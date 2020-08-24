雷军卸任珠海金山数码科技执行董事职位

据企查查APP显示， 8 月 21 日，雷军退出珠海金山数码科技有限公司高管层，不再任执行董事，邹涛出任公司总经理兼执行董事。该公司由金山应用软件有限公司100%控股。
岁月不负美好期待，时光终为匠心加冕。2020年8月8日，一场名为“在金山寻找金山”的城市建筑美学馆开放活动，在福州仓山万达如约启幕。来自社会各界精英、行业大咖，纷纷前往，共同见证这一荣耀时刻。此次大名城 紫金九号城市建筑美学馆的开放，不仅是一次对项目产品的展示，更是一次对未来人居的突破和探索。 1 大名城·紫金九号，钜献金山 每一次等待，都将有所期待。大名城精耕福州，每进入一座城市，都会不断挖掘城市文脉，力
【TechWeb】以5G等为代表的新一轮技术变革，将萌芽于2000年，经过了近20年发展的云游戏带到现实。围绕云游戏开发、多人实时交互的沉浸式用户体验以及云游戏内容开发方面的话题将成为行业重要命题，并为云游戏从业者打开一个崭新的世界。7月31日，金山云游戏云事业部副总经理黄康受邀出席全球云游戏产业大会，并重点对云游戏技术，云游戏平台，原生云游戏开发和云游戏商业模式等角度进行深入解析和观点分享。金山云游戏云事业部副?
【TechWeb】8月18日，金山云（NASDAQ：KC）发布2020年第二季度财报。财报显示，二季度，金山云营收15.35亿元，同比增长64.1%。金山云此前预计第二季度收入区间为15-15.4亿元，实际营收和增速均达到指引的中高端。整体来说，金山云本季度各项业务均有不俗表现，两大主营业务公有云服务和企业云服务都在稳步增长。盈利能力不断提升 毛利率连续第四个季度转正财报显示，公有云服务收入12.87亿元，同比增长48.6%。企业云服务收入2.46?
近日，金山云魔镜平台手机端正式发布，这是继 5 月金山云魔镜平台web端后，金山云视频云团队专门针对手机端应用场景推出的主观画质评测平台。 5G移动智能设备的不断成熟和涌现，让手机端超清视频、VR手游、全息通话正在一一变成现实。在移动端超高清视频直播或点播等业务研发过程中，研发人员同样会面临用户画面质量的主观体验难题：AI超分或者美颜会不会有bad case?用户对暗场与色彩的增强是否满意?磨皮和去噪会不会把细节牺牲掉
“5G低延迟、高带宽、高并发的特点，将极大推动音视频沉浸式体验的提升。我们一直在互动互联、高清视频、人工智能等技术领域蓄力，以提升教育云上体验。”金山云CDN与视频云产品总负责人张斯聪在日前举办的5G+创新教育高峰论坛上这样讲到。 金山云CDN与视频云产品总负责人张斯聪 今年以来，疫情加速了在线教育的发展。与线下教育场景中的现场感和及时互动相比，线上教育的优质互动和“顺畅”沟通成为在线教育面临的重要挑战。如?
8 月 16 日，雷军抖音直播首秀战报出炉!2. 1 亿元销售金额， 5053 万累计观看人数，创抖音直播带货双纪录!直播当晚，雷军首次通过抖音直播形式，与米粉进行问答互动，对米粉的众多问题给出答案。当雷军自曝“销售部的同学让我来带货”时，瞬间引爆直播间评论，开启米粉狂欢之夜。 与此同时， 816 当晚小米直播和小米商城也同步进行了现场直播互动。从 8 月 11 日19: 30 开始，在近 3 小时的十周年直播发布会上，雷军不仅回顾了小?
18日晚间，金山云（NASDAQ：KC）发布2020年第二季度财报。财报显示，二季度，金山云营收15.35亿元，同比增长64.1%。两大主营业务公有云服务和企业云服务都在稳步增长，财报显示，公有云服务收入12.87亿元，同比增长48.6%；企业云服务收入2.46亿元，尽管受到疫情影响，企业云服务仍实现同环比259.3%和35.5%的增长。报告显示，2020 Q2金山云调整后的毛利率为5.5%，这是自2019年第三季度以来毛利率连?
【董明珠向雷军发起新赌约】据央视新闻消息，今日在央视新闻相对论节目中，董明珠回应「如果再跟雷军打赌，赌什么？」：格力在空调领域拥有核心技术，现在是走在领先地位。格力要在保持主业不变的情况下，让中国的装备在世界上叫得响！请雷军提出自己行业的目标。
在今日的央视新闻上，谈及“雷军在小米十周年演讲上认输赌约”一事，董明珠表示，那是因为站在剧本这个一个角度，需要做到这样一个对话，因为当时我们不是一个行业，格力是重资产，雷军的小米是轻资产，不再一个平面上比赛。
小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米十周年公开演讲中回应了与格力电器董事长兼总裁董明珠的赌约。雷军在演讲中表示，2013年我们被选为中国经济年度人物，编导在后台和我俩说，你们能不
昨日晚 8 点，小米集团董事长雷军在抖音开启了人生首场带货直播，数据显示，雷军在直播进行两小时后，支付金额破亿。其中带货的产品包括了，三款“超大杯”产品、Redmi 智能电视 Max98 寸、小米中性笔等。
昨日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。在今天的小米十周年演讲上，雷军亲口承诺，澎
8月6日消息，小米公司公布了小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军的“麻辣问答”第二期。
今日晚间，雷军发微博称：“世上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后依然热爱生活。”此句出自罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》 。资
【雷军被质疑是假程序员】 8 月 16 日，雷军开启抖音直播首秀。在直播间内，雷军被粉丝提问头发是如何保养的，他表示曾被质疑是假程序员，「别的程序员头发都掉光了」。雷军笑称，大家都要小心保护好头发，植发很贵，每个人头上都是一栋别墅，不要动不动「聪明绝顶」。
今日雷军在与网友就有关小米 MIX α 的问题展开沟通时表示，小米 MIX α 是预研项目，量产难度太大，已经放弃了。据雷军此前透露，小米 MIX α 早在 2 年前开始研发，前后投入了 1000 位工程师，总投入达到了 5 亿元人民币。
【TechWeb】7月26日消息，全国各地高考分数已经陆续放榜，各地考生进入填报志愿的人生关键时刻。小米集团董事长、武汉大学1987级计算机系校友雷军就录制了一段小视频，喊话学子报考武汉大学。雷军表示，武汉大学是中国最美丽的大学。自己在大一时候在图书馆偶然看到了“硅谷之火“，这本书点燃了自己心中的创业火种。他喊话道：”就是在武汉大学，我建立了自己的梦想。同学们，如果你相信梦想的力量，欢迎你们报考武汉大学！我在?
很多人都问小编，目前最强的电视盒子推荐哪一款？其实小编想说，好用的电视盒子牌子还是不少的，比如小米、天猫、泰捷等，不过像那些刚入行做电视盒子的品牌还是要斟酌下，像当贝超级电视盒子，去年下半年开始做电视盒子，不好好做产品，各种请水军在知乎、贴吧、头条等宣传自己，甚至恶意中伤诋毁对手，制造小米、天猫、创维、泰捷等品牌的负面。所以大家买电视盒子时，还是要擦亮眼睛，不要被假象欺骗，要买电视盒子还是买数码达
从烟台回武汉，一到机场就是大雨，我看了一眼天空说糟了，飞机可能要延误。晓露说不一定吧，结果果然延误，开始说八点飞，后来短信通知 8 点 50 飞，最后是 9 点 15 分登机，说 9 点 40 分飞，实际上是 10 点 20 分才飞， 12 点才到武汉。
文｜张 卫《八佰》不是我们常见的传统战争片：领导层运筹帷幄，决胜于千里之外，指挥千军万马，浩浩荡荡，摧枯拉朽，漫卷红旗战如酣，苍山如海，残..
2020 年 8 月22- 23 日，凤悦酒店及度假村斩获两大行业大奖，获得2019- 2020 中国旅游住宿业金光奖“中国最佳酒店资产运营商”奖项，并入选由中国..
对于潮湿，南方人已吐槽很久，为除湿折腾了很多方法。最有效解决还是用除湿机。可是会有人说，除湿机开着，开着没作用，这是怎么回事？这样效果的..
近期很多潮人博主都会在各个平台分享自己爱用的电动牙刷,让不少朋友包括小编都对电动牙刷提起了兴趣。于是在今年618的时候小编便趁着活动买了一只..
随着科技的不断进步,人们生活中的许多日常用品也开始了不断的升级,例如牙刷就升级成为了电动牙刷,吸引了不少的关注。对于用过电动牙刷的朋友而言,..
现如今电动牙刷渐渐的受到了不少人的关注，很多人都对电动牙刷表现出了浓厚的兴趣。不久前小编就在网上看到有朋友在提问“电动牙刷怎么样”，小编..
摘要：农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。农夫山泉于 8 月 25 日开始招股，暂定于 9 月 8 日正式在港交所主板挂牌上市..
封面:JINGdigital创始人Aaron Chang分享 2020 数字营销观点8 月 20 日，由加中商会(CanChamShanghai)、上海英国商会(British Chamber of Commerce..
小鹏汽车计划8月底上市，而它的独家代工厂ST海马却一直忙于撤掉退市警告的帽子。同一时刻，两家卖车的都想活得更体面些。8月21日，小鹏汽车向美国..
在业务出海方面，腾讯曾将希望都押在微信身上。由于水土不服、竞争激烈等原因，WeChat未成为海外的主流社交应用，但在华人群体中影响力巨大。..
基友让我分析一个站，看到域名，很“壕”，万恶的资本主义的气息迎面扑来..
逆势增长！ 2020 年上半年以来，时趣作为深度整合创造力和AI技术的品牌整合营销公司，凭借AI驱动营销服务的差异化优势，实现签约和营收持续增长。..
2020 年，华南时趣实现上半年业绩同比增长51%!连续第 3 年刷新非媒介业务破亿记录! 2020 年 7 月，更较于往年同期提前 3 个月刷新破亿!18 支项目负..
据亿邦动力网消息，拼多多旗下社区团购项目 “多多买菜”将于月底上线，并在武汉和南昌首批试点。..
2020 年，新冠疫情加速推动了企业数字化升级，随着市场消费习惯更趋于线上，广告主对营销效果需求更急迫，在这样的背景下，很多企业开始做营销的升..
上海人才服务行业协会2019年度上海人力资源服务业百强机构榜单近日发布为反映上海人力资源服务业整体状况和发展动态，树立行业标杆，促进行业更好..
对于英国来说，响应美国号召对华为发出封杀，还是一件很痛苦的事情的。据英国媒体报道称，由于禁止华为，这导致英国的应急服务网络（ESN）陷入危机..
8月24日消息，据国外媒体报道，在提交给法庭的声明中，微软表示，苹果打压“堡垒之夜”(Fortnite)开发商Epic Games，这将伤害整个游戏行业。微软苹..
为助力中小企业营销推广，西部数码于今日正式推出智能云站群系统。该系统是西部数码继智能建站—云建站之后，推出的智能推广系统，旨在帮助企业用..
熟悉特斯拉的朋友都知道，其车辆在硬件配置上都相同，只不过有些功能被软件锁定，无法使用。如果车主以后想使用的话，需要进行付费升级。不过，特..