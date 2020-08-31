B站5.13亿港元投资欢喜传媒 获欢喜传媒独家外部播放权

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B站5.13亿港元投资欢喜传媒 获欢喜传媒独家外部播放权

2020-08-31 07:58 · 稿源：站长之家

今日，哔哩哔哩宣布以5. 13 亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司。根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，达成合作后，B站将获得欢喜传媒旗下既有影视作品及新作的独家外部播放权。


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