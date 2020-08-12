百度研究院架构升级，新增生物计算和安全实验室

近日，AI实力强劲的百度输入法又向业内投下一颗“重磅炸弹”——业界首发“离线中英自由说”功能。这项基于中英文SMLTA模型的创新功能，让用户在弱网甚至无网络环境中，依然可以顺畅地进行中英文语音混输，且识别准确率和有网络时一样优秀， 准确率超过98%。百度输入法在此前推出的“在线中英自由说”功能基础上，借助AI技术赋能对语音输入进行了又一次重大升级，大幅提升了用户交互效率，全感官输入2. 0 再迎重磅升级。(百度输入?