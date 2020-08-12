中国联通2020年上半年总收入1504.0亿元，同比增长3.8％

中国联通今天公布了 2020 年上半年业绩报告，总收入1504. 0 亿元，同比增长3.8%，归属于上市公司股东的净利润33. 44 亿元，同比增长10.9%。截至目前，公司可用5G基站累计达到约 21 万站，其中公司自建超过 10 万站，在超过 50 个重点城市实现连续覆盖，并在部分省成功实现2.1GHz频段软件升级4G基站为5G基站。
中国联通今天公布了 2020 年上半年业绩报告，总收入1504. 0 亿元，同比增长3.8%，归属于上市公司股东的净利润33. 44 亿元，同比增长10.9%。截至目前，公司可用5G基站累计达到约 21 万站，其中公司自建超过 10 万站，在超过 50 个重点城市实现连续覆盖，并在部分省成功实现2.1GHz频段软件升级4G基站为5G基站。
携号转网服务已经在去年底正式施行，不少人都换了运营商，转网之后也有人发现自己的运营商归属信息并不准确，还是之前的运营商。对于这个问题，中国联通今天做了解释，这是因为第三方数据所致，
今日，针对用户“携号转网后对方来电显示原运营商”的问题，中国联通回应称，办理携号转网后，打电话对方手机仍可能显示原运营商。其实，携转用户归属运营商显示功能一直是由手机内嵌软件或第三方APP提供，并非运营商提供。该问题是因归属地显示软件提供方未能及时同步用户携号转网数据造成的，目前还没有找到能够完全解决这一问题的适合办法，但显示问题并不会影响号码的使用。
近日，中国联通正式启动“星享计划”，推出集服务、权益、活动于一体的十大服务承诺，并将原有面向五星客户的尊享服务进行升级，并首次扩展至四星用户。当前，热线极速响应、专家(V
中国的5G已经发牌一年多了，正在大力建设5G网络，目前已经建成40万5G基站，正在以每周1.5万个的速度建设中。此外，5G格局也变了，联通、电信会共享共建5G网络，而工信部也支持两家合建200M大带宽
继中国移动、中国电信后，现在中国联通也公布了6月份运营数据，跟之前做法相同的是，他们依然拒绝公布5G用户数量。数据显示，中国联通移动出账用户5月净增78.3万户，累计达到3.095亿户；固网宽
7月20日消息，中国联通公布2020年6月份的运营数据。数据显示，2020年6月，移动出账用户净增数78.3万户，移动出账用户累计数约3.1亿户，期中，4G用户净增数250.3万户，4G用户累计达数约2.61亿户。固网宽带用户净增数33.5万户，本地电话用户净减62.5万户。在固网业务方面，中国联通固网宽带用户6月净增33.5万户，累计达8587.8万户，固网宽带用户本年累计净增240.0万户；本地电话用户本月净减62.5万户，累计达5211.9万户?
继中国移动、中国电信后，现在中国联通也公布了2020年 6 月份运营数据，跟之前做法相同的是，他们依然拒绝公布5G用户数量。
中国联通在上交所公布其2020年中期业绩报告。报告显示，2020年上半年，中国联通公司营业收入为1503.97亿元，同比增长3.8%；净利润33.44亿元，同比增长10.9%。基本每股收益0.108元。公告称，中国联通坚持重点聚焦、开放合作，成功落实5G网络共建共享，实现资源节约、合作共赢。上半年，中国联通开支继续得到有效控制为258亿元。自由现金流保持强劲，达到220亿元，财务实力持续增强，财务状况更加稳健。截?
中国每周新增1.5 万5G基站。据媒体报道，中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库 23 日在国新办发布会表示，目前中国5G用户数已达 6600 万，每周新增1. 5 万5G基站。
CPE，英文全称为Customer Premise Equipment——客户前置终端设备。5G CPE提供移动运营商5G通信网和用户端Wi-Fi局域网之间的对接服务。直观来说，如果原来您家里的传统路由器是把有线宽带网络转成供笔记本、手机等使用的 Wi-Fi 网络，那么CPE还可以做的，是将 4G、5G无线蜂窝网络做了一次延伸和转换，然后以 Wi-Fi 网络的形式提供给手机、笔记本等各类终端上网。联通自主定制5G CPE来了中国联通5G CPE VN007 是中国联通上市销售的?
在今日的国新办发布会上，工信部副部长辛国斌，部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍 2020 年上半年工业通信业发展情况。中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，目前我国5G用户数已达 6600 万，每周5G基站新增1.5万站。
今日，中国移动副总经理赵大春表示，今年以来，中国移动已经建成5G基站超 14 万个，在全国超 50 个城市提供5G商用服务，发展5G套餐用户超过 7000 万。
8月6日消息，在今日举行的华为5“机”峰会上，华为无线网络产品线总裁杨超斌表示，截至今年7月，全球已有92个5G商用网络部署，今年6月，中国运营商已建成40万5G基站，5G用户也破亿。杨超斌预计，今年底中国运营商将建成80万个5G基站，5G用户数将超2亿。工信部信息通信发展司司长闻库曾表示，我国平均每周新开通基站数超过1.5万个，截至6月底，我国已有197款5G终端拿到了入网许可，真正连接到网的5G终端达6600万部。
8月6日消息，据国外媒体报道，华为的一名高管表示，到今年年底，中国的5G基站数量将增加一倍，达到80万个，同时5G用户数量也将增加一倍，达到2亿。截至今年6月底，中国运营商已建成40万个5G基站，5G用户数也超过了1亿。7月底的时候，华为轮值董事长郭平曾预计，到今年年底，全球5G基站数量将超过150万个。近期的数据显示，截至今年6月，已有81家电信运营商推出商用5G网络，覆盖9000万5G用户，且已部署70万个5G基站。华
2020年7月23日，中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库在国新办发布会表示中国每周新增1.5万5G基站，5G用户数已达6600万，中国5G基站建设已进入攻坚阶段。
8月6日上午，华为5“机”峰会举办，会上华为无线网络产品线总裁杨超斌表示，截止今年7月，全球已有92个5G商用网络部署，而中国拥有最充足的5G频谱，最多的物理站点，必将建成全球最好的5G网络。
近日，由广东联通发起的#寻找5G冲浪少年#抖音挑战赛正式圆满收官。活动期间，该挑战赛受到广大“抖友”的热烈追捧，在抖音平台上掀起了一波又一波的挑战热潮，截止当前，该抖音挑战赛观看人数超1. 1 亿次，原创视频参与超过 3500 支，其中原创视频中观看人数最高的高达102. 4 万次。 (#寻找5G冲浪少年#抖音挑战赛) 作为一次成功出圈的品牌创意推广，此次广东联通“寻找5G冲浪少年”挑战赛活动成功打破了传统品牌宣传模板，改变长?
8月10日消息，据河北省通信管理局官网消息，截至7月底，河北省累计建成5G基站13925座，其中今年新建成12045座，已完成全年建设任务的80.3%在互联网普及率方面，根据工信部统计显示，截至目前，全省固定宽带家庭用户、移动宽带用户分别达到2218.6万户和7370.1万户，固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率分别达到101.5%和97.1%，提前超额完成了国家、省确定的到2020年底达到70%和85%的目标。此外，在网络扩容升级方面
8月5日，据媒体报道，中国市场的5G智能手机价格下跌速度比最初估计的要快的多，而这也进一步拉低了全球手机的价格。报道称，根据上游手机产业链的消息，由于5G芯片供应商之间的激烈竞争，导致
7月20日消息，中国移动更新了其2020年6月的运营数据。数据显示，中国移动6月净增5G套餐客户数1459万户。截至2020年6月末，5G套餐客户数累计达7019.9万户。目前，中国移动4G客户数达到7.59718亿户，6月净增218.4万户。有线宽带方面，中国移动有线客户总数达到1.97116亿户，当月净增客户数192.1万户。
腾讯控股今日发布2020年第二季度及上半年未经审计财务报告，报告显示，腾讯第二季度营收1148.83亿元，同比增长29%；期内公司权益持有人应占盈利为..
Intel处理器产品线众多，调整也是经常的事儿，但是直接砍掉一个延续多年的产品线，确实不多见。据外媒报道，Intel Y系列超低功耗处理器已经进入EO..
腾讯公司今天下午发布了2020年Q2季度财报，当季营收1148.83亿，同比增长29%，净利润达到301.53亿，同比增长28%。具体来说，腾讯的增值业务贡献了6..
阿里巴巴旗下大数据营销平台阿里妈妈最近又有新动向。8月12日，阿里妈妈在杭州开展“阿里妈妈M峰会”，重新定义数字时代的品牌广告，联合大淘系打..
iPad Air4 传闻似乎正如火如荼地进行着，据一位爆料人透露，苹果可能也在为即将到来的平板电脑准备Magic Keyboard配件。目前，只有 11 英寸和12. ..
“2020Leader闪耀系列新品上市时尚综艺秀”在上海艺仓美术馆举办，现场发布了行业首套流星银外观家电——Leader闪耀系列。作为行业内的年轻品牌，..
有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该..
2020年下半年了，全球的5G网络都在高速发展中，中国是全球规模最大的，全年预计建成80万5G基站，发展2亿用户。就在5G发展的同时，6G网络技术也提上..
【波音7月没有任何新订单】据彭博消息， 8 月 11 日周二，美国最大的出口制造商之一波音公司发布了 2020 年 7 月的商用飞机订单与交付数据。..
苹果本周重新推出了Apple Music网络播放器的“beta版”，并进行了一些调整，使该服务与相应的应用版本保持一致，这些应用版本将作为iOS14 和macOS..
8月13日，Epic正式开启了遗迹灰烬重生的免费领取活动，这款游戏在之前得到了大量玩家的喜爱，没想到epic喜加一会送遗迹灰烬重生，所以今天就来为大..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。..
在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期..
2020年8月13日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是动物类，“漂亮的金鱼，是由什么鱼演变而来的?”这个算是比较难回答的，很容易就..
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比..
DoNews 8月12日消息（记者 丁凡）今日，微软宣布微软Surface Duo将会在9月10日发售。据悉，Surface Duo是一款双屏手机，搭载骁龙855，预装Android..
继 7 月推出灰色玛瑙(Gray Onyx)和蓝色大理石(Blue Marble)配色之后，一加又证实了尘灰色(Gray Ash)版本的 OnePlus Nord 将于 10 月份与大家见面。..
小米10至尊纪念版和Redmi K30 至尊纪念版两款手机在小米十周年主题演讲上如期而至。作为小米 10 周年献礼之作，两款产品诚意满满。其中小米 10 至..
8 月 12 日，CNMO发现realme有两款新机入网了工信部，型号名分别是RMX2200 和RMX2176。由于这两款新机已经入网，我们得以知道这两款新机的外观和配..