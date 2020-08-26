QQ音乐与日本厂牌MAGES.正式达成独家战略合作

伴随着互联网长大的Z世代，已经逐渐成为消费市场中的主力军。为了迎合这群爱玩又个性十足的年轻人，越来越多的品牌开始用更潮流、时尚的内容去打造与年轻人沟通的突破口，“icon”小橘子的这组街拍图，正是其中之一——8 月 12 日，QQ飞车手游宣布与361°达成合作：QQ飞车手游在游戏端上架联动款赛车，而361°不但推出了联名鞋服礼盒，也成了QQ飞车手游S联赛 2020 年赛事的官方合作伙伴。在361°的加持下，今年的S联赛显得更具有吸