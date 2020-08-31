中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市

“人生没有白走的路，每一步都算数，所有的付出都将获得回报，只是早晚而已。”这是齐洪涛一直信奉的人生信条。齐洪涛是黑龙江克东县人，早些年一直做豆腐乳批发生意，想着能把东北特产销售至全国各地，但事与愿违，生意一直不温不火。苦于销路的他，开始转变思想，销售阵地逐渐转为线上，这才有了他与优速一段不解情缘。起初，做快递只为自用2018 年，齐洪涛下定决心，重心扑在线上的腐乳批发。起初，他自己也有质疑，一直没接触?