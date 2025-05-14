腾讯季度营收1800亿元 同比增长13%

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:今日，腾讯公布了截至3月31日的2025年第一季度财报。财报数据显示，腾讯在该季度取得了较为亮眼的业绩，营收与利润均实现同比增长。

从营收方面来看，本季度腾讯营收达到1800亿元，较去年同期增长13%。在利润表现上，权益持有人应占利润为478亿元，同比增长14%;若按照非国际财务报告准则计算，权益持有人应占利润为613亿元，同比增长22%。

分业务板块来看，腾讯增值服务业务在第一季度收入921亿元，同比增长17%。具体而言，本土市场游戏收入表现强劲，达到429亿元，同比增长24%;国际市场游戏收入也呈现出良好的增长态势，为166亿元，同比增长23%;社交网络收入为326亿元，同比增长7%。

营销服务业务方面，第一季度收入319亿元，同比增长20%，显示出该业务板块的市场竞争力在不断提升。

金融科技及企业服务业务在本季度收入549亿元，同比增长5%，尽管增速相对其他业务板块稍低，但仍保持了稳定的增长。

在运营数据方面，截至2025年3月31日，微信及WeChat合并月活账户数达到14.02亿，同比增长3%，继续稳固其在社交领域的领先地位。不过，QQ移动终端月活账户数出现下滑，为5.34亿，同比下滑3%。收费增值服务注册账户数则有所增长，达到2.68亿，同比增长3%。此外，长视频付费会员数量达1.17亿，音乐付费会员数量达1.23亿，反映出腾讯在内容付费领域的持续拓展和用户认可。

总体而言，腾讯在2025年第一季度实现了营收与利润的双增长，各业务板块表现各有亮点，运营数据也反映出其在不同领域的市场影响力。

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