联想控股上半年业绩：收入1848.66亿元，同比增长3%

众所周知，在企业的数字化转型的智慧办公之路被按下快进键的同时，智慧办公低本高效、不受地理位置束缚的巨大优势也清晰地呈现在了人们面前。这样的改变，对智慧办公设备的质量和性能都造成了更大的挑战，也为企业智慧办公设备采购出了一个难题。 不同的智慧办公应用场景对产品的诉求也完全不同，如何根据员工的应用匹配完美的智慧办公产品，一直是企业采购中令人头痛的事情。如果选购的产品质量较差，隔三差五的出现各种问题，加