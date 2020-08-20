拼多多创始人黄峥退出拼多多（上海）网络科技有限公司董事

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拼多多创始人黄峥退出拼多多（上海）网络科技有限公司董事

2020-08-20 10:26 · 稿源：站长之家

据天眼查APP显示，近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。此外，陆娟君退出监事行列，新增王坚为监事。

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