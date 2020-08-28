顺丰总裁王卫发出5亿红包 全员每人888元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 要闻 > 关键词 > 顺丰最新资讯 > 正文

顺丰总裁王卫发出5亿红包 全员每人888元

2020-08-28 10:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息：据快递杂志消息，今天早上，多位顺丰小哥透露称意外收到顺丰总裁王卫发来的 888 元慰问金，并且“是面向全体员工发出的，客服的妹子也收到了”。据测算，按照顺丰现在的人员规模，王卫这次自掏腰包金额接近 5 亿元。

1.jpg

本周顺丰发布的财报数据显示，今年上半年，顺丰公司实现营收达711. 29 亿元，同比增长42.05%，高于12.6%的行业增长率。报告期内，顺丰快递业务件量36. 55 亿票，同比增长81.3%。疫情期间，快件需求的增加帮助顺丰在传统快递领域扭转了下滑势头，同时还催化了数字化与综合性物流解决方案高速发展。

王卫在内部信中表示：“今年的疫情涝情让我们经历了巨大的挑战。感谢大家在挑战中，冒着风险、坚守岗位，为客户、为社会履行了我们的承诺。也因为大家付出，我们才赢得社会各界人士的尊重，这都是大家用血汗和生命的风险赢回来的尊严，这个荣耀属于每一个顺丰人。你们在国家有需要的时候挺身而出，你们展现了人性的光辉。

但困难依然没有过去，疫情涝情还在肆虐中，我们仍然要继续战斗。没有大家的付出和努力，就没有今天的顺丰。

我不会忘记每一位同事，为了感谢大家的付出，我为每位同事准备了疫情涝情特殊慰问金，谢谢大家，也感谢你们家人的理解和支持。”

网友热搜:

滴滴外卖红包免费领取饿了么能用口碑红包打顺丰小哥李喜孟现状红包包2200是什么含义春节微信抢红包支付宝五福红包开奖支付宝红包赏金漏洞618红包怎么领取微信群红包提醒功能钉钉副卡红包答案网络红包数据背后意义顺丰公司全称
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
微软错误弹窗扑克 mount命令 云开发 爬虫工具 mate40配置 苹果手机屏幕上的圆点怎么设置 审计服务器 asp虚拟空间 网络虚拟机 视频服务器的作用

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM