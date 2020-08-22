广东：广州佛山盒马鲜生店全部恢复正常营业

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广东：广州佛山盒马鲜生店全部恢复正常营业

2020-08-22 13:38 · 稿源：站长之家

据媒体报道，深圳盒马鲜生超市员工检出核酸阳性事件后，省农贸市场一体化控工作专班第一时间组织对全省 36 家盒马鲜生门店以及关联的 12 家加工企业开展全面的排查，对相关从业人员产品和场所环境进行全覆盖的核酸检测。 到目前为止，除此前已通报的无症状感染者之外，其他检测结果均为阴性。目前广州佛山的盒马鲜生店全部恢复正常营业。

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