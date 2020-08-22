电影《八佰》上映以来总票房达4.71亿元

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电影《八佰》上映以来总票房达4.71亿元

2020-08-22 15:19 · 稿源：站长之家

据猫眼数据，《八佰》今日票房再破 1 亿元，上映以来总票房达4. 7 亿元。据悉，《八佰》投资超5. 5 亿元，由管虎导演，黄志忠、张俊一、欧豪、姜武、张译、王千源等众多实力派演员主演。

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