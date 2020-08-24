雷军卸任珠海金山数码科技执行董事职位

“5G低延迟、高带宽、高并发的特点，将极大推动音视频沉浸式体验的提升。我们一直在互动互联、高清视频、人工智能等技术领域蓄力，以提升教育云上体验。”金山云CDN与视频云产品总负责人张斯聪在日前举办的5G+创新教育高峰论坛上这样讲到。 金山云CDN与视频云产品总负责人张斯聪 今年以来，疫情加速了在线教育的发展。与线下教育场景中的现场感和及时互动相比，线上教育的优质互动和“顺畅”沟通成为在线教育面临的重要挑战。如?