首页 > 原创 > 关键词  > 腾讯财报最新资讯  > 正文

腾讯季度营收1800亿元 同比增长13%

2025-05-14 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:今日，腾讯公布了截至3月31日的2025年第一季度财报。财报数据显示，腾讯在该季度取得了较为亮眼的业绩，营收与利润均实现同比增长。

从营收方面来看，本季度腾讯营收达到1800亿元，较去年同期增长13%。在利润表现上，权益持有人应占利润为478亿元，同比增长14%;若按照非国际财务报告准则计算，权益持有人应占利润为613亿元，同比增长22%。

分业务板块来看，腾讯增值服务业务在第一季度收入921亿元，同比增长17%。具体而言，本土市场游戏收入表现强劲，达到429亿元，同比增长24%;国际市场游戏收入也呈现出良好的增长态势，为166亿元，同比增长23%;社交网络收入为326亿元，同比增长7%。

腾讯

营销服务业务方面，第一季度收入319亿元，同比增长20%，显示出该业务板块的市场竞争力在不断提升。

金融科技及企业服务业务在本季度收入549亿元，同比增长5%，尽管增速相对其他业务板块稍低，但仍保持了稳定的增长。

在运营数据方面，截至2025年3月31日，微信及WeChat合并月活账户数达到14.02亿，同比增长3%，继续稳固其在社交领域的领先地位。不过，QQ移动终端月活账户数出现下滑，为5.34亿，同比下滑3%。收费增值服务注册账户数则有所增长，达到2.68亿，同比增长3%。此外，长视频付费会员数量达1.17亿，音乐付费会员数量达1.23亿，反映出腾讯在内容付费领域的持续拓展和用户认可。

总体而言，腾讯在2025年第一季度实现了营收与利润的双增长，各业务板块表现各有亮点，运营数据也反映出其在不同领域的市场影响力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 京东发布第一季度财报：营收3011亿元 同比增长15.8%

    在营收方面，京东本季度净营收达到3011亿元（约合415亿美元），与上年同期的2600亿元相比，增长了15.8%。具体来看，京东零售营收为2638.45亿元(约合363.59亿美元)，较2024年同期的2268.35亿元有明显提升;京东物流营收为496.67亿元(约合64.72亿美元)，高于2024年同期的421.37亿元;新业

    ​京东财报 ​2025年第一季度 ​营收增长

  • 云天励飞2025年第一季度营收同比增长168%，创历史同期新高

    云天励飞2025年Q1营收达2.64亿元，同比大增168%，创历史同期新高；净亏损同比缩减37.9%，盈利能力持续优化。公司业务覆盖消费级、企业级、行业级三大板块，其中消费级和企业级业务是主要增长点。消费级业务通过子公司进入华为、荣耀等终端品牌供应链，2024年出货超三千万套；企业级业务由AI芯片和算力运营支撑，自主研发的DeepEdge10芯片平台已适配国产鸿蒙系统。公司还推出AI拍学机、AI眼镜等智能硬件产品，并与闪极科技等合作拓展AI应用场景。随着"大模型+智能硬件"趋势发展，预计智能硬件出货量将持续增长，推动公司业绩提升。

    ​云天励飞 ​2025年第一季度报告 ​营收增长

  • 一天赚一亿！比亚迪第一季度净利润91.5亿元 同比增100.4%

    比亚迪2025年一季度业绩亮眼：营收1703.6亿元，同比增长36.35%；归母净利润91.55亿元，同比翻倍增长100.38%。新能源汽车销量再创新高，一季度累计销售100.08万辆，同比增长59.81%，其中3月海外销量达72723辆。公司通过规模效应和垂直整合战略，持续巩固全球新能源车销量领先地位。此前4月1日公布的3月销量快报显示，当月新能源车销量37.74万辆，同比增长23.1%。

  • 科大讯飞：一季度营收46.58亿元 净亏损1.93亿元

    科大讯飞发布2025年第一季度财报，营收46.58亿元，同比增长27.74%；净利为-1.93亿元，同比增长35.68%。公司加大AI核心技术自主可控研究，推出模型X1并支持多个实用任务。2024年实现营收233.43亿元，同比增长18.79%；归属于上市股东的净利润为5.60亿元，同比下降14.78%。

    ​科大讯飞 ​2025年财报 ​人工智能

  • 迅雷会员用户突破600一季度营收6.4个亿

    迅雷公布2025年Q1财报：总营收8880万美元（约6.4亿人民币），同比增长10.5%。会员服务收入3570万美元（增7.7%），云计算收入2470万美元（降18%），直播及其他服务收入2840万美元（大增66%）。会员用户达604万，同比增加28万。GAAP净亏损90万美元，Non-GAAP净利润10万美元。CEO李金波表示，会员增长得益于多元化营销策略，今年将通过战略收购（如虎扑）和业务拓展实现收入多元化，推动可持续增长。

    ​迅雷财报 ​会员服务增长 ​云计算营收

  • 腾讯音乐2025Q1业绩高质量增长：总收入同比增长8.7%达73.6亿元

    腾讯音乐娱乐集团2025年第一季度业绩稳健增长，总营收73.6亿元，同比增长8.7%；调整后净利润22.3亿元，同比增长22.8%。在线音乐业务表现亮眼，收入同比增长15.9%至58亿元，付费用户数达1.229亿，同比增长8.3%，单用户月均收入提升至11.4元。公司深化"一体两翼"战略，持续加强内容生态建设，与全球唱片公司合作，发力内容制作与共创，打造多元线下音乐活动。同时优化平台功能，提升用户体验。在中国音乐行业长期向好的背景下，腾讯音乐致力于实现可持续增长，推动行业健康发展。

    ​腾讯音乐 ​腾讯音乐娱乐集团

  • 迅雷2025年Q1财报：总营收8,880万美元同比增长10.5% 毛利润4,410万美元同比增长2.9%

    迅雷2025年第一季度财报显示：总营收8880万美元，同比增长10.5%，主要得益于会员服务（营收3570万美元，同比增7.7%）和海外直播服务（营收同比大增79.2%）的增长。毛利润4410万美元，同比增2.9%。公司持续加大营销投入，销售费用同比增至1550万美元，占营收17.5%。研发投入保持高位，达1870万美元。截至季末，会员用户达604万，每会员平均收入增至40.9元人民币。公司宣布完成650万美元股票回购，并持有现金等价物27.46亿美元。CEO李金波表示将探索AI应用等新举措，预计第二季度营收为9100-9600万美元。

    ​迅雷财报 ​会员服务增长 ​海外直播服务

  • 中国智能机市场第一季度出货量排名出炉：小米时隔十年重夺第一

    2025年Q1中国智能手机市场出货量达7090万部，同比增长5%。小米以1330万部出货量时隔十年重返第一，市场份额19%，主要受益于国家补贴政策及"人车家一体"战略协同。华为以1300万部保持第二，维持两位数增长。OPPO、vivo分别以1060万部和1040万部位列三四名。苹果出货920万部同比下滑8%，排名第五。分析师指出，小米线上线下统一定价策略降低了消费者决策成本，其全品类产品布局也最大化利用了补贴政策红利。

    ​中国智能手机市场 ​2025年度出货量 ​小米市场份额

  • 特斯拉第一季度净利润4.09亿美元 马斯克5月将减少为特朗普工作

    特斯拉最新财报显示公司业绩大幅下滑：2024年第一季度营收193.35亿美元，低于预期的213.48亿美元；净利润4.09亿美元，同比暴跌71%。汽车交付量33.7万辆，同比下降13%，创2022年以来新低。能源业务虽增长67%至27.3亿美元，但难掩整体颓势。马斯克宣布5月起将减少在DOGE的工作时间，专注特斯拉业务。今年以来特斯拉股价已累计下跌超40%，市场对其未来发展保持高度关注。

    ​特斯拉财报 ​汽车行业 ​营收下滑

  • 蔚来公司4月交付新车23900同比增长53%

    快科技5月1日消息，今日，蔚来公布了4月交付车情况。据了解，在2025年4月，蔚来公司交付新车23,900台，同比增长53%，环比增长58.9%。其中，蔚来品牌交付新车19,269台；乐道品牌交付新车4,400台。截至目前，蔚来公司已累计交付新车737,558台。其中，蔚来品牌累计交付新车697,385台；乐道品牌累计交付新车39,942台。据了解，5月蔚来能源第3,300座换电站上线。截至目前，蔚来已在北京、上海、江苏、浙江及广东实现省级行政区的换电县县通。

    ​蔚来交付数据 ​电动车销售增长 ​换电站建设

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM