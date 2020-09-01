科大讯飞回应被列入美国实体清单：核心技术全部自主研发

据第1财经报道，今日，针对被列入美国实体清单一事，科大讯飞轮值总裁胡郁回应称，科大讯飞坚持源头技术自主创新，拥有的核心技术全部来自科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。
据第1财经报道，今日，针对被列入美国实体清单一事，科大讯飞轮值总裁胡郁回应称，科大讯飞坚持源头技术自主创新，拥有的核心技术全部来自科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。
目前，智能科技在当下发展十分火热，而且也是很有前景的市场，作为第一波吃螃蟹的人，科大讯飞就有话语权了，一起来了解一下！科大讯飞在智能语音和人工智能核心研究和产业化方面的突出成绩得到了社会各界和国内外的高度认可，在国内智能科技市场也是一个共识。 而且科大讯飞登上首批国家新一代人工智能开放创新平台名单并非偶然，而是其实力的显现。 科大讯飞在科技领域蛰伏多年，逐渐从众多同行中脱颖而出，集聚越来越多的智能科
9 月 1 日，以“声来 即王者”为主题的科大讯飞消费类新品发布会在北京召开，科大讯飞轮值总裁胡郁、科大讯飞副总裁李传刚出席此次发布会，现场发布了讯飞首款智能TWS耳机——讯飞智能耳机iFLYBUDS，也是全球首款转写耳机，售价为 1399 元。讯飞智能耳机iFLYBUDS于发布会当日在京东开启预售，首发定金 100 抵300，9 月 9 日 0 点在京东、天猫、苏宁科大讯飞旗舰店同步现货开售，前 200 名支付尾款的用户还可获得讯飞智能录音笔SR30
9月1日消息，以“声来 即王者”为主题的科大讯飞消费类新品发布会在北京召开，科大讯飞轮值总裁胡郁、科大讯飞副总裁李传刚出席此次发布会，现场发布了讯飞首款智能TWS耳机----讯飞智能耳机iFLYBUDS，也是全球首款转写耳机，售价为1399元。图，讯飞智能耳机iFLYBUDS讯飞智能耳机iFLYBUDS于发布会当日在京东开启预售，首发定金100抵300， 9月9日0点在京东、天猫、苏宁科大讯飞旗舰店同步现货开售，前200名支付尾款的用户
9 月 1 日，科大讯飞在京召开以“声来 即王者”为主题的消费类新品发布会，科大讯飞轮值总裁胡郁、科大讯飞副总裁李传刚出席此次发布会，并在现场发布了讯飞智能录音笔SR901、SR702、SR101，讯飞首款智能TWS耳机iFLYBUDS四款新品。科大讯飞轮值总裁胡郁表示，科大讯飞坚持“To B+To C"双轮驱动战略，让AI应用服务大众。秉承着助力用户高效办公、智慧生活的理念，讯飞消费者业务连续三年保持超过30%的高增速。随着讯飞智能硬件产品?
在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期最权威的英文语音识别比赛中，科大讯飞再次蝉联全球第一。
近日,多名科技博主在微博上曝出科大讯飞即将发布新品,并率先上手体验。众所周知,作为国内AI领军企业,科大讯飞从2016年开始布局C端消费者市场,推出了诸如讯飞翻译机、讯飞录音笔、讯飞办公本、讯飞学习机等多款AI黑科技产品。而此次的消费类新品势必将再次引起整个行业关注。 外观方面,通过三名科技博主上手视频不难看出,这是一款女生也可以单手握持并使用的产品,同时三名科技博主都提到了“大屏幕”这个关键词,并对讯飞消费者新品
最近美国政府一直在打压中国企业，从华为到Tik tok再到微信甚至是BAT，说明我国企业近来迅速成长，在全球范围内影响力加深。除了在5G、社交领域发展迅速，在智能语音AI方面也有深耕。 99 成立的科大讯飞长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术研究，同时积极推动人工智能产品研发和行业应用落地并保持了国际前沿技术水平。 即使是科技型企业，在快速发展扩张也会遇到难题，办公园区楼宇数量激增，员
说起高血压,大家并不陌生。中国平均每四个成年人中就有一人患有高血压,65岁及以上人群高血压患病率甚至已超过50%。《中国高血压患者教育指南》指出,每年死亡350万人中,其中一半以上都与高血压有关;在今年的新冠病毒肺炎疫情的死亡感染者中,有高血压并发症的老年患者不在少数,病毒使得并发症加重、引起了死亡。但目前,人们对于高血压的认识不够深入,患上高血压后疏于测量、就诊、控制管理;不少老年高血压患者的子女不在身边,无法时?
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比赛中蝉联第一，向华为提供的语音产品也在英语、
近日，赛轮集团与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议，携手共建“橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心”。作为橡胶轮胎行业和人工智能行业的头部企业，双方将联合创建国内首个“橡胶工业设备声纹库”，促进人工智能和橡胶轮胎行业的深度融合。橡胶轮胎行业生产模式复杂，存在生产设备种类多，数据采集点多，控制系统差异大，通讯协议复杂、不通用等难题。 赛轮集团经过近 20 年迭代研发打造的“橡链云”工业互联网平台，在海量互联?
7 月 26 日下午“讯飞A.I.产品首期粉丝见面会-合肥站”在科大讯飞总部园区举行20 组粉丝因为对科大讯飞、对A.I.的热爱而相聚在一起现场了解科大讯飞发展、体验A.I.黑科技分享产品故事、以及领取了神秘的总裁签名礼下面跟着小飞飞一起看看现场都有哪些精彩吧！合影签到当天的合肥，仍旧下着大雨，不过我们的粉丝非常给力，大家都提前到达了会场，先送上大合影一张。我们的活动 3 点开始签到，从 2 点开始就有粉丝陆续到场，大家在?
8月21日晚间，科大讯飞发布了2020年上半年财报。报告期内，企业整体营收43.49亿元，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为3.89亿元和1.41亿元。尽管处于特殊时期，科大讯飞智慧教育、智慧医疗相关业务仍分别实现了35%和665%的增长，并在教育、医疗、司法、办公等应用场景实现了源头技术创新和产业应用的良性互动。其中，智慧教育业务在今年上半年实现营收13.17亿元。特殊时期，科大讯飞迅速上线“停课不停学
8月21日晚间，科大讯飞发布了2020年度上半年财报。报告期内，科大讯飞实现营收43.49亿。其中，智慧教育、智慧医疗业务稳步发展，上半年分别实现了35%和665%的增长。人工智能助力教育 因材施教成就梦想2020上半年财报数据显示，报告期内，在智慧教育业务层面，科大讯飞通过覆盖教、学、考、管四大主场景的智慧教育全栈产品体系，创造数字化和智能化教与学环境，通过AI算法对数据持续分析，有效实现了教育教学减负增效。例如，智学网
8月14日,2020全球人工智能产品应用博览会(AIExpo2020)在苏州举行。本次智博会以“万物赋苏·智启未来”为主题,旨在探索AI科技应用创新成果的转化路径,助力打造跨界融合的智能经济形态,推进AI产业高端交流、合作对接和全产业链发展。 科大讯飞副总裁李传刚、讯飞智能录音笔获2020全球智博会行业奖项 为推动人工智能的创新式发展,全方位展示中国智慧,由2020全球智博会发起的中国人工智能年度十大风云人物、中国人工智能年度十大创新
科大讯飞今日发布的半年报显示，2020年上半年公司营收43.49亿，同比增长2.86%。科大讯飞高级副总裁、董秘江涛谈到，受疫情冲击，科大讯飞上市10年以来，首次出现季度性亏损，第一季度亏损1.31亿，随着3月份后网上招投标业务的推进，3月份新增的中标合同就同比增长了91%，目前公司经营基本恢复正常。第二季度的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别是3.89亿元和1.41亿元。
9月1日消息，科大讯飞在京正式发布讯飞智能录音笔SR901、SR702和SR101三款新品，其中尊享版SR901定价5999元，旗舰版SR702定价3699元，入门版SR101定价599元。即日起SR702、SR101在电商平台同步开启预售，SR901将在9月下旬开启预售。相比于上一代产品，此次发布的新品讯飞智能录音笔尊享版SR901和旗舰版SR702软硬件都有大幅升级，搭载行业首发离线转写功能并支持OCR文字提取，同时延续了SR系列全面的转写能力、AI高清降?
有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密，今天，请允许我一吐为快。我是讯飞会议宝，来自科大讯飞家族，是一款专为会议纪要而设计的智能办公设备，我最厉害的就是能把我听见的话瞬间变成文字记录下来。两个月前，一位行政小姐姐从快递叔叔手里接过了我，带到了这间公司，被喷了一身酒精以后，我被留在了她自己的办公桌上。她
中国目前有超过1000万名签约网络文学创作者，为约5亿读者创造了精彩的“文字游乐场“。地铁里、公交上、咖啡厅，拿着手机阅读小说的人随处可见。网络文学已经成为大多数网民日常生活的一部分，但精彩文字背后的网络文学创作者却很少被人关注。对于一位网络文学创作者，日更5000字是拿全勤的基础，如此算下来一个网文作家每年的文字产出量高达185万字。拼音输入法平均输入每个字的键盘敲击次数约为2.98次，那么就意味着活跃的网络文
今天，几张用大学教材包装蛋糕店照片在网上流传，引发网友热议。只见，在糕点橱窗里，摆着四门教材：量子力学导论、无机化学、天体物理概论、数学分析教程：不过掀开扉页，映入眼帘的竟是
随着我国人口日益增多，人口老龄化现象也颇为显著。再加上当代人们的生活环境和生活质量相较于以前有了很大的提升，因此，“三高”已经快成为中高年普遍现象。2012~ 2015 年我国 18 岁以上居民高血压患病率已达到27.9%（标化率23.2%）。目前来看这个趋势还在上升，因此如何预防成为了当前的难题。子女想要更了解父母的身体状况但是苦于距离远，父母又因为现在互联网信息良莠不齐，很难获取到正确的健康知识科普。如果能够提前预防?
手机？抑或是平板？这是三星在2011年智能手机广告宣传片中的一个问句，在一众手机搭载3.x寸屏幕为主流的时代，初代Galaxy Note 1拥有比拟平板大小..
TCL科技公告称，大股东李东生委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作，于13： 03 卖出公司 500 万股，并于同日下午14： 48 买回上述 500..
今日，众多网友反映湖南电信崩了，今天 10 点开始宽带不能用，手机不能连网， 10000 打不进去。..
亚马逊的Prime会员在美国提供当日送达服务，现在沃尔玛也忍不住了，推出年费98美元的Walmart+服务，预计9月15日正式上线。Walmart+可以提供线下门..
近日，B站知名up主“狂阿弥”发微博称：又被洗稿了。注意，是“又”，此前他解说电影《小丑》的视频就被分割成 10 集盗发到抖音。..
8 月 31 日，一则融资消息令人惊讶：猿辅导又获得了 12 亿美元融资，估值飙升至 130 亿美元。至此，这家成立仅 8 年的在线教育公司，一跃为全球估..
2020年9月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是关于人体健康知识的，问题是“洗牙之前医生会让你漱漱口一般常用的是什么水？”..
9月1日，据媒体报道，山东淄博一小学生用可擦笔写作业，不料在进行塑封的时候字迹全部消失了。孩子的爸爸王先生表示，本来是想带着儿子赶在开学前..
现代社会，随着生活节奏越来越快，工作压力越来越大，人们开始反思水、食物、自然环境与健康之间的关系，食物不仅要量足，更要绿色。饮水不但要安..
对于很多喜欢高颜值蓝牙耳机的消费者来说，这些拥有着惊艳外观的蓝牙耳机往往第一时间能够俘获他们的心。因此，现在各大蓝牙耳机品牌推出的蓝牙耳..
蓝牙耳机的更新换代越来越快，传统的有线耳机好像慢慢的远离人们的日常生活。以前和同学挤在一椅子上用有线耳机听歌，如今是人手一台蓝牙耳机，无..
此前曾有报道称，除芯片外，LCD、OLED等显示面板供应商在 9 月 14 日之后也将因为禁令被迫断供华为，这其中就包括我们熟知的京东方。由于京东方屏..
在我们的朋友圈经常会出现一种筹款方式，它就是水滴筹。水滴筹的出现，给不少贫困人群带去了帮助，解决了他们大病没钱治疗的烦恼，与此同时，水滴..
对于很多喜欢高颜值蓝牙耳机的消费者来说，这些拥有着惊艳外观的蓝牙耳机往往第一时间能够俘获他们的心。因此，现在各大蓝牙耳机品牌推出的蓝牙耳..
区块链去中心化的特点使其在诞生后就得到很大关注，在民生、开源、5G等方面已经有了详实案例。而以太坊创始人Vitalik Buterin曾表示，金融和游戏将..
8月28日下午，第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“奋斗出彩云分享”第二场直播在广州举办，广州九尾信息科技有限公司CEO王锐旭参与了此次..
微软仍在阻止部分带有 LTE 调制解调器的笔记本升级至 Windows 10 May 2020(20H1/Version 2004)功能更新。微软承认：“某些 WWAN LTE 调制解调器从..
据外媒appleinsider消息，苹果公司传闻已久的蓝牙追踪器AirTags预计将于 10 月份随iPhone12 一起发布。..
从苹果在iPhone X上引入刘海屏到现在已经过去三年了，刘海及现在的打孔屏对视觉都是有影响的，现在更完美的全面屏方案来了——中兴AXON..
9月1日晚，中兴AXON 20 5G正式发布，这是业界第一款屏下摄像手机，起售价2198元（6GB+128GB）。本次发布会除了发布中兴AXON 20 5G，还推出了真无线..