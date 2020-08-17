腾讯收购法国游戏公司Voodoo少数股权

BI工具这个词汇近几年来频繁出现，相信大家对BI工具的含义并不陌生。但许多企业在寻找商业智能解决方案（BI）时，对实际的需求和目的并不是很明确，因此对BI工具的选型可能会出现偏差，今天小编给大家介绍一下在选择智能解决方案时应该注意的问题。我们先从最基础的开始了解，首先什么是数据可视化？数据可视化是通过将数据转换成可视化的展示来帮助人们更直观地理解趋势、变化、业务洞察等的过程。表现形式有很多种，比如饼图、柱