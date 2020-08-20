阿里巴巴第一季度财报：营收1537.5亿元 同比增长34%

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阿里巴巴第一季度财报：营收1537.5亿元 同比增长34%

2020-08-20 20:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息：今日，阿里巴巴发布了截至 2020 年 6 月 30 日的 2021 财年第一季度财报，财报显示， 2021 财年第一季度阿里营收为人民币1537. 51 亿元(约合217. 62 亿美元)，同比增长34%。净利润为人民币464. 37 亿元(约合65. 73 亿美元)。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币394. 74 亿元(约合55. 87 亿美元)，同比增长28%。

其中，阿里 2021 财年第一季度来自于中国商业零售业务的营收为人民币1013. 21 亿元(约合143. 41 亿美元)，较上年同期的人民币756. 01 亿元增长34%。来自于中国商业批发业务的营收为人民币34. 84 亿元(约合4. 93 亿美元)，较上年同期的人民币29. 92 亿元增长16%。来自菜鸟物流服务的营收为人民币77. 13 亿元(约合10. 92 亿美元)，同比增长54%。来自本地消费者服务的营收为人民币71. 01 亿元(约合10. 05 亿美元)，同比增长15%。

同时，中国零售市场年度活跃用户数量为7. 42 亿，与截至 2020 年 3 月 31 日的年度活跃用户数量相比增加 1600 万。中国零售市场移动MAU(月活跃用户)在 2020 年 6 月份达到8. 74 亿，比 2020 年 3 月增长了 2800 万。截至 2020 年 6 月 30 日，阿里巴巴拥有120， 535 名员工，而截至 2020 年 3 月 31 日为117， 600 名。

此外，财报还显示，2020 年 1-3 月阿里从蚂蚁集团获得投资收益约 30.34 亿元人民币。按阿里持有蚂蚁 33% 的股份比例推算，今年第一季度，蚂蚁集团盈利约为 92 亿元人民币，同比大增 567%。

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