QQ音乐与日本厂牌MAGES.正式达成独家战略合作

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QQ音乐与日本厂牌MAGES.正式达成独家战略合作

2020-08-26 16:56 · 稿源：站长之家

今日，腾讯QQ音乐宣布，日本动漫厂牌MAGES、5pb、Stand-up!作品在QQ音乐上线。据悉，MAGES.旗下除彩音、今井麻美、純情のアフィリア、伊藤加奈子、佐々木恵梨和Zwei等众多高人气艺人组合歌曲版权之外，还有包括《秋之回忆》《命运石之门》等多个热门游戏的原声带OST音乐版权。

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