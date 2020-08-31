中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市

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中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市

2020-08-31 17:56 · 稿源：站长之家

据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。


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