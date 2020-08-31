B站5.13亿港元投资欢喜传媒 获欢喜传媒独家外部播放权

今日，哔哩哔哩宣布以5. 13 亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司。根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，达成合作后，B站将获得欢喜传媒旗下既有影视作品及新作的独家外部播放权。
今日，哔哩哔哩宣布以5. 13 亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司。根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，达成合作后，B站将获得欢喜传媒旗下既有影视作品及新作的独家外部播放权。
DoNews 8月31日消息（记者 吴丽）哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司（以下简称“欢喜传媒”）。双方将围绕影视剧播出、影视IP衍生开发等进行一系列深入合作。根据协议，B站将以1.48港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346,626,954股，总认购价格为5.13亿港元。交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。欢喜传媒由董平、宁浩、徐峥和项绍琨联合创办，于2015年在香港?
逐渐主流化的B站将下一个破圈KPI定在了自制综艺上了， 被认为是B站首档头部说唱音乐节目的宣传语引人注目。请来黄子韬担任主理人，更高兄弟、热狗、Rich Brian担任导师，李宇春担任哔哩哔哩特邀见证官，《极限挑战》第一第至第四季总导演严敏操刀，《说唱新世代》大概是到目前为止， B站在自制综艺打出最强的一张牌。
“A站还活着吗?”提到A站的时候，有的人会这样反问一句。看着B站这么风风火火“破圈”的样子，有人可能也没有想到，其实B站在刚开始只是A站的一个备用站。
前段时间刚发布了 11 款新品的B站游戏，今天又公布了另一款重量级代理新作：《刀剑神域黑衣剑士：王牌》。《刀剑神域黑衣剑士：王牌》(后文简称《刀剑手游》)由万代南梦宫(上海)正版授权、恺英网络研发、B站独家代理，是一款基于《刀剑神域》(后文简称刀剑)系列初代世界观制作的MMORPG游戏。游戏今天刚开放预约页面，但截至发稿前，已经有 66 万人预约了，这一数字还在快速增加。
这是B站在游戏直播领域投入最大的一笔，去年消息公布的时候，业内都在争论花得值不值。
“老乡别怕天气热，来首说唱听着乐。”当这句标语刷爆社交网络，硬糖君真觉得嚷嚷几年的说唱破圈，终于有点盼头了。
有史以来，B站第一次做了无差别品宣广告，涵盖楼宇、电梯和地铁广告。那么，为什么B站开始打广告了?为什么时间点是现在?
8 月 7 日- 8 月 9 日，BilibiliWorld在上海国家会展中心开园， 200 余组UP主、嘉宾以及Vtuber在现场和众多B站粉丝一起互动游玩。提起B站，如果你的第一印象还是弹幕、二次元，那么你已经OUT了。如今的B站已经发展成为一个集视频、直播、游戏、漫画、电竞、电商等各种形式内容于一体的平台。
B站大家应该都是知道的，但是很多人不知道B站也可以很好的进行引流。大家都习惯了在B站上面直接看视频，在B站上面搜索自己想要学习的视频课程。
3 年全球顶级电竞赛事独家直播，国内Z时代年轻人最喜欢的两家公司首次携手，传闻中 8 亿元的签约合作费用，很多人在听到这些描述语句时，应该已经猜到了谈及的是哪件事。8 月伊始，B站与拳头游戏(Riot Games)正式官宣，达成英雄联盟全球赛事战略合作， 2019 年二者签订 3 年国内独家直播S赛(英雄联盟全球总决赛)合作的坊间传闻被坐实。
使用过简书，知乎或 b 站的小伙伴应该都有这样的使用体验：当有其他用户关注我们或者私信我们的行为时，我们会收到相关的消息。 虽然这些功能看上去简单，但其背后的设计是非常复杂的，几乎是一个完成的系统，可以称之为 站内消息系统。
据国内媒体报道，天眼查信息显示，8月17日，B站成立了又一个电竞公司：杭州干杯电竞信息科技有限公司，该公司注册资本1000万人民币，法定代表人为郑彬炜。干杯电竞经营范围包括体育赛事策划、
声明：本文来自于微信公众号运营研究社公众号(ID：U_quan)，作者：套路编辑部，授权站长之家转载发布。最近，我刷抖音时总会看到一些“奇奇怪怪”的沙雕短视频，大致剧情是这样的：曾经让整个世界为之战栗的大佬，因为一场意外给人当上门女婿，在受尽屈辱之后重回王者之位.......视频一播到这就戛然而止。一开始，我还以为是什么剧情类的短视频，看到结尾我才发现，这是某网文的广告视频，想知道后面的剧情，就得去看小说了。现在?
8月1日消息，2020英雄联盟总决赛将于9月25日至10月31日在上海举办，B站将独家提供包括总决赛、冠军赛在内的一系列直播与点播内容。据悉，哔哩哔哩（以下简称“B站”）与拳头游戏（Riot Games）共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。B站正式获得中国大陆地区2020-2022连续三年的全球赛事独家直播版权。B站将独家提供包括全球总决赛、季中冠军赛、全明星赛在内的一系列直播与点播赛事内容。同时在全球总决赛举办期间，
今天，B站游戏开了一场线上新品发布会，介绍了自己即将推出的 11 款游戏，这些游戏大部分是原创IP的手游，还有两款会登录PC与PS4 的独立游戏。很多人在评论这些游戏以及制作人如何，但这些不是重点。
吸引了无数电竞从业者关注的S10 又有新变化。8 月 14 日，B站宣布对英雄联盟S10 全球总决赛直播版权(中国大陆地区)进行分销，企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。
据天眼查显示，近日，上海影之月信息科技有限公司发生工商变更，公司新增股东为B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、上海偌星文化科技合伙企业（有限合伙），此外，公司新增董事为B站副董事长兼COO李妮。
新媒体人，经常要观察哔哩哔哩UP主的数据。比如某个UP主最近涨了多少粉丝?掉了多少粉丝?B站最近流行什么话题?哪种视频更受欢迎等。今天小公举强烈安利一个B站UP主数据在线查询工具(不是广告)，非常实用，而且完全免费。
如火 7 月，一切都变得炽热起来。B站商业化进程加速。 7 月 7 日，正式上线花火平台，内容变现愈加规范化;"悬赏计划”开启内测招商，距离B站视频、直播带货仅有一步之遥。在这一系列商业化动作的刺激下，平台内容生产的主力UP主也都干劲十足，涌现出了许多强势增粉账号。
bilibili(下称B站)这段时间有多出风头自不必我多说吧，如果以大事记排布的话， 2020 这半年B站恐怕没一天是“消停”的。而这其中一个重要举措就是对大批量明星名人的引入。
这个月中前和上周有很多朋友聊到B站可以用来做百度排名了(如图)，所以就来写一下。其实，用B站视频引流有几年了，现在B站推出了专栏，对于做图文内..
5 辆便宜的特斯拉，总共 20 万的差价补贴，拼多多用一个“微不足道”的代价，把两个很多人看来相隔甚远的品牌，打造成了舆论场上的“话题之王”。..
8 月 30 日下午，格力电器公布 2020 年上半年财报。财报显示，格力电器实现营收约 695 亿元，同比下滑28.57%;净利润约为63. 62 亿元，同比下滑53...
全球已经已有多家汽车厂商在开发飞行汽车项目，日前日本的 SkyDrive 公司宣布成功进行了飞行汽车的试驾。..
随着5G网络普及速度加快，5G手机终端的价格也在不断下探，市面上千元机正在不断增加，可选择型号也愈发丰富。而接下来，5G手机将逐渐4G化，千元以..
如何做企业微信营销，这是今年企业新媒体部门的主要课题。如果你的企业正在尝试企业微信营销，以下 10 个问题和分析将为你拨开云雾，找到合适的落..
8月31日，B站宣布以5.13亿港元（约合人民币4.54亿元）战略投资欢喜传媒，交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。据悉，达成合..
上周日，SpaceX原定安排了两次猎鹰9发射任务，第一次计划昨晚22点（北京时间）进行，目标是将60颗Starlink星链卫星送入轨，可因为天气状况不佳，即..
8 月 27 日，远景能源高级副总裁田庆军在第五届全球海上风电大会上发表演讲。他认为海上风电平价是中国风电发展的珠穆朗玛峰，攀登海上风电平价的..
前言： 有桃饮料厂在开业后业绩稳定，每日销量在700+杯，但高销量的背后难免会有口味上的差异，顾客也会反映太甜、小料太少，或者直接说不好喝。 ..
8月31日消息，美的集团日前对外发布2020年上半年财报，数据显示，上半年美的营业总收入1397亿元，同比下降9.47%；实现归属于母公司的净利润139亿元..
8月31日消息，格力电器日前对外发布2020年上半年财报，数据显示，上半年格力实现营业总收入706.02亿元，较上年同期下降28.21%；利润总额76.96亿元..
截至 8 月 30 日晚，国有六大行均发布了 2020 年半年度报告。报告显示，上半年，国有六大行营收均实现正增长，工行、建行、农行、中行、交行、邮储..
已经在美国纳斯达克上市的理想汽车，如今已经交付了超过1万辆理想ONE，在国内造车新势力中的成绩斐然。作为国内最先推出的燃油增程式SUV的车企，看..
8月30日，马云在云谷学校演讲活动中表示，开学第一课应该给家长上，因为在中国孩子18岁以前，决定孩子命运和学习的是家长。马云认为在家里管教育是..
8 月 26 日，恒大健康(0708.HK)发布公告称，名称正式由“恒大健康产业集团有限公司”更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”，股份简称将自 9 ..
英雄联盟的官方在最近公布了全新的新英雄沙漠玫瑰莎弥拉，这个英雄依然是一位女性英雄，很多玩家还不清楚莎弥拉的技能是什么，下面就来为大家分享..
2020 年 8 月 23 日，由一本财经主办、不良资产催收外包产业联盟协办的“风控·命门”第四届数字金融风控大会在上海召开。在峰会现场，一本财经特..
随着全球化趋势的稳步推进，越来越多具有实力的国内企业开始布局海外市场。“走出去”寻求更广阔的海外红利，已经成为众多国内企业的扩张之路。但..
2020年是中国品牌营销行业特别不寻常的一年,一场黑天鹅事件袭来,这场疫情的风暴影响了整个行业在2020年的发展,同时又让2020年见证了中国移动互联网..