计划在9月底左右寻求港交所批准上市，并将于10月中旬进行规模逾300亿美元的A/H上市。同时，此前还有消息称，蚂蚁集团计划提高A股IPO的募集资金总额，超过香港IPO。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿
蚂蚁集团今天分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，内容显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。与此同时，招股书称，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。而马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。据悉，这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。
近日，汽车之家联合中国汽车技术研究中心有限公司发布了《 2020 年新能源汽车消费者满意度调研报告》。小鹏汽车G3 凭借综合满意度77. 63 分，一举..
HCK哈士奇复古家用单门冰箱颇具英伦复古风，圆润的弧度边角让它一下子脱离刻板无聊的窠臼，颇具艺术感。一体成型工艺打造的无缝机身，流线型设计让..
今日，天猫宣布联合易居推出 “天猫好房”，并共同发布 “不动产交易协作机制”(ETC)。未来，天猫好房将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把 3D..
今天下午，荣耀手表ES正式发布。该产品采用1. 64 英寸AMOLED方形屏幕，2.28mm超窄边框，屏占比达70%，提供200+个性表盘。..
苹果在 2020 年秋季发布会上正式公布了第四代iPad Air，它的外形看起来像是 11 英寸的iPad Pro，拥有银灰粉蓝绿五种外壳颜色可供选择。采用的业..
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）Adobe开始在App Store接受Adobe Illustrator iPad版本的预定。iPad版Illustrator在去年的Adobe MAX上公开，和已..
饿了么宣布与网商银行共同推出400万的贷款利息补贴，补贴力度超过去年双十一。参与活动的平台商家，申请网商贷可享最低达7折的利率优惠。此外，饿..
近年来，随着社会老龄化数据逐渐上升，慢性病增长速度明显加快，越来越多的人面临着亚健康问题。这些问题的凸显，引爆了巨大的医疗健康潜在需求，..
在拍摄《北京爱情故事》之后，欧阳娜娜迅速在内陆让大众所熟知，在被她清秀颜值吸引的同时娜娜也向我们展现了更多的她，自信优雅的大提琴演奏家、..
微信怎么彻底清除聊天数据?微信频繁使用,每天都会存积大量的微信数据,这些数据占用大量的手机空间,如果不能彻底清除,那手机空间就不充足,将导致手..
删除了聊天记录之后一段时间，很想恢复自己曾经的聊天内容，但是有时候并不知道很好的恢复方法，其实选择正确的恢复方法很重要，我们要了解自己记..
这两年国产TWS真无线蓝牙耳机如同雨后春笋般涌现，不但市场上销售火爆，而且也出现了不少TWS新品牌。本文要罗列出几款带主动降噪的品牌耳机，就让..
今日，国内游戏社交平台TT语音宣布正式进军LPL，收购英雄联盟DMO战队。即日起，DMO战队更名为TT英雄联盟分部，简称TT，隶属于TT电子竞技俱乐部。..
在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。..
事实上，苹果已经开始调整旗下产品的售后了，这也包含国内用户，当然不是他们良心，这是刺激你去购买付费服务呢。苹果悄然更新了Apple Care+的保修..
今天凌晨的苹果新品发布会发布了Apple Watch6、入门款Apple Watch SE、史上最便宜的iPad 8以及5nm搭载A14的iPad Air 4。但iPhone 12的缺席，让很多..
深色系的空间容易营造出高级、简约的氛围，一位80后屋主小江就尤其偏爱深色，但是考虑到孩子天真好奇的天性，又希望增加一些活泼的元素，平衡大人..
原神pc版本在最近已经开始测试了，在其中人气最高的角色非刻晴莫属了，而且在卖初始号的闲鱼上刻晴的价格也只高不低，那么为什么刻晴人气这么高呢..
今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大..
如果，你要买一件大件的家具，对方不提供送装服务，你必须自己去物流点提货并搬上楼……你会下单吗？如果，你要买一台热水器，对方不提供安装服务..