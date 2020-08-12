中国联通2020年上半年总收入1504.0亿元，同比增长3.8％

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中国联通2020年上半年总收入1504.0亿元，同比增长3.8％

2020-08-12 20:40 · 稿源：站长之家

中国联通今天公布了 2020 年上半年业绩报告，总收入1504. 0 亿元，同比增长3.8%，归属于上市公司股东的净利润33. 44 亿元，同比增长10.9%。截至目前，公司可用5G基站累计达到约 21 万站，其中公司自建超过 10 万站，在超过 50 个重点城市实现连续覆盖，并在部分省成功实现2.1GHz频段软件升级4G基站为5G基站。

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