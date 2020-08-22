电影《八佰》上映以来总票房达4.71亿元

据猫眼数据，《八佰》今日票房再破 1 亿元，上映以来总票房达4. 7 亿元。据悉，《八佰》投资超5. 5 亿元，由管虎导演，黄志忠、张俊一、欧豪、姜武、张译、王千源等众多实力派演员主演。
据猫眼数据，《八佰》今日票房再破 1 亿元，上映以来总票房达4. 7 亿元。据悉，《八佰》投资超5. 5 亿元，由管虎导演，黄志忠、张俊一、欧豪、姜武、张译、王千源等众多实力派演员主演。
从7月20日开始，停工178天的电影行业开始复工了，估算票房已经损失了300亿元。不过电影行业对恢复的速度很有信心，阿里影业总裁李捷认为很快就能恢复2/3的票房水平，国庆档全面复苏。7月25日，
8月21日据猫眼数据，中国电影市场时隔221天，在《八佰》正式上映首日，全国单日票房再度破亿(上一次是 1 月12日的1.21亿)。目前《八佰》以8500+万的单日票房成绩领跑，《哈利波特与魔法石》《1/ 2 的魔法》《魔发精灵2》等外片分列第二、三、四位。
根据猫眼票房数据统计，8月21日晚23点，全国电影票房实时大盘已经突破1.5亿元。这也是7月20日电影院复工以来，全国单日票房首度破亿元，而且几乎是8月20日8005.7万元的两倍之多。具体电影方
8月19日消息，票务平台显示，电影《八佰》点映票房已超过1亿元，成为影院复工后首部票房破亿的国产新片。据悉，该片于2020年8月21日在中国内地上映，于8月14日在全国多地开启第一轮提前点映，
盼望着盼望着，电影院终于回归了。 7 月 20 日，阔别 6 个多月的电影院重新开放，备受观众喜爱的《多力特的奇幻冒险》、《妙先生》、《动物特工局》等电影也已上线或即将上线。根据国家电影局通知， 7 月 20 日后各地影院开始有序恢复营业。为此，百度第一时间联合猫眼、爱奇艺票务、淘票票等多家综合票务平台，分别在百度各场景入口开放了售票功能，用户只需要在百度搜索“电影票”就可以找到爱奇艺票务、猫眼电影以及淘票票智能?
你去电影院看《八佰》了吗？疫情之后首部上映商业大片，21日首映累计票房破4亿，电影《八佰》看哭了无数人，数位电影人极力推荐，也圈了不少大佬的粉。今日，荣耀总裁赵明发微博力荐电影《八
作为疫情之后上映的首部国产大片，管虎最新作品《八佰》上映首日就交出一份出色答卷。昨晚，@电影八佰官微 公布首战捷报，创年度首映日累计全球票房纪录：累计票房突破3.66亿，累计观影人次近
8月3日消息，由导演管虎执导的战争题材影片《八佰》正式定档8月21日。据了解，《八佰》是由导演管虎执导，黄志忠、张俊一、欧豪、张承、王千源、姜武、张译、杜淳、陆思宇、张宥浩、魏晨、李晨
【华谊兄弟要求中小影院先交保底费】据媒体报道， 8 月 14 日，《八佰》进行了全国首轮点映，随后影院们收到了新的发行方案。其中包括：年票房在 1000 万元以上的影院，可以参与 8 月 14 日的点映， 8 月 17 日- 19 日，部分票房在 200 万以上的影院可参加点映。 21 日正式上映时，年票房在 200 万以上的影院，实行正常分账方式放映电影。
2020年北京国际电影节将在8月22日-8月29日举行，今年的北影节展映将会采用线上和线下相结合的方式，那么如何购买到本次北影节的展映电影票呢，以下我们来看下官方的介绍。
从7月20日电影行业正式复工算起已经过去一周了，这一周的表现如何？猫眼电影今天发布了《复工首周战报》，显示过去一周总票房达到了1.09亿元，其中“钢铁侠“罗伯特·唐尼主演的
作者：支菲娜 近年来，《湄公河行动》《战狼2》《红海行动》等一大批主流类型片，以深刻的思想内涵、优秀的艺术品质，实现了票房与口碑的双丰收。 8 月 21 日，由华谊兄弟、北京七印象出品，腾讯影业联合出品的《八佰》正式上映，延续了近年来银幕上优秀主流商业大片的创作模式，无论在主题立意还是艺术、美学层面，都可圈可点，且有突破，堪称中国电影工业化的里程碑之作。 《八佰》主要聚焦于 1937 年淞沪会战末期的故事。 1937
《哈利波特与魔法石》重映版在上周已经登陆国内的院线，在上个周末这部电影已经收购了超过1亿的票房成绩，并且还连续三天拿到了当天票房的冠军，可见影迷对这部电影的热情十分高。
不知不觉，影院复工已经接近半个月了。8月7日，据猫眼电影消息，由“钢铁侠”小罗伯特·唐尼主演的电影《多力特的奇幻冒险》内地累计票房突破1亿元，这也是影院复工后以来首部
7月30日消息，据媒体报道，六小龄童主演的新电影《财迷》上映票房仅14万。据悉，《财迷》是86版经典西游记组合六小龄童、马德华、汪粤、刘大刚师徒四人30多年来首次聚首荧屏拍摄的现代题材电影
8月3日消息，电影《八佰》片方通过其官方微博回应网传“数字版影片发行通知”相关内容，称该电影尚未下发任何发行通知。据悉，电影《八佰》原定2019年7月5日上映，但在2019年6月2
8月14日周五，《哈利波特与魔法石》的4K 3D修复版电影在内地影院正式上映，目前该片内地累计票房已破1亿元，创造了影院复工之后单日票房成绩纪录。
犯罪大师在8月11日最新的案件是——陈年的电影，玩家需要在纪伟、王民、林红梅、罗雯、吴俊宇中找出杀害曾致涵的凶手，一些小伙伴还不清楚凶手是谁，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
时隔六个月，电影院终于复工了，我们的快乐又回来了。根据电影专资办提供的数据，截至 7 月 26 日，全国超过 5000 家影院恢复营业，复工率超过了43%。复工首周，票房累计突破1. 08 亿元，基本恢复到了疫情前淡季的票房水平。
近日，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。至此，由于疫情暂停营业了半年之久的电影院，终于可以开启复工的脚步。消息一出，广大网友们按耐不住激动的心情，纷纷表示要去电影院看一场“久违的电影”。 同时，也有单身网友调侃道：“电影院终于复工了，想和对象一起看电影，请问大家有什么对象可以推荐吗?”玩笑的背后，是
知名分析师郭明錤近日发布报告称，苹果即将发布的iPhone12系列仅5G组件一项就可能让苹果单项成本增加125美元至135美元。苹果可能将通过升级电池技..
8月21日，知名电商主播李佳琦在微博上发文道歉，对于近日在上海参加一场线下活动，保安打扰到一位路人进行道歉，他表示当时走得比较匆忙，确实没有..
视频流媒体巨头Netflix最近发布了新片《娇娃们》的海报，网友吐槽海报上的女孩都是未成年，这样太过性感不合适，随后Netflix为此道歉。..
8月22日消息，业内人士Ross Young在推特爆料，华为Mate 40面板本月开始量产，屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为2340×1080。根据此前披露的信息，..
据国外媒体报道，目前的芯片制程工艺已提升到了5nm，芯片代工商台积电，在今年就已开始利用5nm工艺为苹果等厂商代工处理器。在晶圆代工的工艺提升..
据外媒最新报道， 根据特朗普行政命令的最新解释，苹果iPhone在中国的销量可能不会受到打击。据悉，特朗普政府正在悄悄告诉美国公司（包括苹果），..
在百度大脑开放日“乘风新基建，加速产业智能化升级”专场活动上，百度智能云全新发布乘风人脸通行考勤平台，为企业提供一站式通行考勤解决方案，..
华为运营商业务首席技术官保罗•斯坎兰 (Paul Scanlan) 接受采访的时候表示，5G是一个转型平台，它比4G、3G或2G都要便宜得多。主要原因是容量问题..
《帝国时代3:决定版》早在2月份就进入了测试状态，而现在官方已经开始预热，似乎暗示这游戏即将到来。由Geoff Keighley主持的开幕式之夜将在中欧时..
5G的发展比想象中要快。据央视报道，近日，三大运营商先后公布了2020年半年度业绩报告。报告显示，三家企业都实现了不同程度的收入增长，5G发展也..
据国内媒体报道，贵州一名潜水教练在开阳县南江大峡谷帮朋友搜索遗落的物品时，碰巧在水底捞出了一部装在防水袋里的手机，充电一看居然还能用。8月..
8月22日消息，据国外媒体报道，今年全球众多行业都受到了影响，市场需求下滑，进而也影响到了生产，但在居家办公及学习、5G、云计算等的推动下，半..
阿里巴巴发布的 2021 财年第一季度财报显示，阿里收入达1537. 51 亿元人民币，同比增长34%;归属于普通股股东的净利润为人民币475. 91 亿元，同比增..
几乎所有爆料都显示，苹果今年将发布四款新iPhone，包括5.4英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Max，6.1英寸iPhone 12 Pro和6.7英寸iPhone 12 Pro M..
和平精英职业联赛S2 赛季比赛，本周已进入决赛环节。比心陪练签约的 4 支和平精英战队AG、4AM、Tianba和AgFoxBlack全部顺利拿到决赛名额。经过 8 ..
蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发..
随着生活中的选择越来越多，人们在比较的时候，已经不只是单纯的考虑价格，更多的是考虑性价比了。蓝牙耳机也是如此，要买到一条物美价廉的，着实..
由姜潮、尤靖茹主演的古装轻喜剧已于上周四晚八点登陆腾讯视频，仅一周时间播放量就已突破七千万，这周热度不减，播放量更是突破了一个亿。姜潮在..
近几年蓝牙耳机真的是飞速发展，不管是技术还是工艺，都正在赶超外国品牌的蓝牙耳机。所以越来越多发烧友把目标转向国产蓝牙耳机，那么哪些品牌的..
在经历长达 15 个月、 6 次临时许可延期后，华为正面临“无芯可用”的局面。这只是过去一年多华为面对美国制裁禁令受影响的其中一面。..