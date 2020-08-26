QQ音乐与日本厂牌MAGES.正式达成独家战略合作

今日，腾讯QQ音乐宣布，日本动漫厂牌MAGES、5pb、Stand-up!作品在QQ音乐上线。据悉，MAGES.旗下除彩音、今井麻美、純情のアフィリア、伊藤加奈子、佐々木恵梨和Zwei等众多高人气艺人组合歌曲版权之外，还有包括《秋之回忆》《命运石之门》等多个热门游戏的原声带OST音乐版权。
今日，腾讯QQ音乐宣布，日本动漫厂牌MAGES、5pb、Stand-up!作品在QQ音乐上线。据悉，MAGES.旗下除彩音、今井麻美、純情のアフィリア、伊藤加奈子、佐々木恵梨和Zwei等众多高人气艺人组合歌曲版权之外，还有包括《秋之回忆》《命运石之门》等多个热门游戏的原声带OST音乐版权。
近一个月，国内的两大流媒体平台动作频频。最近，有信息爆出网易云音乐将和环球音乐进行版权方面的合作;另一边的QQ音乐，也在一个月前上线了“扑通”社区。不难看出，社区文化对音乐平台的重要性。
8月11日，腾讯音乐与环球音乐集团共同宣布，基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。另外，授权范围包括全民K歌与在线音乐直播平台等场景。与此同时，网易
近年来，QQ音乐凭借其自身的平台资源以及外部优势，在文化、公益等方面频频发力，用音乐为困境中的人们发声，激励着无数人努力向前。在南方周末新出炉的“ 2019 年度中国互联网行业杰出责任企业” 榜单中，腾讯位居第一。同时，因在今年抗疫工作中的突出表现，腾讯还获得了南方周末“ 2020 年度战疫先锋企业”奖。这背后，离不开QQ音乐那些人性化、有温度的“软支持”。QQ音乐通过一系列跨界合作和公益活动，助力优秀文化传承和发?
在前不久发布的《新周刊》“2019- 2020 中国网络生活价值榜”中，QQ音乐被选为“年度最佳音频平台”!推荐语称“它打造了‘新热音娱内容—艺人、音乐人—听众、同好’的完美闭环，在丰富的曲库之外构建起一个年轻人交流音娱兴趣的‘扑通社区’，让每一位用户在这里相互‘种草’，成为音乐市场不可忽视的风向标。”正如推荐语所说，QQ音乐对于今天的年轻人而言，早已成为一个他们音乐生活的主要承载平台，一个可以在其中尽情“扑通”
征服年轻世代听觉，帮助新生代音乐人发声。近年来，QQ音乐持续携手年轻歌者们，用充满思考与人文气息的音乐内容，向全社会传递正向价值，备受用户青睐，近期更是凭借多元内容，荣获《新周刊》“中国网络生活价值榜”颁发的“年度最佳音频平台”大奖。新生代音乐人的发声之所2020年伊始，一场突如其来的新冠疫情，给所有人心中蒙上一层阴霾。当看到众多医护人员除夕夜放弃阖家欢乐，连夜飞往武汉救援，永彬Ryan.b、都智文、谢宇伦等
近日，国内知名新锐杂志《新周刊》的“2019-2020中国网络生活价值榜”中，将QQ音乐评为“年度最佳音频平台”。正如《新周刊》的评语所说，“QQ音乐是征服年轻世代的听觉圣地，也是新生代音乐人的发声之所。QQ音乐持续用音乐助力公益事业，传递积极向上的价值观，引导年轻音乐人用音乐向社会热点问题“发声”。在公益层面，QQ音乐用不同以往的音乐玩法，向全社会交出了一份“高分答卷”。今年6月1日，QQ音乐就携手“腾讯荷风艺术行?
有部分抖音用户告诉Tech星球，抖音App于近日，向部分用户推送了最新的内测版本。在该版本中，可以发现抖音在音乐功能方面做了多处更新，最主要的是增加了“听全曲”功能，此外，还做了一个能显示歌词的和曲子进度的简易版播放器。
8 月 7 日晚20:00，环球音乐旗下艺人陈立农《格格不入》全新专辑线上首唱会即将在TME live现场开唱。届时，QQ音乐将为农糖们带来"美颜暴击"和"天籁vocal"的视听双重享受。在《格格不入》这张专辑中，陈立农用充满少年感的清澈声音温柔的低声吟唱，诉说他心底的故事，带领农糖们见证着陈立农自偶像男团毕业后，回归自我开启新篇章的心路历程。作为他开启音乐新征程的起点，这张专辑可谓别具意义。此次线上首唱会，陈立农将为农糖们?
8 月 11 日早间，QQ音乐宣布与环球音乐再次达成长期深度战略合作，腾讯音乐娱乐集团还将与环球音乐集团在中国成立合资音乐新厂牌早年间，为积极响应国家政策，推进数字音乐正版化，QQ音乐就率先启动与环球音乐的合作，陆续引入海量优质音乐内容。 2017 年，TME与环球音乐进一步达成深度战略合作，并在艺人挖掘培养、新商业模式探索和版权保护等方面展开立体式合作。自此，QQ音乐与环球音乐建立起长期且稳定的战略合作关系，Taylor
在当今日益发展的社会里，“追星”已经成为青年人的主流文化，和偶像一同度过的每一段岁月，都封存着无数关于热爱的记忆，为他们在尘世樊笼中支撑起了一座充满小确幸的“秘密花园”。作为国内的人气少年偶像团体，“TFBOYS”贯穿了许多人的青春时光。在TFBOYS成团七周年之际，QQ音乐首发“三小只”的多首新歌，无数“四叶草”不约而同地聚集于此，开始了轰轰烈烈的“团建月”，分享那些有关TFBOYS的“专属记忆”。 一听钟情，QQ音?
近日，RBW Entertainment联合QQ音乐独家发布了旗下MAMAMOO成员华莎的最新solo专辑《Maria》。新曲快速席卷了QQ音乐各大榜单，目前累计播放量已突破 1 亿。这一成绩迅速扩散，包括体育朝鲜在内的各大主流韩网纷纷跟进报道了此事。华莎专辑《Maria》同名主打曲中毒性的旋律，以及“何必拼死挣扎 你已足够美丽”的治愈性歌词，引发了听众的广泛共鸣。歌曲上线后，QQ音乐的歌曲评论区被听众们刷屏，大家纷纷表达自己对于这首歌歌词和旋
近日，在抗疫工作中有突出表现的腾讯获得了南方周末“2020年度战疫先锋企业”奖。同时，在南方周末公布的“2019年度中国互联网行业杰出责任企业” 榜单中，腾讯也位居第一。而这些成绩的背后，离不开QQ音乐那些人性化、有温度的“软件”支持。QQ音乐，作为国内领先的音乐流媒体平台，近两年充分利用自身及外部优势，为民众提供了更多精神层面的陪伴与慰藉，激励着无数人努力向前。年初疫情刚爆发时，QQ音乐第一时间推出“武汉加油?
近日,QQ音乐与联想达成深度合作,联想拯救者手机全新搭载QQ音乐研发的4D音效,智能检测音乐节奏,首次在安卓系统展现出独特的音频反馈振动,开启了音乐动感新境界。搭载于拯救者上的4D音效是 QQ音乐“银河音效“的新成员。它能够根据歌曲的节奏信息生成震动反馈,自去年年底在适配iPhone的节奏实验室歌单初次亮相后,就以让人身临其境的动感音乐体验艳惊四座,让无数乐迷翘首以待正式版的推出,至今歌单已获近百万播放量,而此次与联想拯救?
众所周知，迷你世界是一个集探索与创造于一身的沙盒游戏，自由度极高。在这个游戏里，没有无穷无尽的任务和规则限制，只有天马行空的创造，玩家可以种花养牛，过上世外桃源般的悠闲生活；可以收集材料，建造自己梦中的乐园；可以和小伙伴们一起，探索未知的领域；还可以成为开发者，获得平台提供的各种资源，变身大神。近日，迷你世界上线快手、QQ，让冒险家们能够和更多不同平台的小伙伴们愉快玩耍，和QQ好友们在迷你大陆尽情探险
QQ看点作为腾讯看点信息流服务中重要组成环节，其发展定位受到了行业关注。QQ看点是基于手机QQ延伸出的内容平台，因此QQ看点大部分用户都源自于手机QQ。从手机QQ目前的用户组成模式来看， 90 后、 00 后用户占比较高。在此前提下，QQ看点的资讯内容也是以年轻用户感兴趣的黑科技、明星娱乐、时尚美妆等内容为核心。这些资讯内容大都是观点中立，图文并茂的优质资讯，能够给年轻用户心底以正确的价值观引导。由于用户群体主要是年轻
目前，QQ音乐专为年轻人打造的音娱文化社区“扑通社区”，已成为音乐市场不可忽视的风向标。近日，《新周刊》推出的“2019-2020中国网络生活价值榜”更是因扑通社区的突出表现，将“年度最佳音频平台”这项殊荣颁给了QQ音乐，充分体现了对QQ音乐持续传递正向价值，征服年轻世代的肯定。 QQ音乐敏锐捕捉热门影视综艺和众多音乐类型的流行元素，精准洞察Z世代的喜好，积极培养年轻人的音乐品味和生活趣味。在丰富曲库之外，扑通社区?
近日，人气少年组合TFBOYS迎来七周年，多首新歌在QQ音乐连发，为四叶草奉上了一份豪华的周年大礼。从《爱出发》《青春修炼手册》到《和你在一起》，7年间，“四叶草”们逐渐汇聚于QQ音乐，在彼此温暖陪伴中成长，已然形成了真正的大家庭。除了七周年当天的团专发布，直接带动27首TFBOYS歌曲登上当天的QQ音乐飙升榜前排之外，“三小只”还发布了自己的单曲，王源的《四百击》成为QQ音乐有史以来首支获得“尖叫殿堂单曲”认证的单曲?
伴随着互联网长大的Z世代，已经逐渐成为消费市场中的主力军。为了迎合这群爱玩又个性十足的年轻人，越来越多的品牌开始用更潮流、时尚的内容去打造与年轻人沟通的突破口，“icon”小橘子的这组街拍图，正是其中之一——8 月 12 日，QQ飞车手游宣布与361°达成合作：QQ飞车手游在游戏端上架联动款赛车，而361°不但推出了联名鞋服礼盒，也成了QQ飞车手游S联赛 2020 年赛事的官方合作伙伴。在361°的加持下，今年的S联赛显得更具有吸
对于当代年轻人而言，偶像，在寄托自己丰富情感的同时，也承载着陪伴成长的珍贵记忆。近期，TFBOYS为庆贺成立七周年，在QQ音乐连发数首歌曲，吸引无数“四叶草”们齐聚QQ音乐，在三位少年清澈的歌声中，共同回忆七年来互相陪伴的点点滴滴，见证彼此成长蜕变的惊喜时刻。 回顾七年成长，TFBOYS交上了一份满意的答卷。除了登上QQ音乐巅峰榜多榜前列的团专之外，“三小只”的单曲也成绩不俗。王源的《四百击》累计人气突破5000万，打?
近日，中国传媒界最具态度的先锋杂志、最新锐的生活方式周刊《新周刊》，推出“重塑互联网精神——2019-2020中国网络生活价值榜”（下简称榜单），致敬在改变国人知识习得、生活服务、娱乐社交等方方面面做出创造的互联网企业和品牌。经过知名专家、学者、媒体人的严格评估，榜单最后甄选出15个互联网平台和应用，其中QQ音乐从众多音乐娱乐平台脱颖而出，获得了“年度最佳音频平台”奖项。 在 21 世纪的第一个十年，《新周刊》推出
近几年真无线蓝牙耳机发展速度越来越快，当我们在挑选真无线蓝牙耳机时，我们不仅最关心的是蓝牙耳机的稳定性，同时也不能忽视音质的重要性，毕竟..
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