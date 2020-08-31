中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市

据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。
据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。
8月13日消息，中通快递今日发布截至6月30日的2020财年第二季度财报，财报显示，中通快递第二季度营收64.024亿元（约合9.062亿美元），同比增长18%；净利润为14.536亿元（约合2.057亿美元），同比增长6.5%。财报显示，中通快递第二季度包裹投递量为45.95亿，去年同期为31.07亿，同比增长47.9%。截至6月30日，中通快递的接货/送货点总数约为3万个，直接网络合作伙伴总数超过5000家。长途车辆数量超过了9900辆，其中包括?
今日，针对“在香港二次上市”的报道，好未来回应称目前没有上市计划，专注业务，服务好学生，家长和老师。此前，有媒体报道称，好未来已与投行就回港二次上市事宜进行密切洽谈，最快于 2020 年年底前完成，至多募集 20 亿美元，上市时间和募资规模目前尚未最终确定。
昨日晚间，针对“正在考虑在香港二次上市”的传闻，爱奇艺方面回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港第二上市的事宜。商讨仍处于初期阶段，目前没有时间表和交易规模。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。
据IPO早知道报道，消息人士透露，华住酒店最快将于本月寻求通过港交所聆讯，募资规模至多为 10 亿美元，最快 9 月完成在港二次上市。
8月10日，今日有消息称，新东方拟在香港进行二次上市，筹资10亿美元。对此消息，新东方方面对TechWeb表示不予置评。这已不是新东方第一次被传将赴港二次上市。早在6月初，就有外媒消息称，新东方和好未来这两家在美上市的中国教育企业考虑在香港上市。新东方截至2020年5月31日的2020财年第4季度及全年财务业绩显示，2020财年第4季度新东方净收入逾7.98亿美元，同比下降5.3%；归属于新东方的净利润为1320万美元，同比下
今年以来，“二次上市”俨然已成为了资本市场中一个高频关键词，关于中概股回港二次上市的传闻泛滥成灾，几乎涉及所有有一定市场认知度的中概股企业。
据彭博消息，新东方据悉将寻求在港二次上市，募资至少 10 亿美元。
据腾讯科技报道，消息人士表示，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。百世据悉选择了瑞士信贷和摩根大通领导上市进程。一位消息人士表示，上市最早可能在今年进行。百世集团和上述银行拒绝置评。
昨日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”
河南郑州有了一支大学生菜鸟裹裹快递队，15位快递员都是大学生。他们来自工商管理、语文教育、土木工程等多个专业，毕业后不约而同选择了做快递，目前为辖区内10万师生寄快递。河南郑州15人
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
今日，中消协官方发布了《 2020 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，统计显示，2020年上半年全国消协组织共受理消费者投诉561， 522 件，解决437， 988 件，投诉解决率78%，为消费者挽回经济损失79， 793 万元。
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
近日，菜鸟裹裹联合中通、韵达、申通、圆通、拜师、德邦等快递公司共同成立菜鸟裹裹商学院。同时，商学院数字化学习平台也正式上线，将免费培训 50 万快递员，帮助其快速获得技能提升，促进就业、增收。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
互联网平台经常能碰到“二选一”的难题。8月18日，京东商城平台突然宣布停用申通快递发货，官方给出的解释是合同到期，且并未就续约达成一致。
“人生没有白走的路，每一步都算数，所有的付出都将获得回报，只是早晚而已。”这是齐洪涛一直信奉的人生信条。齐洪涛是黑龙江克东县人，早些年一直做豆腐乳批发生意，想着能把东北特产销售至全国各地，但事与愿违，生意一直不温不火。苦于销路的他，开始转变思想，销售阵地逐渐转为线上，这才有了他与优速一段不解情缘。起初，做快递只为自用2018 年，齐洪涛下定决心，重心扑在线上的腐乳批发。起初，他自己也有质疑，一直没接触?
据央视报道，近日无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年时间里，贩卖了约6亿条快递单号。今年4月，无锡的林先生在网上购买了一部手机，但却一直收不到货，快递单显示
8月5日消息，中消协发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析 》，其中提及近期备受关注的快递柜问题。中消息提到，快递柜服务投诉主要问题有：一是部分快递员未征求消费者同意，擅自将快件放在快递柜。二是部分公司客服存在态度差、反馈不及时的问题。三是快递柜取件码安全性存疑。存放快递柜的物品被别人取走或丢失。四是快递柜发生故障，消费者收不到取件码，导致包裹无法取出或者重复收费。五是快递柜收费?
高通刚刚宣布正式推出骁龙732G移动平台，也就是去年的骁龙730G的升级版本，CPU、GPU频率双双提升，类似从骁龙765G到骁龙768G。骁龙732G CPU部分仍..
盖茨和巴菲特果然的是真爱了。今天是“股神”巴菲特的90岁生日，圈内人士纷纷表示祝贺，好友微软创始人比尔·盖茨的举动就更甜了..
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今年的5G处理器天玑系列卖得不错，联发科的业绩也创造了5年来的新高，营收、盈利都在改善。不过下一步的动向大家恐怕很难猜到，他们竟然要跟AMD合..
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嘉楠科技今天对外公布2020年第二季度（“当季”）合并报表后财务数据，数据显示，公司当季总净收入达1.781亿元人民币，环比增长161%。归属于普通股..
据“扫黄打非”微信号发布的消息，2020年8月27日，浙江杭州市江干区人民检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，江干区人民法院..
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正..
宠物智能家居的创业公司有陪UNIPAL（以下简称“有陪”）宣布获得数千万元preA轮融资，由启尚资本领投，顶级独角兽投资机构阿米巴资本联合投资。此..
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