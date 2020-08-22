电影《八佰》上映以来总票房达4.71亿元

作者：支菲娜 近年来，《湄公河行动》《战狼2》《红海行动》等一大批主流类型片，以深刻的思想内涵、优秀的艺术品质，实现了票房与口碑的双丰收。 8 月 21 日，由华谊兄弟、北京七印象出品，腾讯影业联合出品的《八佰》正式上映，延续了近年来银幕上优秀主流商业大片的创作模式，无论在主题立意还是艺术、美学层面，都可圈可点，且有突破，堪称中国电影工业化的里程碑之作。 《八佰》主要聚焦于 1937 年淞沪会战末期的故事。 1937