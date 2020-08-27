联想控股上半年业绩：收入1848.66亿元，同比增长3%

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联想控股上半年业绩：收入1848.66亿元，同比增长3%

2020-08-27 17:59 · 稿源：站长之家

联想控股公布截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月上半年业绩，公司实现收入为1848. 66 亿元，同比增长3%;公司权益持有人应占净利润为人民币6. 37 亿元，较去年同期下降76%。公司收入连续第七个报告期实现增长，战略投资部分业务稳步取得收入增长;财务投资业务归母净利润实现人民币14. 27 亿元，同比上升6%。

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