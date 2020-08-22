广东：广州佛山盒马鲜生店全部恢复正常营业

据媒体报道，深圳盒马鲜生超市员工检出核酸阳性事件后，省农贸市场一体化控工作专班第一时间组织对全省 36 家盒马鲜生门店以及关联的 12 家加工企业开展全面的排查，对相关从业人员产品和场所环境进行全覆盖的核酸检测。 到目前为止，除此前已通报的无症状感染者之外，其他检测结果均为阴性。目前广州佛山的盒马鲜生店全部恢复正常营业。
据媒体报道，深圳盒马鲜生超市员工检出核酸阳性事件后，省农贸市场一体化控工作专班第一时间组织对全省 36 家盒马鲜生门店以及关联的 12 家加工企业开展全面的排查，对相关从业人员产品和场所环境进行全覆盖的核酸检测。 到目前为止，除此前已通报的无症状感染者之外，其他检测结果均为阴性。目前广州佛山的盒马鲜生店全部恢复正常营业。
8月19日消息，8月14日，深圳通报的一名驻盒马鲜生水贝店的短期某品牌促销员，在陆丰被确诊感染新冠病毒，截至8月17日晚，包括深圳、武汉、广州、三亚、昆明在内的多地政府官方网站显示，对所在城市盒马鲜生门店的商品、从业人员、环境、大仓进行核酸检测，结果均为阴性。检测共涉及数万份样本，包括广东省9989份，深圳市8104份，武汉6180份，西安3578份，检测结果均呈阴性。据悉，深圳市检测力度最大，截至8月16日已采
8月9日，据媒体报道，日本国立感染症研究所一项最新研究发现了变异新冠病毒，这些变异的新冠病毒与欧洲新冠病毒相关基因序列不同，并且新增的确诊病例多数感染的是变异的新冠病毒。报道称，日
近日，来自约翰·霍普金斯医学院的一项最新研究表明，新冠病毒不仅会导致干咳和嗅觉丧失，还会导致听力下降。报道称，随着对新冠病毒的更深入研究，科学家发现了越来越多的并发症状，例
8月10日，据外媒报道，美国北卡罗来纳大学教堂山分校的一项新研究表明，肥胖人群将更易感染新冠病毒，并且新冠疫苗或将对该人群无效。报道称，目前全球已经有近2000万人在新冠疫情期间感染了新
日前，Facebook首次彻底删除了唐纳德·特朗普的一条帖子，原因是这位美国总统的言论违反了虚假COVID- 19 信息政策。
8月10日，据媒体报道，日本专家对此前发现变异新冠病毒进行了澄清，表示日本目前的流行新冠病毒毒株只是发生了少量碱基变异。此前有报道称，日本国立感染症研究所最新研究发现，6月以来在日本
早前很多人都期待夏天天热之后，新冠病毒就像非典那样消失，不过夏天确实到了，新冠病毒在海外反而更严重了。与此同时，蚊子是否传播病毒也让很多人担忧夏天安全，好消息是科学研究已经证实了不
近日，有媒体报道，马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆声称新冠病毒D614G变异毒株的传播速度可能比一般毒株快10倍。一时激起千层量，广大网友纷纷表示：“本来传播已经很快了，再变异
世界卫生组织日前表示，多国发现新冠病毒变异毒株。此消息引发网友热议，新冠病毒的变异意味着什么？会不会传播力增强？会不会导致此前研发的疫苗失效？据国内媒体报道，张文宏医生日前在接受
根据昨日深圳市疫情防控指挥部办公室的通报，8月11日深圳市龙岗区对进口冷链食品排查检测，8月12日经广东省、深圳市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的冻鸡翅（注册号：SIF601；批号：772005152
COVID-19疫情在全球还没有停止的迹象，已经感染2100多万人，美国就有548多万。对于这次的疫情，不仅微软创始人比尔·盖茨焦虑，微软官方也制作了大量网页追踪疫情，现在疫苗数据也有了。
7月29日，据媒体报道，世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）在28日日内瓦举行的在线记者会上表示，新冠病毒的传播并不存在季节性趋势，新冠疫情呈现的将是“一大波
在新冠病毒疫苗研发上，中国及美国走在了世界前列，其中美国公司Moderna研发的mRNA疫苗今天开始进入临床III期验证，进展是海外疫苗中比较快的。现在价格曝光了，官方希望每疗程在50-60美元，这个
近日，多地曝出在进口冷冻食品或包装上新冠病毒检测呈阳性，其中，至少5地检出的阳性样品，均是来自从厄瓜多尔的南美白虾集装箱内壁和外包装；其余地区检出的阳性产品包括自巴西进口的冻鸡翅等。
众所周知，狗的鼻子十分灵敏，甚至有科学家将它们用于检测癌症、疟疾和爆炸装置等各种用途。随着新冠疫情的蔓延，有科学家正在训练嗅探犬来识别新冠病毒，并希望成为一种有效的检测手段。7月2
维克森林大学再生医学研究所的主任安东尼·阿塔拉(Anthony Atala)和他的团队正在使用3-D打印机制造人体器官的微型复制品，包括微型肺和结肠，这些器官特别容易受到新冠病毒的影响。
近日深圳盒马一家门店的员工感染新冠成为关注焦点，而深圳、武汉、广州、三亚、昆明等多地宣布对当地盒马商品展开核酸检测，截止 8 月 18 日通报结果：全部阴性！
今日，针对广东省卫健委通报的盒马鲜生超市酸奶销售员被确诊为新冠肺炎的报道，盒马方面回应称，深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。消费者和员工的健康和安全是第一位。
DoNews 8月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对盒马深圳一门店三名员工被核酸检测为阳性一事，盒马在官方微博发布回应表示，对大家感到抱歉，今天起将暂停深圳21家盒马门店营业。盒马表示，会为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测结果，一切以政府通报为准。最后，盒马写到，”感谢大家的理解、配合和信任，对此带来的不便，我们深感不安和抱歉。面对这场全社会的持续挑战，我们必当防微杜渐，全力以赴！"
就深圳卫健委14日通告盒马深圳水贝店某员工感染新冠病毒一事，今日早间，盒马官微回应称，今起暂停深圳21家盒马门店营业，对此带来的不便，我们深感不安和抱歉。盒马官方表示，消费者和员工的
知名分析师郭明錤近日发布报告称，苹果即将发布的iPhone12系列仅5G组件一项就可能让苹果单项成本增加125美元至135美元。苹果可能将通过升级电池技..
8月21日，知名电商主播李佳琦在微博上发文道歉，对于近日在上海参加一场线下活动，保安打扰到一位路人进行道歉，他表示当时走得比较匆忙，确实没有..
视频流媒体巨头Netflix最近发布了新片《娇娃们》的海报，网友吐槽海报上的女孩都是未成年，这样太过性感不合适，随后Netflix为此道歉。..
8月22日消息，业内人士Ross Young在推特爆料，华为Mate 40面板本月开始量产，屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为2340×1080。根据此前披露的信息，..
据国外媒体报道，目前的芯片制程工艺已提升到了5nm，芯片代工商台积电，在今年就已开始利用5nm工艺为苹果等厂商代工处理器。在晶圆代工的工艺提升..
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8月22日消息，据国外媒体报道，今年全球众多行业都受到了影响，市场需求下滑，进而也影响到了生产，但在居家办公及学习、5G、云计算等的推动下，半..
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几乎所有爆料都显示，苹果今年将发布四款新iPhone，包括5.4英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Max，6.1英寸iPhone 12 Pro和6.7英寸iPhone 12 Pro M..
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蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发..
随着生活中的选择越来越多，人们在比较的时候，已经不只是单纯的考虑价格，更多的是考虑性价比了。蓝牙耳机也是如此，要买到一条物美价廉的，着实..
由姜潮、尤靖茹主演的古装轻喜剧已于上周四晚八点登陆腾讯视频，仅一周时间播放量就已突破七千万，这周热度不减，播放量更是突破了一个亿。姜潮在..
近几年蓝牙耳机真的是飞速发展，不管是技术还是工艺，都正在赶超外国品牌的蓝牙耳机。所以越来越多发烧友把目标转向国产蓝牙耳机，那么哪些品牌的..
在经历长达 15 个月、 6 次临时许可延期后，华为正面临“无芯可用”的局面。这只是过去一年多华为面对美国制裁禁令受影响的其中一面。..