联想控股上半年业绩：收入1848.66亿元，同比增长3%

联想控股公布截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月上半年业绩，公司实现收入为1848. 66 亿元，同比增长3%;公司权益持有人应占净利润为人民币6. 37 亿元，较去年同期下降76%。公司收入连续第七个报告期实现增长，战略投资部分业务稳步取得收入增长;财务投资业务归母净利润实现人民币14. 27 亿元，同比上升6%。
联想控股公布截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月上半年业绩，公司实现收入为1848. 66 亿元，同比增长3%;公司权益持有人应占净利润为人民币6. 37 亿元，较去年同期下降76%。公司收入连续第七个报告期实现增长，战略投资部分业务稳步取得收入增长;财务投资业务归母净利润实现人民币14. 27 亿元，同比上升6%。
今日联想集团公布了20/21财年第一季度财报——全球业绩营业额达到946亿人民币，同比增长6.7%。净利润达15亿人民币，同比增长31%。联想中国区的三大业务在第一季度也获得大幅度增长：联想个人电脑与智能设备业务营业额同比增长18%；数据中心中国业务企业科技集团营业额同比增长21.4%；行业智能业务营业额同比增长65%。据了解，联想第一季个人电脑与智能设备业务营业额的增长一定程度上得益于，疫情对居家
不知道是舆论渲染太多，还是大家普遍自我焦虑，亦或现实本来就是如此。35岁，在职场，尤其是IT行业，已经成为足以让大多数人心里咯噔一下的敏感数字。但并非每个企业都把35岁视作员工的职场红
2020 年的新冠疫情给企业带来了巨大的生存危机，如何在危机中活下去成为了企业面临的首要难题。智慧办公以及数字化转型逐渐成为各行各业的主旋律，部分企业在疫情中不断发展壮大，实现了业务的快速增长。不过，受整体经济环境的影响，企业在智慧办公上的预算并不特别宽裕，如何在降低成本的同时实现智慧办公的目标成为企业今年乃至未来的重中之重。 在变化莫测的市场环境下，当下企业亟需敏捷性与高效能的智慧办公加持，以应对外?
受益于居家期间办公及网课市场的需求大涨，联想昨天发布的2020/2021 Q1财报中，营收133.48亿美元，约合946亿人民币，同比大涨7%，2.13亿美元的净利润也大涨了31%。推动联想业绩大涨的主要是个
7月22日，联想发布了拯救者电竞手机Pro，高通骁龙865Plus旗舰芯片+144Hz电竞屏+90W超级闪充，售价3499元起，成为当下最便宜865 Plus旗舰。这款手机提供炽焰战甲、炫蓝冰刃两种配色可选，其中炽
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。
8月11日消息，IDC最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2020年第二季度中国平板电脑市场出货量约661万台，同比增长17.7%，中国平板电脑市场快速恢复。数据显示，Slate Tablet(传统直板式平板电
众所周知，在企业的数字化转型的智慧办公之路被按下快进键的同时，智慧办公低本高效、不受地理位置束缚的巨大优势也清晰地呈现在了人们面前。这样的改变，对智慧办公设备的质量和性能都造成了更大的挑战，也为企业智慧办公设备采购出了一个难题。 不同的智慧办公应用场景对产品的诉求也完全不同，如何根据员工的应用匹配完美的智慧办公产品，一直是企业采购中令人头痛的事情。如果选购的产品质量较差，隔三差五的出现各种问题，加
8月20日上午，联想ThinkPad官方微博发布了ThinkPad X1 Fold的视频广告，配文“ThinkPad X1 Fold，轻轻的，它来了！”预告全球首款折叠屏PC即将在国内上市。联想集团执行副总裁兼中国
后疫情时代下，一场关于数字化的智慧办公方式革命也正在悄然发生。然而，企业的数字化、智慧办公化的转型过程并非一蹴而就，首先需要考虑是IT终端设备的升级和革新。随着上云、线上线下融合、远程协作、数字化、智慧办公等应用场景越来越丰富，企业对于IT设备的性能和运维管理都提出了更高的要求。企业采购智慧办公设备往往会关注于品牌的选择、价格的比较上，对于售后服务环节没有充分重视。实际上，智慧办公设备采购不是“一锤子
经历过漫长的蛰伏期，作为经济发展基石的中小企业，终于迎来重启发展的大好时机。恰逢企业招聘季，如何在这个关键时刻招揽更多优秀人才、降本增效满足企业采购需求，就成为众多中小企业所面临的发展难题。 8 月 3 日- 9 月 6 日，由京东与英特尔主办，联想、华为、戴尔、微软、惠普、爱普生、公牛等行业大牌，共同携手打造的第三届京东中小企业电脑节即将启动，京东、英特尔、联想、戴尔、惠普大佬录制视频强势打call，以电脑数码?
8月26日，由物联网智库主办的物联网产业盛会“2020挚物·AIoT产业领袖峰会”在上海召开。联想集团全球PC及智能设备IT副总裁李时出席峰会并发布主题演讲，与行业伙伴分享联想对新基建浪潮下智能物联发展趋势的洞察。峰会期间，联想展示了全线智能物联设备产品、解决方案和丰富的落地应用案例，彰显了其在智能物联赛道的强大布局。目前，联想智能物联设备及解决方案已经在包括制造、零售、交通以及医疗行业在内的30多个行业场景落地?
联想披露，小新Pro 13s冰瓷莹玉版将推出AMD锐龙版，此前该本一直只有Intel酷睿版。这一次，联想将为它配备最顶级的低功耗锐龙7 4800U，8核心16线程，主频最高4.2GHz，集成Vega 8 GPU，热设计功
8月24日消息，联想与故宫合作推出一款故宫文创联名版YOGA电纸书，今日在联想商城正式开卖，售价1099元，首销直降100元，到手999元。这款电子书全称“联想YOGA电子书故宫文创版”，设
8月13日消息，日经发布的2019年“主要商品与服务份额调查”显示，中国在手机基站、电子零部件等12个品类上获得最大份额，比上年多2个品类，反超日本，在各国和地区中排在第2位。据了
ChinaJoy 2020近日正式开幕，联想带来了多款新品，其中就有全球首款5G笔记本——联想Yoga 5G，在高通骁龙主题馆骁龙展区惊艳亮相。联想Yoga 5G笔记本基于高通骁龙8cx 5G计算平台，包
“必须说一句，这个配送速度太牛了！我刚下单16分钟，店员就带着我买的电脑出现了！”河南郑州一家科技公司门前，李先生接过自己刚下单的联想Y7000P，满脸的兴奋与不可思议。“在京东到家平台上的京东电脑数码专卖店下单能这么快签收，这个送货速度是真实的吗？” 恰逢京东热8购物季大促物流最繁忙的时候，刚下完单不久就能拿到新品，可以想象李先生享受到极速物流服务的惊喜与快乐。在今年8月18日线下电脑数码节大促活动中，京东
DoNews 8月17日消息（记者 丁凡）近日，市调机构Strategy Analytics发布了2020年Q2全球笔记本市场最新出货量报告。报告显示，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁排名前五，其中联想和惠普控制了近50%的份额。其中，联想以25%的市场份额占据行业出货量首位，惠普紧随其后，份额为24.8%，两家厂商占据全球笔记本市场半边天。此外，戴尔以15.6%的份额排名第三，苹果位列第四，份额为8.5%，宏碁第五，份额6.7%。
知名市调机构Strategy Analytics发布了2020年Q2全球笔记本市场最新出货量报告。报告显示，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁排名前五，其中联想和惠普控制了近50%的份额。SA最
8月3日消息，据媒体报道，来自安师大一附中的高三理科生姚俊鹏在本次高考时取得亮眼成绩，总分达到了623分，超安徽理科一本分数线108分，如此好的成绩让网友们颇为震撼。这位脑瘫少年在网络上
“视频号涨粉好难!咋变现啊!”“前期怕是要用爱发电。”视频号已经内测好几个月了，但涨粉少、变现难的困惑一直围绕着各位视频号，那现实中各位视..
8月27日消息，一位网友给锤子科技CEO罗永浩留言，罗老师，冒着被拉黑的风险还是要说一句，不要代言游戏啦，容易招黑。罗永浩回复这位网友，没关系..
今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。..
2020年8月25日，国家知识产权局对“阿京腾百”商标作出不予注册的决定。国家知识产权局认为，该公司具有不正当利用四家公司市场声誉的故意，申请注..
2018 年，广东梅州一家公司向商标局提交申请了“阿京腾百”商标，由于该商标内含有四大互联网企业的名字，腾讯、百度、阿里、京东四家公司联合申诉..
今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放..
中芯国际发布 2020 年中期业绩报告。财报显示， 2020 年上半年，营收18. 43 亿美元，同比增长26.3%;净利润为2. 02 亿美元，同比增长556%。..
8 月 27 日，京东健康中医院再次迎来中医名家，国家级名老中医焦树德学术继承人陈勇正式受聘为京东健康中医院肝胆病中心带头人。签约仪式上，京东..
即将发布的Windows 10更新预计将解决影响优化驱动器工具的错误，该漏洞可能会损害固态硬盘SSD的使用寿命。上述问题首次出现是在Windows 10 v2004中..
去年夏天，《乐队的夏天》横空出世，涵盖了朋克、民谣、雷鬼、摇滚、电子等不同音乐风格的 31 支乐队，和导师、乐迷、观众一起唱响整个夏天，从而..
小米手表迎来了最新OTA升级！这是自去年双十一发布之后的第五次升级，小米手表的每一次更新都会增加一些有趣及实用的功能，并针对用户在使用过程中..
DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入..
近日，TrendForce集邦咨询发布了2020年Q2-Q3全球前六大智能手机品牌市占率与生产总量预估。数据显示，第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台，相较..
无论你是机械制造、自动化或IT相关专业的在校生，还是企业从事技术改造、智能化升级的从业人员，一定不会对近期火热的「新基建」、「智能制造」、..
新氧科技发布2020年第二季度财报，公司总收入3.282亿元，同比增长15.2%；净利润为210万元，去年同期为2930万元。二季度新氧APP平均月活跃用户达到..
真无线耳机的火爆，让众多耳机厂商看到了前所未有的机会，第一次接触到真无线耳机，也是被它的便携小巧所吸引。真无线耳机发展到今天也是经历了很..
三星新一代5G旗舰智能手机Galaxy Note20系列媒体品鉴会在北京顺利举行。除了三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra两款新机之外，三星Galaxy Bo..
当地时间27日，四级飓风“劳拉”在美国路易斯安那州登陆，得克萨斯州和路易斯安那州有150多万人接到疏散令。美国气象官员表示，“..
特斯拉供应商、深交所上市公司得润电子公布了2020年半年度报告。报告显示，上半年，该公司实现营收30.55亿元，同比下降6.17%；实现净利润1.71亿元..
8月27日消息，尼康长焦变焦镜头尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S于今日正式开始上市销售，售价为人民币16800元。尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S镜头利用..