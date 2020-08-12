百度研究院架构升级，新增生物计算和安全实验室

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百度研究院架构升级，新增生物计算和安全实验室

2020-08-12 19:50 · 稿源：站长之家

近日，百度研究院宣布架构新升级，新增两大实验室——生物计算实验室和安全实验室，进一步拓展AI前瞻性研究范围。升级之后，百度研究院设有认知计算实验室、硅谷人工智能实验室、深度学习实验室、大数据实验室、商业智能实验室、量子计算研究所、机器人与自动驾驶实验室和安全实验室，生物计算实验室，共计九大实验研究室。

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