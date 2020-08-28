顺丰总裁王卫发出5亿红包 全员每人888元

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息：据快递杂志消息，今天早上，多位顺丰小哥透露称意外收到顺丰总裁王卫发来的 888 元慰问金，并且“是面向全体员工发出的，客服的妹子也收到了”。据测算，按照顺丰现在的人员规模，王卫这次自掏腰包金额接近 5 亿元。

本周顺丰发布的财报数据显示，今年上半年，顺丰公司实现营收达711. 29 亿元，同比增长42.05%，高于12.6%的行业增长率。报告期内，顺丰快递业务件量36. 55 亿票，同比增长81.3%。疫情期间，快件需求的增加帮助顺丰在传统快递领域扭转了下滑势头，同时还催化了数字化与综合性物流解决方案高速发展。

王卫在内部信中表示：“今年的疫情涝情让我们经历了巨大的挑战。感谢大家在挑战中，冒着风险、坚守岗位，为客户、为社会履行了我们的承诺。也因为大家付出，我们才赢得社会各界人士的尊重，这都是大家用血汗和生命的风险赢回来的尊严，这个荣耀属于每一个顺丰人。你们在国家有需要的时候挺身而出，你们展现了人性的光辉。

但困难依然没有过去，疫情涝情还在肆虐中，我们仍然要继续战斗。没有大家的付出和努力，就没有今天的顺丰。

我不会忘记每一位同事，为了感谢大家的付出，我为每位同事准备了疫情涝情特殊慰问金，谢谢大家，也感谢你们家人的理解和支持。”