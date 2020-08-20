拼多多创始人黄峥退出拼多多（上海）网络科技有限公司董事

据天眼查APP显示，近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。此外，陆娟君退出监事行列，新增王坚为监事。
据天眼查APP显示，近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。此外，陆娟君退出监事行列，新增王坚为监事。
【拼多多回应黄峥退出董事】据公开信息显示，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司近日发生多项人事变更，黄峥退出董事席位。此前，黄峥已卸任公司CEO，由公司原CTO陈磊接任CEO一职，黄峥继续担任董事长。
7月1日，拼多多创始人黄峥通过致全员信的方式宣布，正式卸任拼多多CEO，由公司原CTO陈磊接任，但他将继续担任董事长一职。此外，黄峥控制的拼多多股份比例也从2020年4月的43.3%降至最新的29.4%。
虽说退出了董事席位，但拼多多还是黄峥说了算。据公开信息显示，近日拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司发生多项人事变更，黄峥退出董事席位。据报道，拼多多回应称：“此次变更为V
据企查查显示，近日，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司发生多项人事变更，孙沁退出法定代表人、董事长兼总经理职务，由朱健翀接任法定代表人、执行董事兼总经理。董事陈磊、黄峥，监事陆娟君退出，新增王坚为监事。
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
拼多多母婴负责人陆元表示，将追加5亿持续补贴母婴商品。拼多多母婴消费数据显示，最近一年，平台购买母婴用品的90后人数增长迅速，在所有年龄段中位列第一。拼多多介绍，在“百亿补贴节”上，广东、浙江、江苏三省成为母婴用品消费金额最高的地区。陆元表示，基于拼多多平台90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。（完）
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
近日拼多多团购特斯拉Model3电动汽车但遭到特斯拉拒绝提车一事成为热议话题，但在8月18日晚上，传出武汉被拒绝提车车主顺利提车，特斯拉方面则称是假消息，这究竟是怎么回事呢。
特斯拉硬刚拼多多，成为这两天打破次元壁的热点。基本事实其实很简单：宜买车在拼多多发起万人团购特斯拉Model3 活动，从中抽取 5 位用户，每人补贴 2 万元。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为“33-酒”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。值得注意的是，除上海寻梦信息技术有限公司外，还有多家公司此前也申请过多个“拼夕夕”的相关商标。
8 月 16 日下午，上海的秦先生已成功提车，并为车辆办理了保险，成为通过拼多多补贴购买特斯拉并顺利提车的车主。秦先生表示一切正常，没有受到特斯拉的为难。
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
当我们在做SEO的时候，对于企业网站而言，总是会遇到这样的事情，网站权重看着不错，也有上百个关键词，可对于一些运营者来讲，总是不满足，每天都..
近几年，国人对咖啡的兴趣与日俱增，咖啡已经成为人们日常生活中最普遍的饮品之一，与此同时人们对于咖啡的口感、品质也提出更高的要求，认为咖啡..
2020 年，“出圈”一词从追星粉圈扩展到营销圈，成为新媒体时代的品牌关键词。如果盘点优秀的“出圈营销”案例，专业口腔护理品牌usmile必须拥有姓..
8 月 12 日- 8 月 17 日，以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的 2020 西普会在海南博鳌举行。期间，仲景宛西制药股份有限公..
8月20日消息，索尼公司日前发布用于物联网和可穿戴设备的高精度全球导航卫星系统（GNSS）接收器芯片，这款新型接收器芯片在双频定位操作中的功耗低..
江寓租房负重前行，退还押金不辜负江寓客的信任， 2020 年 4 月，随着武汉渐升烟火气，武汉人的热情又回来了，企业复工、学校复学已经成为武汉市民..
火币早报会在每天上午准时为您带来最新的行情信息，以及行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解隔夜市场中的最新动态，更好的把握行情。行情分析..
8 月 19 日上午 10 点，realme 真我官宣，将于 9 月 1 日发布 realme X7 系列，搭载 120Hz AMOLED 柔性屏，定位轻薄闪充旗舰，该系列或有 X7 和 X..
悬而未决的抖音电商闭环，真的来了。“最快时间就在 8 月底。”有知情人士透露，抖音电商闭环在一系列“快进”之后，终于全面“定档”。..
6年前，猿辅导在线教育旗下小猿搜题抱着“帮助所有学生自主学习”的小小信念，组建了几个人的小团队，6年后，小猿搜题迎来了3亿用户，也迎来了第6..
CF在8月开启了勇往直前的活动，这个活动可以获得非常多好的奖励，例如王者之力等等皮肤和周边，一些小伙伴还不清楚勇往直前活动的地址在哪，下面就..
众所周知，海尔中央空调书写了一部中国磁悬浮离心机的发展史，潜心致力于打造的世界级中国空气方案。目前，海尔在磁悬浮离心机的实力与服务品质已..
一个不留神，就到8月了！可能各位仙女也注意到了，商场里挂起了很多的SALE广告，像春夏款的T恤、裙子、裤子等，甚至还有不少冬装都在做活动，这里..
经过半个世纪的蓬勃发展，LCD液晶显示技术早已取代CRT显像管成像技术，成为市场上最为主流的显示输出方式。在室内显示的场合，LCD液晶显示优势显著..
随着多地疫情防控逐步进入稳定阶段，刚性出行需求也在逐步恢复正常，为刺激文旅消费，近日，旅途易购携手同程旅行，整合双方线上线下优质资源，通..
浪漫七夕将至，天猫小黑盒再度携手大牌首发宠粉新品。2020 年 8 月 14 日，全球领先的美肌领导品牌OLAY正式在天猫小黑盒重磅首发新品——OLAY流光..
在《堡垒之夜》被苹果App Store下架之后，有eBay卖家从中嗅到了商机，那就是将已经预装了该款游戏的iPhone/iPad高价出售给迫切想玩《堡垒之夜》的..
近年来，国家和地方频频出台各种政策，促进智慧消防、智慧工厂、医院等领域的信息化、智能化建设，提升管理水平。室内地图作为信息化、智能化应用..
8月20日消息，百度发布“光明行动”反诈骗计划实施一周年行动报告，公布在打击网络诈骗、净化网络生态方面的行动与成果。报告显示，一年以来，百度..
据官方消息，FAMEEX于 2020 年 8 月 19 日上线新币种XLM;平台于 2020 年 8 月 19 日 16 点开放XLM充值， 18 点开放提现业务;同时，于 8 月 19 日 ..