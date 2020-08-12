百度研究院架构升级，新增生物计算和安全实验室

近日，百度研究院宣布架构新升级，新增两大实验室——生物计算实验室和安全实验室，进一步拓展AI前瞻性研究范围。升级之后，百度研究院设有认知计算实验室、硅谷人工智能实验室、深度学习实验室、大数据实验室、商业智能实验室、量子计算研究所、机器人与自动驾驶实验室和安全实验室，生物计算实验室，共计九大实验研究室。
近日，百度研究院宣布架构新升级，新增两大实验室——生物计算实验室和安全实验室，进一步拓展AI前瞻性研究范围。升级之后，百度研究院设有认知计算实验室、硅谷人工智能实验室、深度学习实验室、大数据实验室、商业智能实验室、量子计算研究所、机器人与自动驾驶实验室和安全实验室，生物计算实验室，共计九大实验研究室。
最近有人问我，搜索某个关键词看到有新闻排在那，他发的新闻怎么不在呢，今天就来分享一下。其实，这里还涉及到新闻发稿这行。
近日，有媒体报道称百度正在筹划内部多个业务拆分，并可能独立上市，包括百度网盘或分拆上市。对此，百度方面回应称：不予置评。
据第一财经报道，针对“百度网盘分拆上市”的报道，百度方面回复称：不予置评。
通用搜索业务重新得到了巨头的重视，但已经回不到从前。同时，作为搜索引擎的百度并没有衰落，而是体现出触底回升的迹象。
7 月 27 日，搜狗公司宣布其董事会收到来自腾讯控股有限公司的一封信，其中包含一项初步的非约束性(可撤回)建议，表示腾讯将会收购所有流通在外的普通股，包括代表美国存托股份的普通股，交易价格为 9 美元。
《印度时报》 8 月 4 日报道，印度政府宣布，百度和微博将在印度被禁止使用。据印度政府的一位消息人士告诉《印度时报》，印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
2020，科创板IPO成了新的焦点。前有金山办公，后有中芯国际，最近又有巨头京东数科、蚂蚁金服，不可谓阵容不豪华，而如今这个上市名单或许还能再添一位：百度网盘。
如果你有细心去阅读百度站长资源平台的相关消息，你就会发现，在今天官方平台推送了一个消息：百度移动专区正式下线，相关的基础性权益完全转移到百度智能小程序开发者平台和平台的相关栏目。
7月29日消息，有消息称百度网盘将分拆上市，并称如果选择在科创板上市，按照30倍市销率，百度网盘估值可达300～400亿元。对此百度网盘将分拆上市的消息，百度方面已对媒体回复称：不予置评。资料显示，百度网盘（原 百度云）是百度在2012年就推出的一项云存储服务。2016年10月11日，百度云改名为百度网盘，专注发展个人存储、备份功能。目前百度网盘覆盖主流PC和手机操作系统 ，包含Web版、 Windows版、 Mac版、 Andro
网盘在百度的位置，有点类似阿里旗下钉钉，当然这是个类比。即都属于当年创立出发点是从个体用户切入，最后因为广泛的用户基础，以及与B端业务极好的耦合型，最后成为B端、C端的连接桥梁，而具有独特价值的一类。
百度与中国建材集团签署战略合作协议，将在智慧物流，数字矿山，智慧工厂，工业无人驾驶、数据中心新基建、企业 AI 大脑等多个领域开展深入合作。合作第一期已签署合同金额2700万元。整个战略合作价值将超过百亿元。双方响应国家”新基建”号召，共同加速中国企业向数字化、智能化转型，助推“中国制造”迈向“中国智造”。
做新媒体的，有时候需要调查公司，老板，股东，商标，版权，纠纷等信息。但是国家企业信用信息公示系统用的实在很糟心，比如查询总是需要验证，查不到法人电话，商标名称，股权结构等。
百度地图可以说是百度旗下少有的一致好评的工具，绝对出行必备(高德党莫怒)，不知不觉也已经走过了15年。今天，百度发布了全新的安卓端百度地图v15.0.0版本，重点对首页出行规划进行了改版，突
近日，证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》，原则中同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作。北京金融局表示，下一步将会同相关部门，指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。此前，2017年11月，北京股权交易中心联合深交所及其他家区域性股权市场运营机构共同推出了区域性股权市场中介机构征信链，是行业内第一个正式?
路透社 8 月 5 日消息，知情人士当天告诉路透社，印度政府已禁用更多中国应用程序，包括小米浏览器Pro和百度搜索。
日前，有消息称百度或将拆分百度网盘业务。这款产品上线于 2012 年 2 月，凭借100G的超大容量、界面清爽干净、用户体验好等特性，在同类产品中突出重围，成为了最受国内用户欢迎的网盘产品。
昨日，中国第一辆火星车全球征名活动正式启动。据悉，百度App成为全球独家征名平台，用户只需要在百度App搜索火星车征名等关键词即可进入征名页面。
昨天中国首次火星探测任务“天问一号”成功发射。今天，中国第一辆火星车全球征名活动正式启动，百度App是火星车全球独家征名平台。这台火星车名字叫什么，由你来定！中国首次火星探测任务“天问一号”，任务目标是通过一次发射，实现火星环绕、着陆和巡视探测。23日天问一号探测器由长征五号运载火箭成功送入预定轨道，接下来，探测器将飞行约7个月最终达到火星。在实施软着陆后，火星车计划在火星表面?
近日，AI实力强劲的百度输入法又向业内投下一颗“重磅炸弹”——业界首发“离线中英自由说”功能。这项基于中英文SMLTA模型的创新功能，让用户在弱网甚至无网络环境中，依然可以顺畅地进行中英文语音混输，且识别准确率和有网络时一样优秀， 准确率超过98%。百度输入法在此前推出的“在线中英自由说”功能基础上，借助AI技术赋能对语音输入进行了又一次重大升级，大幅提升了用户交互效率，全感官输入2. 0 再迎重磅升级。(百度输入?
腾讯控股今日发布2020年第二季度及上半年未经审计财务报告，报告显示，腾讯第二季度营收1148.83亿元，同比增长29%；期内公司权益持有人应占盈利为..
Intel处理器产品线众多，调整也是经常的事儿，但是直接砍掉一个延续多年的产品线，确实不多见。据外媒报道，Intel Y系列超低功耗处理器已经进入EO..
腾讯公司今天下午发布了2020年Q2季度财报，当季营收1148.83亿，同比增长29%，净利润达到301.53亿，同比增长28%。具体来说，腾讯的增值业务贡献了6..
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【波音7月没有任何新订单】据彭博消息， 8 月 11 日周二，美国最大的出口制造商之一波音公司发布了 2020 年 7 月的商用飞机订单与交付数据。..
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在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期..
2020年8月13日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是动物类，“漂亮的金鱼，是由什么鱼演变而来的?”这个算是比较难回答的，很容易就..
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比..
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8 月 12 日，CNMO发现realme有两款新机入网了工信部，型号名分别是RMX2200 和RMX2176。由于这两款新机已经入网，我们得以知道这两款新机的外观和配..