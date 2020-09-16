蚂蚁集团计划最早下周寻求获得港交所上市批准

全球最大独角兽、中国最大移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团已正式启动A+H上市计划，预计共募集300亿美元，有望成全球史上规模最大的IPO。蚂蚁此次赴港上市，将由花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司组成的“豪华战队”联合保荐。蚂蚁集团与大多数中国人的生活息息相关，其公司质地自然不用赘述。但蚂蚁真的只是做支付的公司吗？是否值得打新蚂蚁呢？1.蚂蚁集团，不只是你熟悉的支付宝提起支付宝，大家都不陌生。大多数人?